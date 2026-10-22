O‘zbekistonda o‘tadigan FIFA U-20 jahon chempionatining aniq muddatlari e’lon qilindi

·69·Sport
O‘zbekistonda o‘tadigan FIFA U-20 jahon chempionatining aniq muddatlari e’lon qilindi

O‘zbekiston va Ozarbayjon yashil maydonlarida o‘tkaziladigan 2027 yilgi yoshlar o‘rtasidagi futbol bo‘yicha jahon chempionatining (FIFA U-20 World Cup) aniq sanalari rasman tasdiqlandi.

Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) qaroriga ko‘ra, sayyoramizning eng iqtidorli yosh futbolchilari ishtirokidagi ushbu yirik musobaqa 2027 yilning 17 sentyabridan 9 oktyabriga qadar davom etadi. Mazkur tarixiy mundial ikki qardosh davlat mezbonligida yuqori saviyada tashkil etilishi rejalashtirilgan.

Mundial formati va ishtirokchilar

Yoshlar o‘rtasidagi jahon birinchiligi eng yuqori raqobat muhitida bo‘lib o‘tadi:

  • Ishtirokchilar qamrovi: Musobaqada 6 qit’aning saralash bosqichlaridan muvaffaqiyatli o‘tgan 24 ta eng kuchli milliy terma jamoa bosh sovrin uchun kurash olib boradi;

  • Mezbon sifatida qatnashadigan vakilimiz: Jamoliddin Rahmatullayev boshchiligidagi O‘zbekiston U-20 terma jamoasi mezbon maqomida saralashsiz to‘g‘ridan to‘g‘ri turnirda ishtirok etadi va o‘z maydonida millionlab muxlislar qarshisida to‘p suradi.

Amaldagi chempion va avvalgi mundial tarixi

2027 yilgi musobaqa oldidan yoshlar mundialining so‘nggi natijalari ham e’tiborga molik:

  • 2025 yilgi turnir mezboni: Bundan avvalgi musobaqa Janubiy Amerika qit’asida, Chili maydonlarida bo‘lib o‘tgan;

  • Shohsupa sohiblari: Mazkur turnirda Marokash yoshlar terma jamoasi sensatsion tarzda jahon chempionligini qo‘lga kiritgan bo‘lsa, Argentina kumush, Kolumbiya esa bronza medallariga ega chiqqan edi.

O‘zbekiston mezbonlik qiladigan ushbu global turnir nafaqat mamlakatimiz sporti, balki kelajak avlod futbol yulduzlarini dunyo sahnasiga olib chiqishda muhim tarixiy voqeaga aylanadi.

FIFA U-20 World Cup 2027O‘zbekiston U-20Jamoliddin RahmatullayevFutbol bo‘yicha yoshlar o‘rtasidagi jahon chempionati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nervlar jangi: O‘zbekiston U-20 Saudiya Arabistonini dramatik tarzda mag‘lub etdiNervlar jangi: O‘zbekiston U-20 Saudiya Arabistonini dramatik tarzda mag‘lub etdi4 oktabr 21:37Debbie Xyuitt FIFA rahbariyatidan shaffoflikni talab qildiDebbie Xyuitt FIFA rahbariyatidan shaffoflikni talab qildi17 sentabr 21:17Infantino Toshkentda: “Yangi Toshkent” o‘yingohi, milliy terma va U-20 mundialiga tayyorgarlikInfantino Toshkentda: “Yangi Toshkent” o‘yingohi, milliy terma va U-20 mundialiga tayyorgarlik30 sentabr 21:50Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi FIFA prezidentini almashtirish bo‘yicha bayonot berdiYevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi FIFA prezidentini almashtirish bo‘yicha bayonot berdi9 oktabr 07:51FIFA va UEFA oʻrtasidagi janjal AQSh sudiga koʻtarildiFIFA va UEFA oʻrtasidagi janjal AQSh sudiga koʻtarildi29 sentabr 15:36Toshkentda “FIFA Arena” ochildi: Infantino 90-maktabga tashrif buyurib, maydonni topshirdiToshkentda “FIFA Arena” ochildi: Infantino 90-maktabga tashrif buyurib, maydonni topshirdi30 sentabr 16:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi