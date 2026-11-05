Portugaliya futbol federatsiyasi Krishtianu Ronaldu bo‘yicha rasmiy bayonot berdi

·123·Sport
Portugaliya futbol federatsiyasi Krishtianu Ronaldu bo‘yicha rasmiy bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Portugaliya futbol federatsiyasi milliy terma jamoa safidagi 23 yillik faoliyatini yakunlagan Krishtianu Ronaldu uchun katta xayrlashuv tadbirini tashkil etishga tayyorgarlik ko'rmoqda.
  • Federatsiya 41 yoshli hujumchining 234 ta uchrashuvda 146 ta gol urib o'rnatgan jahon rekordini va uning Yevro-2016 hamda ikki karra UYEFA Millatlar ligasidagi g'alabalarini munosib e'tirof etishni maqsad qilgan.

Portugaliya futbol federatsiyasi milliy terma jamoa safidagi 23 yillik bebaho faoliyatini yakunlagan Krishtianu Ronaldu uchun katta xayrlashuv tadbirini tashkil etishga tayyorgarlik ko‘rmoqda. Bu haqda milliy jamoa matbuot xizmati rasmiy bayonot e’lon qildi.

Federatsiya jahon futboli afsonasi va mamlakat tarixidagi eng buyuk sardorning ketishini shunchaki qoldirmasdan, unga butun xalq nomidan yuksak hurmat va ehtirom ko‘rsatishga qat’iy qaror qilgan.

«Uning buyuk xizmatlari munosib ehtiromga loyiq»: Federatsiya bayonoti

Milliy jamoa matbuot xizmati tomonidan berilgan rasmiy xabarda marosimning maqsadi va ahamiyati ochiqlandi:

  • Munosib taqdirlash: «Federatsiyamiz uning ketishini munosib ehtiromsiz qoldirmoqchi emas. Biz Krishtianu Ronalduning buyuk faoliyatiga munosib baho beriladigan tadbirni tashkil etish va o‘tkazishga qat’iy bel bog‘laganmiz»;

  • Xalq va afsona uchrashuvi: «Ushbu marosimda muxlislar va butun mamlakatimiz bizga juda ko‘p narsa bergan, sharafimizni dunyoga tanitgan futbolchiga yana bir bor minnatdorlik bildirib, u bilan xayrlashish imkoniga ega bo‘ladi».

Marosim formati: Xayrlashuv bahsi bo‘ladimi?

Hozircha rejalashtirilayotgan marosimning aniq ko‘rinishi muhokama qilinmoqda:

  • Kutilayotgan formatlar: Tadbir Portugaliya milliy jamoasi ishtirokidagi maxsus xayrlashuv uchrashuvi shaklida bo‘ladimi yoki ulkan stadionda grandioz shou-konsert ko‘rinishidami — bunga yaqin kunlarda oydinlik kiritiladi;

  • Muxlislar uchun oxirgi imkoniyat: Qaysi format tanlanishidan qat’i nazar, marosim millionlab muxlislarga o‘z qahramonini terma jamoa ramzlari ostida so‘nggi bor olqishlash imkonini beradi.

23 yillik shonli tarix raqamlarda

41 yoshli hujumchining xalqaro maydondagi rekordi futbol tarixida misli ko‘rilmagan cho‘qqi hisoblanadi:

  • 2003 yilgi debyut: Ronalduning Portugaliya libosidagi ilk bahsi olis 2003 yilning avgust oyida boshlangan va 23 yildan ziyod davom etgan;

  • Jahon rekordi: Hujumchi mamlakat bosh jamoasida jami 234 ta uchrashuvda maydonga tushib, 146 ta gol kiritgan — bu barcha zamonlarning mutlaq jahon rekordidir;

  • Qo‘lga kiritilgan sovrinlar: Sardor sifatida u Portugaliyani Yevro-2016 chempioniga aylantirgan hamda ikki bor UYEFA Millatlar ligasi bosh sovrinini qo‘lga kiritgan.

Krishtianu Ronalduga bag‘ishlangan ushbu marosimning aniq sanasi va tafsilotlari tez orada rasman e’lon qilinishi kutilmoqda.

Krishtianu RonalduPortugaliya futbol federatsiyasiPortugaliya milliy terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

PFF rahbari Pedru Proensa Krishtianu Ronaldu bo‘yicha yakuniy nuqtani qo‘ydiPFF rahbari Pedru Proensa Krishtianu Ronaldu bo‘yicha yakuniy nuqtani qo‘ydi11 oktabr 09:02Terma jamoani ruxsatsiz tark etgan Krishtianu Ronalduni qanday jazo kutmoqda?Terma jamoani ruxsatsiz tark etgan Krishtianu Ronalduni qanday jazo kutmoqda?8 oktabr 08:40Ronalduning butun dunyoni yig‘latgan vidolashuv nutqi: Portugaliya xalqiga yurak so‘zlariRonalduning butun dunyoni yig‘latgan vidolashuv nutqi: Portugaliya xalqiga yurak so‘zlariBugun 18:15Bir buyuk davr yakunlandi: Krishtianu Ronaldu Portugaliya milliy jamoasi bilan xayrlashdiBir buyuk davr yakunlandi: Krishtianu Ronaldu Portugaliya milliy jamoasi bilan xayrlashdiBugun 16:23Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaydiKrishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaydiBugun 15:58Shov-shuvli ma’lumot: Murabbiy bilan shartlashgan Krishtianu terma jamoaga qaytmoqdami?Shov-shuvli ma’lumot: Murabbiy bilan shartlashgan Krishtianu terma jamoaga qaytmoqdami?27 oktabr 10:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi