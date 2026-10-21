Real Madrid — RB Leypsig: tarkiblar va jonli matn

70🟨
Rokko Reyts (RB Leypsig) sariq kartochka oldi.
68
Antonio Nusa (RB Leypsig) jarima maydonchasi tashqarisidan zarba berdi, ammo zarba juda noaniq chiqdi va to‘p o‘ng ustundan ancha chetlab o‘tib ketdi.
68🟨
Alvaro Karreras (Real Madrid) tomonidan sodir etilgan qoidabuzarlik kartochkaga loyiq va Ishtvan Kovach haqli ravishda sariq kartochka ko‘rsatdi.
67
Eduardo Kamavinga (Real Madrid) uzoq masofadan darvoza markazi tomon kuchli zarba yo‘lladi, ammo Marten Vandevordt to‘pni qiyinchiliksiz egallab oldi.
63🔁
Martin Demichelis o‘zgarish qilishga qaror qildi. Nil El Aynaui o‘rniga Rokko Reyts maydonga tushmoqda (RB Leypsig).
63🔁
O‘yinchi almashtirildi. Andriya Maksimovich (RB Leypsig) Brayan Gruda o‘rniga maydonga tushdi.
63
Vinisius Junior (Real Madrid) darvoza tomon zarba berishga qaror qildi, ammo uning urinishi himoyachilardan biri tomonidan to‘sib qo‘yilgani sababli darvozabonga xavf tug‘dirmadi.
62
Bernardu Silva (Real Madrid) to‘pni jarima maydonchasiga uzatdi, ammo to‘p birorta jamoadoshiga yetib bormadi va raqib himoyachilari xavfni bartaraf etishdi.
62
Real Madrid jarima maydonchasi ichidan bilvosita jarima zarbasini amalga oshirish huquqini qo‘lga kiritdi. Bu gol urish uchun juda qulay imkoniyat.
61
Vinisius Junior (Real Madrid) to‘pni uzatishga urindi, ammo u to‘sib qo‘yildi. Real Madrid burchak zarbasini ishlab oldi.
58
Arda Gyuler (Real Madrid) jarima maydonchasi tashqarisidan to‘pga birinchi urinishda zarba berdi. Uning darvoza markaziga yo‘llagan zarbasini Marten Vandevordt qaytardi.
57
Romulo Kardoso (RB Leypsig) jarima maydonchasi ichida jarima zarbasidan uzatilgan to‘pga boshi bilan zarba berish uchun yuqoriga sakradi, ammo ajoyib imkoniyatni ko‘kka sovurdi. U boshi bilan zarba yo‘lladi, lekin to‘pni tribunaga chiqarib yubordi.
56
Ishtvan Kovach hushtagini chaldi va Alvaro Karreras (Real Madrid) raqibiga nisbatan qoida buzgani uchun jarima zarbasi belgiladi. RB Leypsig jarima zarbasini amalga oshiradi.
55
Kilian Mbappe (Real Madrid) juda qulay imkoniyatdan foydalana olmadi. U jarima maydoni ichida to‘pni qabul qilib oldi va darvoza tomon kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p chap ustun yonidan biroz o‘tib ketdi.
52⚽2-0
Gol! Jarima maydonchasiga uzatilgan to‘pni Kilian Mbappe boshi bilan pastga yo‘naltirdi va Arda Gyuler (Real Madrid) to‘pga birinchi bo‘lib yetib kelib, darvozani ishg‘ol qildi. 2:0.
50
Yon chiziq hakami Villi Orban (RB Leypsig) boshi bilan zarba berishidan oldin o‘yindan tashqari holatni qayd etib, bayroqchasini ko‘tardi.
48
Real Madrid burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, himoyachilar to‘pni maydonning narigi tomoniga uzoqlashtirishdi.
47
Federiko Valverde (Real Madrid) uzatmani qabul qilib oldi va darvozaning chap tomoniga xavfli zarba yo‘lladi. Uning zarbasini Marten Vandevordt ajoyib seyv bilan qaytardi! Bosh hakam va yordamchisi Real Madrid foydasiga burchak zarbasi belgilanganini ishora qilishdi.
46⏱
Ikkinchi bo‘lim boshlanishi uchun hamma narsa tayyor.
45+2⏱
Bugungi o‘yinning birinchi bo‘limi o‘z nihoyasiga yetdi.
45
Vinisius Junior (Real Madrid) tomonidan darvozaning chap yuqori burchagiga yo‘llangan xavfli zarbani Marten Vandevordt ajoyib seyv bilan qaytardi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va burchak zarbasi belgilandi. Real Madrid raqib darvozasi oldida yana bir xavfli vaziyat yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
45+1
Himoyachining ajoyib to‘sishi tufayli Real Madrid tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasidan naf chiqmadi.
45
O‘yinga 1 daqiqa qo‘shib berildi.
43
Arda Gyuler (Real Madrid) jarima maydoni ichida ajoyib pas qabul qilib oldi va to‘pga birinchi urinishdayoq zarba berdi. Uning darvoza markazi tomon yo‘llagan past zarbasini darvozabon qaytardi.
43⚽1-0
Gol! Bernardu Silva (Real Madrid) himoyachiga tegib qaytgan to‘pni yaqin masofadan bo‘sh qolgan darvozaga joylab qo‘ydi. 1:0.
43
Jud Bellingem (Real Madrid) jarima maydonchasi ichiga xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo himoyachilar to‘pni to‘sib qolishdi.
