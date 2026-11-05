Portugaliya futbol federatsiyasi Krishtianu Ronaldu bo‘yicha rasmiy bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Portugaliya futbol federatsiyasi milliy terma jamoa safidagi 23 yillik faoliyatini yakunlagan Krishtianu Ronaldu uchun katta xayrlashuv tadbirini tashkil etishga tayyorgarlik ko'rmoqda.
- Federatsiya 41 yoshli hujumchining 234 ta uchrashuvda 146 ta gol urib o'rnatgan jahon rekordini va uning Yevro-2016 hamda ikki karra UYEFA Millatlar ligasidagi g'alabalarini munosib e'tirof etishni maqsad qilgan.
Portugaliya futbol federatsiyasi milliy terma jamoa safidagi 23 yillik bebaho faoliyatini yakunlagan Krishtianu Ronaldu uchun katta xayrlashuv tadbirini tashkil etishga tayyorgarlik ko‘rmoqda. Bu haqda milliy jamoa matbuot xizmati rasmiy bayonot e’lon qildi.
Federatsiya jahon futboli afsonasi va mamlakat tarixidagi eng buyuk sardorning ketishini shunchaki qoldirmasdan, unga butun xalq nomidan yuksak hurmat va ehtirom ko‘rsatishga qat’iy qaror qilgan.
«Uning buyuk xizmatlari munosib ehtiromga loyiq»: Federatsiya bayonoti
Milliy jamoa matbuot xizmati tomonidan berilgan rasmiy xabarda marosimning maqsadi va ahamiyati ochiqlandi:
Munosib taqdirlash: «Federatsiyamiz uning ketishini munosib ehtiromsiz qoldirmoqchi emas. Biz Krishtianu Ronalduning buyuk faoliyatiga munosib baho beriladigan tadbirni tashkil etish va o‘tkazishga qat’iy bel bog‘laganmiz»;
Xalq va afsona uchrashuvi: «Ushbu marosimda muxlislar va butun mamlakatimiz bizga juda ko‘p narsa bergan, sharafimizni dunyoga tanitgan futbolchiga yana bir bor minnatdorlik bildirib, u bilan xayrlashish imkoniga ega bo‘ladi».
Marosim formati: Xayrlashuv bahsi bo‘ladimi?
Hozircha rejalashtirilayotgan marosimning aniq ko‘rinishi muhokama qilinmoqda:
Kutilayotgan formatlar: Tadbir Portugaliya milliy jamoasi ishtirokidagi maxsus xayrlashuv uchrashuvi shaklida bo‘ladimi yoki ulkan stadionda grandioz shou-konsert ko‘rinishidami — bunga yaqin kunlarda oydinlik kiritiladi;
Muxlislar uchun oxirgi imkoniyat: Qaysi format tanlanishidan qat’i nazar, marosim millionlab muxlislarga o‘z qahramonini terma jamoa ramzlari ostida so‘nggi bor olqishlash imkonini beradi.
23 yillik shonli tarix raqamlarda
41 yoshli hujumchining xalqaro maydondagi rekordi futbol tarixida misli ko‘rilmagan cho‘qqi hisoblanadi:
2003 yilgi debyut: Ronalduning Portugaliya libosidagi ilk bahsi olis 2003 yilning avgust oyida boshlangan va 23 yildan ziyod davom etgan;
Jahon rekordi: Hujumchi mamlakat bosh jamoasida jami 234 ta uchrashuvda maydonga tushib, 146 ta gol kiritgan — bu barcha zamonlarning mutlaq jahon rekordidir;
Qo‘lga kiritilgan sovrinlar: Sardor sifatida u Portugaliyani Yevro-2016 chempioniga aylantirgan hamda ikki bor UYEFA Millatlar ligasi bosh sovrinini qo‘lga kiritgan.
Krishtianu Ronalduga bag‘ishlangan ushbu marosimning aniq sanasi va tafsilotlari tez orada rasman e’lon qilinishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…