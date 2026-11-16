O‘zbekiston U-20 Venesuela ustidan yirik hisobda g‘alaba qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Jamoliddin Rahmatullayev boshqaruvidagi O‘zbekiston U-20 terma jamoasi Toshkentdagi Milliy futbol markazida o‘tgan ikkinchi nazorat uchrashuvida Venesuela yoshlarini 5:2 hisobida mag‘lub etdi.
- Uchrashuv qahramoni Kamron Yusupov raqib darvozasiga uchta gol kiritib, xet-trik qayd etdi, shuningdek, Quvonch Abrayev va Behruz Ko‘paysinov ham o‘z nomlarini tabloga yozdirib qo‘yishdi.
Jamoliddin Rahmatullayev boshqaruvidagi O‘zbekiston U-20 yoshlar terma jamoasi Venesuela tengqurlariga qarshi ikkinchi nazorat uchrashuvini o‘tkazdi. Toshkentdagi Milliy futbol markazida kechgan bahs vakillarimizning to‘liq ustunligi va raqib darvozasiga kiritilgan to‘plar bilan yakunlandi. Yetakchilarimiz bu safar raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmadi.
Ikkinchi o‘yindagi ishonchli revansh va het-trik
Eslatib o‘tamiz, jamoalarning Toshkentda o‘tkazilgan dastlabki to‘qnashuvi 2:2 hisobidagi murosasiz va jangovar durang bilan yakunlangan edi. Bu galgi bahsda esa Jamoliddin Rahmatullayev shogirdlari o‘z xatolaridan to‘g‘ri xulosa chiqargan holda hujumkor o‘yin namoyish etishdi.
Uchrashuv qahramoniga aylangan Kamron Yusupov raqib darvozasini uch bor ishg‘ol qilib, o‘z hisobiga xet-trik yozdirib qo‘ydi (15, 45 va 53-daqiqalar). Shuningdek, Quvonch Abrayev 28-daqiqada penaltidan unumli foydalanib hisobni ishonchli ko‘rinishga keltirgan bo‘lsa, zaxiradan maydonga tushgan Behruz Ko‘paysinov 70-daqiqada jamoamizning beshinchi golini kiritdi. Venesuela yoshlari esa Kuelyar (7) va Uilchesning (67) gollari bilan javob qaytarishdi, xolos. Uchrashuv yakunida Ulug‘bek Maratov qizil kartochka olib, maydonni tark etdi.
O‘yin tafsilotlari
Ko‘rsatkichlar va gollar mualliflari
Uchrashuv nomi
O‘rtoqlik o‘yini (Ikkinchi bahs)
Hisob
O‘zbekiston U-20 — Venesuela U-20 — 5:2
Manzil
Milliy futbol markazi, Toshkent
Gollar mualliflari
Kamron Yusupov (15, 45, 53), Quvonch Abrayev (28, pen), Behruz Ko‘paysinov (70)
Chetlatish
Ulug‘bek Maratov (78, O‘zbekiston U-20)
Maydonga tushgan asosiy tarkib va zaxiradagi imkoniyatlar
Murabbiylar shtabi mazkur o‘yinda yosh futbolchilarning imkoniyatlarini keng ko‘lamda sinovdan o‘tkazdi. O‘zbekiston U-20 safida maydonga tushgan asosiy tarkib quyidagicha ko‘rinish oldi: Ne’matulloh Rustamjonov, Shorahim Shorahmedov, Quvonch Abrayev, Tohir Ashurboyev, Abubakir Shukurullayev, Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Behruz Abdusattorov, Abdulvosit Soliyev, Muhammadali Dilshodbekov, Asilbek Abdurasulov va Kamron Yusupov.
Shuningdek, zaxiradan Yusufxonov, Musohonov, Ermanov, Mahmudjonov, Ko‘paysinov, Najmiddinov, Omonkeldiyev, Ashurboyev, Shukurullayev, Bahodirhonov, Saydaliyev, Yusupov, Maratov, Kuvanishbayev hamda To‘laganovlar maydonga tushirilib, murabbiylar jamoaning zaxira imkoniyatlarini ham yaqindan o‘rganib chiqishdi.
Sizningcha, Jamoliddin Rahmatullayev boshchiligidagi O‘zbekiston U-20 jamoasi kelajakdagi rasmiy xalqaro turnirlarda shunday yuqori natijalarni ko‘rsata oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…