Yan Diomandening Real Madridga transferi agentlar nizosi ortidan toʻxtab qoldi

·0·Sport
Yan Diomandening Real Madridga transferi agentlar nizosi ortidan toʻxtab qoldi

Madridning Real klubi RB Leypsig yulduzi Yan Diomandeni oʻz safiga qoʻshib olish yoʻlida jiddiy toʻsiqqa duch keldi. AS va Defensa Central nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, futbolchining transferini rasman eʼlon qilish uning sobiq va amaldagi vakillari oʻrtasidagi keskin huquqiy nizo sababli kechiktirilmoqda. Tomonlar oʻrtasidagi ziddiyat FIFA organlarigacha yetib borgan boʻlib, bu holat kelishuvning yakuniy bosqichiga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Qirollik klubi muzokaralarni faqatgina taniqli reper Jey-Z tomonidan asos solingan Roc Nation agentligi bilan olib borgan edi. Madridliklar mazkur sport agentligini futbolchining yagona vakili deb hisoblagan. Biroq, sobiq futbolchi Maks Gradel boshchiligidagi Maxidel Management agentligi FIFAga rasmiy daʼvo kiritib, shartnoma shartlari buzilganini daʼvo qilmoqda. Aynan ushbu agentlik vingerning oʻtgan yili RB Leypsig klubiga oʻtishini taʼminlagan edi va ular futbolchi nemis klubini tark etguniga qadar huquqlari saqlanib qolishini talab qilmoqda.

Muzokaralardagi shaffoflik yoʻqligi Madrid klubini gʻazablantirdi

Mazkur kutilmagan toʻsiq deyarli yakuniga yetib qolgan kelishuvning toʻxtatilishiga sabab boʻldi. Ispaniya grandi rahbariyati muzokaralar chogʻida shaffoflik yetishmagani va aldanganini sezgani bois vaziyatdan qattiq gʻazablangani xabar qilinmoqda. Kot-dʼivuarlik jurnalist Malik Traore bu boradagi fikrlarini bildirib, Real Madrid Roc Nation vakillaridan noroziligini, chunki futbolchi hali ham boshqa agentlar bilan amaldagi shartnomaga bogʻlangani yashirilganini taʼkidladi. Gʻazab asosan futbolchining oʻziga emas, balki aynan agentlikka qaratilgan.

Hozirgi vaqtda barcha eʼtibor FIFA qaroriga qaratilgan boʻlib, tashkilot Maxidel agentligining shikoyatini koʻrib chiqishni boshladi. Xalqaro futbol federatsiyasi agentlar faoliyati boʻyicha qatʼiy qoidalarga amal qiladi. Agar vakillik huquqi ustidan faol nizo mavjud boʻlsa, FIFA Xalqaro transfer sertifikatini rasmiylashtirishni rad etish huquqiga ega. Notoʻgʻri agentga komissiya toʻlab yuborish klub uchun ogʻir oqibatlarga olib kelishi mumkinligi sababli, Real Madrid yuzaga kelgan murakkab huquqiy vaziyatni sinchkovlik bilan hal etishga majbur.

RB Leypsig klubining qatʼiy moliyaviy talablari

Vaziyatni yanada murakkablashtirayotgan yana bir omil — RB Leypsig klubining transfer siyosati hisoblanadi. Nemis jamoasi oʻzining yetakchi hujumchisi uchun 100 million yevrodan oshiq transfer narxini talab qilmoqda va bir tiyin ham chegirma qilish niyatida emas. Maʼlumotlarga koʻra, agar huquqiy ziddiyatlar choʻzilib ketsa, Real Madrid Yan Diomandeni vaqtincha roʻyxatdan oʻtkazish uchun muvaqqat litsenziya talab qilishiga toʻgʻri kelishi mumkin. Har holda, tomonlar ushbu transfer muvaffaqiyatli yakunlanishi uchun FIFAning yakuniy qarorini kutishmoqda.

Real MadridYan DiomandeRB LeypsigFIFATransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gvardiol Bernardo Silvaning Real Madridga oʻtganiga munosabat bildirdiGvardiol Bernardo Silvaning Real Madridga oʻtganiga munosabat bildirdiBugun, 00:57Toni Kroos Rodri haqidagi tarqalgan soxta iqtiboslarga munosabat bildirdiToni Kroos Rodri haqidagi tarqalgan soxta iqtiboslarga munosabat bildirdiBugun, 00:53Julian Alvarez uchun Barselona eshigi yopildi: oldinda ikkita yoʻl borJulian Alvarez uchun Barselona eshigi yopildi: oldinda ikkita yoʻl borKecha, 23:58Federiko Keza Liverpul safida qolishga va raqobat kurashiga qaror qildiFederiko Keza Liverpul safida qolishga va raqobat kurashiga qaror qildiKecha, 23:53Muhammad Salah faoliyatini Ispaniyada davom ettirishi mumkinMuhammad Salah faoliyatini Ispaniyada davom ettirishi mumkinKecha, 23:31Joan Garsiya tatuirovka qildirishdan bosh tortdi va transfer haqidagi savollarga javob berdiJoan Garsiya tatuirovka qildirishdan bosh tortdi va transfer haqidagi savollarga javob berdiKecha, 23:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda