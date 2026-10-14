O‘zbekiston kubogi chorak final bahslarining boshlanish vaqtlari e’lon qilindi

·73·Sport
O‘zbekiston kubogi chorak final bahslarining boshlanish vaqtlari e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston kubogining 1/4 final uchrashuvlari 20 va 21 oktyabr kunlari bo‘lib o‘tadi.
  • Ushbu bosqichda «OKMK» — «Guliston», «So‘g‘diyona» — «Andijon», «Neftchi» — «Lokomotiv» hamda «Navbahor» — «G‘azalkent» jamoalari o‘zaro kuch sinashadi.
  • Chorak final bahslari nafaqat Superliga yetakchilarining, balki quyi liga vakillarining ham sensatsion ishtiroki bilan qiziqarli kechishi kutilmoqda.

O‘zbekiston Professional futbol ligasi (PFL) futbol bo‘yicha mamlakat kubogining 1/4 final bosqichi doirasidagi uchrashuvlar boshlanish vaqtlari va aniq taqvimini rasman tasdiqladi. Musobaqaning mazkur muhim bosqich bahslari 20 va 21 oktyabr kunlari bo‘lib o‘tadi.

Chorak final bahslari muxlislarga nafaqat Superliga yetakchilarining prinsipial to‘qnashuvlarini, balki quyi liga vakillarining sensatsion ishtirokini ham taqdim etishi bilan katta qiziqish uyg‘otmoqda.

To‘rtta juftlik, ikki kunlik futbol bayrami

Taqvimga ko‘ra, dastlabki kunda uchta uchrashuv, ikkinchi kuni esa so‘nggi yarim finalchi nomini aniqlab beruvchi bitta bahs o‘tkaziladi:

20 oktyabr (seshanba):

  • 18:30 | OKMK — «Guliston»

    Olmaliqdagi bahsda Birinchi liga vakili bo‘lgan sirdaryoliklar yirik sensatsiya qayd etish uchun maydonga tushadi;

  • 19:00 | «So‘g‘diyona» — «Andijon»

    Jizzaxda vodiylik va vohalik jamoalar o‘rtasidagi shiddatli kurash;

  • 19:00 | «Neftchi» — «Lokomotiv»

    Bosqichning eng markaziy va intrigaga boy uchrashuvlaridan biri bo‘lib, ikki tajribali klub yarim final chiptasi uchun kurashadi.

21 oktyabr (chorshanba):

  • 19:00 | «Navbahor» — «G‘azalkent»

    Namangandagi to‘qnashuvda «lochinlar» o‘z muxlislari ko‘z o‘ngida g‘azalkentliklar sinovidan o‘tadi.

Chorak final intrigasi: Quyi liga vakillarining jasorati

Joriy mavsumdagi kubok bahslari bir qator kutilmagan natijalari bilan yodda qolmoqda:

  • «Guliston»ning qahramonligi: Birinchi liga ishtirokchisi hisoblangan Abbos Ergashev shogirdlari kuchli raqiblarni dog‘da qoldirib, chorak finalgacha yetib keldi. Olmaliqdagi bahs sirdaryoliklar uchun chinakam tarixiy imtihon bo‘ladi;

  • «Neftchi» va «Lokomotiv» qarama-qarshiligi: Mamlakat futbolining ikki nomdor grandining to‘qnashuvi musobaqaning bezagiga aylanishi kutilmoqda — har ikki tomon uchun ham mavsumdagi bosh maqsadlardan biri aynan kubokni qo‘lga kiritish hisoblanadi;

  • Yarim final ostonasidagi bosim: Bir o‘yindan iborat bo‘lgan pley-off tizimi har qanday xatoni kechirmaydi, bu esa har bir daqiqada shiddat va hujumkor futbolni kafolatlaydi.

Mamlakatning eng kuchli to‘rtta jamoasi nomi aynan ushbu ikki kunlik dramatik bahslar yakunida oydinlashadi.

PFLChorak finalGulistonAbbos Ergashev
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sirdaryo viloyatida eridan o‘ch olish uchun ikki farzandini bo‘g‘ib o‘ldirgan ayolga qamoq jazosi berildiSirdaryo viloyatida eridan o‘ch olish uchun ikki farzandini bo‘g‘ib o‘ldirgan ayolga qamoq jazosi berildi18 avgust 15:56Gulistonda avtomoykada yong‘in chiqib, Cobalt ham yonib ketdiGulistonda avtomoykada yong‘in chiqib, Cobalt ham yonib ketdi16 iyul 12:39MIB: Tabiiy gaz pulini to‘lamagan qarzdorning avtomashinasi xatlandiMIB: Tabiiy gaz pulini to‘lamagan qarzdorning avtomashinasi xatlandi6 iyul 18:55Sirdaryoda mebel sexida yong‘in: katta qismi saqlab qolindi (video)Sirdaryoda mebel sexida yong‘in: katta qismi saqlab qolindi (video)15 iyun 12:30Kredit qarzi sababli “HOHAN” yuk avtomashinasi auksionga chiqarildiKredit qarzi sababli “HOHAN” yuk avtomashinasi auksionga chiqarildi3 iyun 19:14“Neftchi” va “Guliston” pley-off yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi“Neftchi” va “Guliston” pley-off yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi26 may 20:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...