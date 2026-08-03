Yan Diomandening Real Madridga transferi agentlar nizosi ortidan toʻxtab qoldi
Madridning Real klubi RB Leypsig yulduzi Yan Diomandeni oʻz safiga qoʻshib olish yoʻlida jiddiy toʻsiqqa duch keldi. AS va Defensa Central nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, futbolchining transferini rasman eʼlon qilish uning sobiq va amaldagi vakillari oʻrtasidagi keskin huquqiy nizo sababli kechiktirilmoqda. Tomonlar oʻrtasidagi ziddiyat FIFA organlarigacha yetib borgan boʻlib, bu holat kelishuvning yakuniy bosqichiga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Qirollik klubi muzokaralarni faqatgina taniqli reper Jey-Z tomonidan asos solingan Roc Nation agentligi bilan olib borgan edi. Madridliklar mazkur sport agentligini futbolchining yagona vakili deb hisoblagan. Biroq, sobiq futbolchi Maks Gradel boshchiligidagi Maxidel Management agentligi FIFAga rasmiy daʼvo kiritib, shartnoma shartlari buzilganini daʼvo qilmoqda. Aynan ushbu agentlik vingerning oʻtgan yili RB Leypsig klubiga oʻtishini taʼminlagan edi va ular futbolchi nemis klubini tark etguniga qadar huquqlari saqlanib qolishini talab qilmoqda.
Muzokaralardagi shaffoflik yoʻqligi Madrid klubini gʻazablantirdiMazkur kutilmagan toʻsiq deyarli yakuniga yetib qolgan kelishuvning toʻxtatilishiga sabab boʻldi. Ispaniya grandi rahbariyati muzokaralar chogʻida shaffoflik yetishmagani va aldanganini sezgani bois vaziyatdan qattiq gʻazablangani xabar qilinmoqda. Kot-dʼivuarlik jurnalist Malik Traore bu boradagi fikrlarini bildirib, Real Madrid Roc Nation vakillaridan noroziligini, chunki futbolchi hali ham boshqa agentlar bilan amaldagi shartnomaga bogʻlangani yashirilganini taʼkidladi. Gʻazab asosan futbolchining oʻziga emas, balki aynan agentlikka qaratilgan.
Hozirgi vaqtda barcha eʼtibor FIFA qaroriga qaratilgan boʻlib, tashkilot Maxidel agentligining shikoyatini koʻrib chiqishni boshladi. Xalqaro futbol federatsiyasi agentlar faoliyati boʻyicha qatʼiy qoidalarga amal qiladi. Agar vakillik huquqi ustidan faol nizo mavjud boʻlsa, FIFA Xalqaro transfer sertifikatini rasmiylashtirishni rad etish huquqiga ega. Notoʻgʻri agentga komissiya toʻlab yuborish klub uchun ogʻir oqibatlarga olib kelishi mumkinligi sababli, Real Madrid yuzaga kelgan murakkab huquqiy vaziyatni sinchkovlik bilan hal etishga majbur.
…