41
Kristofer Nkunku (RB Leypsig) aniq uzatmani qabul qilib oldi va jarima maydonchasi ichida darvoza markazi tomon xavfli zarba yo‘llash uchun yetarlicha vaqtga ega bo‘ldi. Tibo Kurtua uning niyatini payqadi va ajoyib seyv bilan golga yo‘l qo‘ymadi.
39
Jud Bellingem (Real Madrid) ajoyib imkoniyatga ega bo‘ldi! U jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli zarba yo‘lladi, to‘p o‘ng ustun yonidan biroz o‘tib ketdi!
38
Alvaro Karreras (Real Madrid) raqibiga nisbatan qoidani buzdi. Har holda, hakam Ishtvan Kovach shunday ishora qilmoqda.
37
David Raum (RB Leypsig) belgilangan standart vaziyatdan to‘pni markazga uzatdi, ammo himoyachilar uni qaytarishdi.
36
Federiko Valverde (Real Madrid) raqibini yiqitdi va Ishtvan Kovach o‘yinni to‘xtatdi. RB Leypsig foydasiga jarima zarbasi belgilandi.
33
Romulo Kardoso (RB Leypsig) raqib bosimi ostida sakrab, uzatilgan to‘pga bosh bilan zarba berdi, ammo zarba kuchsiz chiqdi va to‘p to‘g‘ri Tibo Kurtuaning qo‘liga bordi, darvozabon esa xotirjamlik bilan to‘pni egallab oldi.
32
Antonio Nusa (RB Leypsig) jarima maydonchasi ichida bo‘sh qoldi va zarba berdi, ammo uning urinishini himoyachilardan biri ajoyib tarzda qaytardi.
31
Marten Vandevordt o‘z darvoza chizig‘idan chiqib, Arda Gyuler (Real Madrid) tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasini ushlab oldi.
29
Darvozabon Vinisius Juniorning (Real Madrid) zarbasini qaytarib, ajoyib seyv namoyish etdi, aks holda to‘p darvozaning o‘ng burchagiga kirib ketishi mumkin edi.
29
RB Leypsig burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ldi, ammo himoyachi to‘pni maydondan uzoqlashtirdi.
28
Romulo Kardoso (RB Leypsig) uzatmani qabul qilib oldi va darvozaning o‘ng tomoniga xavfli zarba yo‘lladi. Tibo Kurtua ajoyib seyv bilan to‘pni qaytardi! Real Madrid burchak zarbasini ishlab oldi. Ular jarima maydonchasiga ko‘plab o‘yinchilarni yo‘llashmoqda.
26
O‘yin to‘xtatildi, chunki Bernardu Silva (Real Madrid) o‘yindan tashqari holatda qoldi.
21
Arda Gyuler (Real Madrid) jarima maydonchasi ichiga xavfli uzatma berib, sheriklaridan birini boshi bilan zarba berishga chiqarmoqchi bo‘ldi, ammo himoyachi hujumchilardan balandroq sakrab, xavfni bartaraf etdi.
20
Kilian Mbappe (Real Madrid) katta imkoniyatdan foydalana olmadi, uning zarbasi chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
20
Ridle Baku (RB Leypsig) darvozaning o‘rtasiga qarata kuchli zarba yo‘lladi, ammo darvozabon to‘pni qaytarib qoldi.
19
Killian Mbappe (Real Madrid) o‘yindan tashqari holatda qoldi, yon hakam bayroqchasini ko‘tardi va bosh hakam hushtagini chaldi.
17
Arda Gyuler (Real Madrid) to‘pni uzatdi, ammo u jamoadoshlaridan birortasiga yetib bormadi.
14
Antonio Ryudiger (Real Madrid) raqibidan to‘pni olib qo‘yish uchun qo‘pollik ishlatdi. Ishtvan Kovach vaziyatni aniq ko‘rib turdi va hushtagini chaldi.
13
Antonio Nusa (RB Leypsig) jarima maydonchasi ichiga ajoyib uzatma amalga oshirdi, ammo himoyachilardan biri xavfni bartaraf etdi.
11
Real Madrid burchak zarbasini qisqa masofaga o‘ynadi.
9
Arda Gyuler (Real Madrid) oldinga qarab pas uzatdi, ammo himoyachilardan biri to‘pni to‘sib qoldi.
8
Arda Gyuler (Real Madrid) jarima maydonchasi ichiga ajoyib to‘p uzatdi, ammo himoyachi uni to‘sib qoldi va xavfni osonlik bilan bartaraf etdi.
7
Ridle Baku (RB Leypsig) o‘yindan tashqari holatda qoldi.
6
Ishtvan Kovach Din Xyoysen (Real Madrid) raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatgani uchun hushtagini chaldi.
3
Antonio Ryudiger (Real Madrid) tomonidan qo‘pol o‘yin. Hakam hushtagini chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
1⏱
Birinchi bo‘lim endigina boshlandi.
00:01
O‘yinchilar maydonda va o‘yinni RB Leypsig boshlab beradi.
00:00
Bugungi uchrashuv bosh hakami bilan tanishtirib o‘tamiz, u Ishtvan Kovach.
00:00
Har ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari allaqachon ma’lum bo‘ldi va siz ularni ushbu o‘yin tafsilotlarida ko‘rib chiqishingiz mumkin.
00:00
Bugungi to‘qnashuvning daqiqama-daqiqa matnli translyatsiyasiga xush kelibsiz. Maydonda sodir bo‘layotgan barcha muhim voqealarni yozma shaklda kuzatib borishingiz mumkin. Yaxshi dam oling.
Izohlar 0
…