«Sensatsiya to‘xtadi»: OKMK «Guliston»ni mag‘lub etib, O‘zbekiston kubogi yarimfinaliga chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Olmaliqning OKMK jamoasi O‘zbekiston kubogi chorakfinalida «Guliston» klubini 2:0 hisobida mag‘lub etib, musobaqaning yarimfinal bosqichiga yo‘llanma oldi.
- Uchrashuvning ikkinchi bo‘limida Ivan Peshich 53-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa, 77-daqiqada Nodirbek Abdurazzoqov yakuniy natijani o‘rnatdi.
- Shu tariqa, joriy mavsumda kutilmagan natijalar bilan ajralib turgan «Guliston» jamoasining kubokdagi yurishi chorakfinalda yakunlandi.
Futbol bo‘yicha O‘zbekiston kubogining 1/4 final bahslari start oldi. Chorakfinal bosqichining ilk uchrashuvida Olmaliqning OKMK jamoasi turnirning asosiy kashfiyotiga aylangan «Guliston» klubini qabul qildi.
Murosasiz kechgan bellashuvda Mirjalol Qosimov shogirdlari sinf va tajriba jihatidan ustunlik namoyish etib, 2:0 hisobida ishonchli g‘alabani rasmiylashtirdilar hamda musobaqaning birinchi yarimfinalchisiga aylandilar.
O‘yin taqdirini hal qilgan ikkinchi bo‘lim
Birinchi bo‘lim teng kurashlar va sirdaryoliklarning mustahkam himoyaviy qarshiligi ostida o‘tgan bo‘lsa, ikkinchi bo‘limda olmaliqliklar o‘z imkoniyatlaridan unumli foydalandi:
Ivan Peshichdan hisobni ochuvchi gol: 53-daqiqada OKMKning mahoratli legioneri Ivan Peshich raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni ochdi — 1:0;
Nodir Abdurazzoqovdan nuqta: Bahsning 77-daqiqasida Nodirbek Abdurazzoqov olmaliqliklarning ikkinchi to‘pini kiritib, uchrashuvdagi intrigaga amalda chek qo‘ydi — 2:0;
«Guliston»ning muvaffaqiyatli yurishi to‘xtadi: Joriy mavsumda kubok bahslarida qator sensatsion natijalarni qayd etib kelayotgan fidoyi «Guliston» jamoasi o‘z yurishini chorakfinal bosqichida yakunladi.
O‘yin bayoni: Tarkiblar va muhim ko‘rsatkichlar
O‘zbekiston kubogi. 1/4 final
OKMK — «Guliston» 2:0
Gollar: Ivan Peshich (53), Nodirbek Abdurazzoqov (77).
OKMK: 23. Hamidullo Abdunabiyev, 6. Avazbek O‘lmasaliyev, 19. Axmadullo Muqumjonov, 44. Abror Karimov, 8. Abubakr Rizo Turdialiyev, 9. Aziz Xolmurodov (21. Hazratjon Tursunqulov, 82), 17. Nodirbek Abdurazzoqov (26. Faridjon Abdullayev, 82), 4. Mirjamol Qosimov (28. Arihiro Sentoku, 62), 5. Giorgi Papava (30. Abror Sarimsoqov, 87), 88. Siavash Haqnazariy, 77. Ivan Peshich (27. Urosh Koyich, 62).
«Guliston»: 12. Sarvar Husanov, 5. Ozod Rajabov, 17. Ixtiyor Toshpo‘latov, 11. Azamat Abduhalilov, 19. Shahzodbek G‘ofurbekov, 23. Turdibek Omonov, 8. Bunyod Shodiyev, 9. Alisher Sobirjonov (30. Jasurbek Saydazimov, 87), 26. Javohir Ne’matullayev, 20. Abdulaziz Ne’matov (22. Azimjon Mamatqulov, 56), 10. Shoxnazar Norbekov (15. Behruz Abdullayev, 36).
Ogohlantirishlar: Abror Karimov (49), Urosh Koyich (89).
Olmaliqliklar endi O‘zbekiston kubogi yarimfinalida boshqa juftlik g‘olibiga qarshi final yo‘llanmasi uchun kurash olib boradi.
Izohlar 0
…