O‘zbekiston kubogi chorak final bahslarining boshlanish vaqtlari e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston kubogining 1/4 final uchrashuvlari 20 va 21 oktyabr kunlari bo‘lib o‘tadi.
- Ushbu bosqichda «OKMK» — «Guliston», «So‘g‘diyona» — «Andijon», «Neftchi» — «Lokomotiv» hamda «Navbahor» — «G‘azalkent» jamoalari o‘zaro kuch sinashadi.
- Chorak final bahslari nafaqat Superliga yetakchilarining, balki quyi liga vakillarining ham sensatsion ishtiroki bilan qiziqarli kechishi kutilmoqda.
O‘zbekiston Professional futbol ligasi (PFL) futbol bo‘yicha mamlakat kubogining 1/4 final bosqichi doirasidagi uchrashuvlar boshlanish vaqtlari va aniq taqvimini rasman tasdiqladi. Musobaqaning mazkur muhim bosqich bahslari 20 va 21 oktyabr kunlari bo‘lib o‘tadi.
Chorak final bahslari muxlislarga nafaqat Superliga yetakchilarining prinsipial to‘qnashuvlarini, balki quyi liga vakillarining sensatsion ishtirokini ham taqdim etishi bilan katta qiziqish uyg‘otmoqda.
To‘rtta juftlik, ikki kunlik futbol bayrami
Taqvimga ko‘ra, dastlabki kunda uchta uchrashuv, ikkinchi kuni esa so‘nggi yarim finalchi nomini aniqlab beruvchi bitta bahs o‘tkaziladi:
20 oktyabr (seshanba):
18:30 | OKMK — «Guliston»
Olmaliqdagi bahsda Birinchi liga vakili bo‘lgan sirdaryoliklar yirik sensatsiya qayd etish uchun maydonga tushadi;
19:00 | «So‘g‘diyona» — «Andijon»
Jizzaxda vodiylik va vohalik jamoalar o‘rtasidagi shiddatli kurash;
19:00 | «Neftchi» — «Lokomotiv»
Bosqichning eng markaziy va intrigaga boy uchrashuvlaridan biri bo‘lib, ikki tajribali klub yarim final chiptasi uchun kurashadi.
21 oktyabr (chorshanba):
19:00 | «Navbahor» — «G‘azalkent»
Namangandagi to‘qnashuvda «lochinlar» o‘z muxlislari ko‘z o‘ngida g‘azalkentliklar sinovidan o‘tadi.
Chorak final intrigasi: Quyi liga vakillarining jasorati
Joriy mavsumdagi kubok bahslari bir qator kutilmagan natijalari bilan yodda qolmoqda:
«Guliston»ning qahramonligi: Birinchi liga ishtirokchisi hisoblangan Abbos Ergashev shogirdlari kuchli raqiblarni dog‘da qoldirib, chorak finalgacha yetib keldi. Olmaliqdagi bahs sirdaryoliklar uchun chinakam tarixiy imtihon bo‘ladi;
«Neftchi» va «Lokomotiv» qarama-qarshiligi: Mamlakat futbolining ikki nomdor grandining to‘qnashuvi musobaqaning bezagiga aylanishi kutilmoqda — har ikki tomon uchun ham mavsumdagi bosh maqsadlardan biri aynan kubokni qo‘lga kiritish hisoblanadi;
Yarim final ostonasidagi bosim: Bir o‘yindan iborat bo‘lgan pley-off tizimi har qanday xatoni kechirmaydi, bu esa har bir daqiqada shiddat va hujumkor futbolni kafolatlaydi.
Mamlakatning eng kuchli to‘rtta jamoasi nomi aynan ushbu ikki kunlik dramatik bahslar yakunida oydinlashadi.
Izohlar 0
…