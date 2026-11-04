RB Leypsig — Manchester Siti: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi RB Leypsig — Manchester Siti uchrashuvi 5 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
RB Leypsig boshlang‘ich tarkibi: 26. Vandevoordt M., 17. Baku R., 4. Orban V., 23. Lukeba K., 22. Raum D. (kapitan), 21. El-Aynaui N., 14. Baumgartner K., 6. Banzuzi E., 10. Gruda B., 40. Romulo, 7. Nusa A.
RB Leypsig zaxiradagilari: 11. Bakayoko J., 3. Esteve M., 27. Gomis T., 39. Xenriks B., 16. Klostermann L., 2. Kone A., 30. Maksimovich A., 28. Nkunku K., 1. Nyuland O., 20. Rayts R., 13. Zeyvald N.
RB Leypsig bosh murabbiyi: Demichelis M.
Manchester Siti boshlang‘ich tarkibi: 1. Donnarumma J., 27. Nunes M., 45. Xusanov A., 6. Gexi M., 33. O'Reyli N., 5. Anderson E., 17. Fernandes E., 47. Foden F., 10. Sherki R., 7. Ndiaye I., 9. Xoland E. (kapitan).
Manchester Siti zaxiradagilari: 21. Ait-Nuri R., 37. Allan Elias, 13. Bettinelli M., 32. Buaddi A., 3. Diash R., 11. Doku J., 24. Gvardiol J., 8. Kovachich M., 82. Lyuis R., 28. Ruli J., 75. Samba F., 22. Vitor Reys.
Manchester Siti bosh murabbiyi: Mareska E.
Izohlar 0
…