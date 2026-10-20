«Sensatsiya to‘xtadi»: OKMK «Guliston»ni mag‘lub etib, O‘zbekiston kubogi yarimfinaliga chiqdi

·44·Sport
«Sensatsiya to‘xtadi»: OKMK «Guliston»ni mag‘lub etib, O‘zbekiston kubogi yarimfinaliga chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Olmaliqning OKMK jamoasi O‘zbekiston kubogi chorakfinalida «Guliston» klubini 2:0 hisobida mag‘lub etib, musobaqaning yarimfinal bosqichiga yo‘llanma oldi.
  • Uchrashuvning ikkinchi bo‘limida Ivan Peshich 53-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa, 77-daqiqada Nodirbek Abdurazzoqov yakuniy natijani o‘rnatdi.
  • Shu tariqa, joriy mavsumda kutilmagan natijalar bilan ajralib turgan «Guliston» jamoasining kubokdagi yurishi chorakfinalda yakunlandi.

Futbol bo‘yicha O‘zbekiston kubogining 1/4 final bahslari start oldi. Chorakfinal bosqichining ilk uchrashuvida Olmaliqning OKMK jamoasi turnirning asosiy kashfiyotiga aylangan «Guliston» klubini qabul qildi.

Murosasiz kechgan bellashuvda Mirjalol Qosimov shogirdlari sinf va tajriba jihatidan ustunlik namoyish etib, 2:0 hisobida ishonchli g‘alabani rasmiylashtirdilar hamda musobaqaning birinchi yarimfinalchisiga aylandilar.

O‘yin taqdirini hal qilgan ikkinchi bo‘lim

Birinchi bo‘lim teng kurashlar va sirdaryoliklarning mustahkam himoyaviy qarshiligi ostida o‘tgan bo‘lsa, ikkinchi bo‘limda olmaliqliklar o‘z imkoniyatlaridan unumli foydalandi:

  • Ivan Peshichdan hisobni ochuvchi gol: 53-daqiqada OKMKning mahoratli legioneri Ivan Peshich raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni ochdi — 1:0;

  • Nodir Abdurazzoqovdan nuqta: Bahsning 77-daqiqasida Nodirbek Abdurazzoqov olmaliqliklarning ikkinchi to‘pini kiritib, uchrashuvdagi intrigaga amalda chek qo‘ydi — 2:0;

  • «Guliston»ning muvaffaqiyatli yurishi to‘xtadi: Joriy mavsumda kubok bahslarida qator sensatsion natijalarni qayd etib kelayotgan fidoyi «Guliston» jamoasi o‘z yurishini chorakfinal bosqichida yakunladi.

O‘yin bayoni: Tarkiblar va muhim ko‘rsatkichlar

O‘zbekiston kubogi. 1/4 final

OKMK — «Guliston» 2:0

Gollar: Ivan Peshich (53), Nodirbek Abdurazzoqov (77).

  • OKMK: 23. Hamidullo Abdunabiyev, 6. Avazbek O‘lmasaliyev, 19. Axmadullo Muqumjonov, 44. Abror Karimov, 8. Abubakr Rizo Turdialiyev, 9. Aziz Xolmurodov (21. Hazratjon Tursunqulov, 82), 17. Nodirbek Abdurazzoqov (26. Faridjon Abdullayev, 82), 4. Mirjamol Qosimov (28. Arihiro Sentoku, 62), 5. Giorgi Papava (30. Abror Sarimsoqov, 87), 88. Siavash Haqnazariy, 77. Ivan Peshich (27. Urosh Koyich, 62).

  • «Guliston»: 12. Sarvar Husanov, 5. Ozod Rajabov, 17. Ixtiyor Toshpo‘latov, 11. Azamat Abduhalilov, 19. Shahzodbek G‘ofurbekov, 23. Turdibek Omonov, 8. Bunyod Shodiyev, 9. Alisher Sobirjonov (30. Jasurbek Saydazimov, 87), 26. Javohir Ne’matullayev, 20. Abdulaziz Ne’matov (22. Azimjon Mamatqulov, 56), 10. Shoxnazar Norbekov (15. Behruz Abdullayev, 36).

  • Ogohlantirishlar: Abror Karimov (49), Urosh Koyich (89).

Olmaliqliklar endi O‘zbekiston kubogi yarimfinalida boshqa juftlik g‘olibiga qarshi final yo‘llanmasi uchun kurash olib boradi.

OKMKGulistonO‘zbekiston kubogiIvan Peshich
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston kubogi chorak final bahslarining boshlanish vaqtlari e’lon qilindiO‘zbekiston kubogi chorak final bahslarining boshlanish vaqtlari e’lon qilindi14 oktabr 20:28Sirdaryo viloyatida eridan o‘ch olish uchun ikki farzandini bo‘g‘ib o‘ldirgan ayolga qamoq jazosi berildiSirdaryo viloyatida eridan o‘ch olish uchun ikki farzandini bo‘g‘ib o‘ldirgan ayolga qamoq jazosi berildi18 avgust 15:56Gulistonda avtomoykada yong‘in chiqib, Cobalt ham yonib ketdiGulistonda avtomoykada yong‘in chiqib, Cobalt ham yonib ketdi16 iyul 12:39MIB: Tabiiy gaz pulini to‘lamagan qarzdorning avtomashinasi xatlandiMIB: Tabiiy gaz pulini to‘lamagan qarzdorning avtomashinasi xatlandi6 iyul 18:55Sirdaryoda mebel sexida yong‘in: katta qismi saqlab qolindi (video)Sirdaryoda mebel sexida yong‘in: katta qismi saqlab qolindi (video)15 iyun 12:30Kredit qarzi sababli “HOHAN” yuk avtomashinasi auksionga chiqarildiKredit qarzi sababli “HOHAN” yuk avtomashinasi auksionga chiqarildi3 iyun 19:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya