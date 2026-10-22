O‘zbekistonda o‘tadigan FIFA U-20 jahon chempionatining aniq muddatlari e’lon qilindi
O‘zbekiston va Ozarbayjon yashil maydonlarida o‘tkaziladigan 2027 yilgi yoshlar o‘rtasidagi futbol bo‘yicha jahon chempionatining (FIFA U-20 World Cup) aniq sanalari rasman tasdiqlandi.
Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) qaroriga ko‘ra, sayyoramizning eng iqtidorli yosh futbolchilari ishtirokidagi ushbu yirik musobaqa 2027 yilning 17 sentyabridan 9 oktyabriga qadar davom etadi. Mazkur tarixiy mundial ikki qardosh davlat mezbonligida yuqori saviyada tashkil etilishi rejalashtirilgan.
Mundial formati va ishtirokchilar
Yoshlar o‘rtasidagi jahon birinchiligi eng yuqori raqobat muhitida bo‘lib o‘tadi:
Ishtirokchilar qamrovi: Musobaqada 6 qit’aning saralash bosqichlaridan muvaffaqiyatli o‘tgan 24 ta eng kuchli milliy terma jamoa bosh sovrin uchun kurash olib boradi;
Mezbon sifatida qatnashadigan vakilimiz: Jamoliddin Rahmatullayev boshchiligidagi O‘zbekiston U-20 terma jamoasi mezbon maqomida saralashsiz to‘g‘ridan to‘g‘ri turnirda ishtirok etadi va o‘z maydonida millionlab muxlislar qarshisida to‘p suradi.
Amaldagi chempion va avvalgi mundial tarixi
2027 yilgi musobaqa oldidan yoshlar mundialining so‘nggi natijalari ham e’tiborga molik:
2025 yilgi turnir mezboni: Bundan avvalgi musobaqa Janubiy Amerika qit’asida, Chili maydonlarida bo‘lib o‘tgan;
Shohsupa sohiblari: Mazkur turnirda Marokash yoshlar terma jamoasi sensatsion tarzda jahon chempionligini qo‘lga kiritgan bo‘lsa, Argentina kumush, Kolumbiya esa bronza medallariga ega chiqqan edi.
O‘zbekiston mezbonlik qiladigan ushbu global turnir nafaqat mamlakatimiz sporti, balki kelajak avlod futbol yulduzlarini dunyo sahnasiga olib chiqishda muhim tarixiy voqeaga aylanadi.
Izohlar 0
…