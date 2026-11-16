O‘zbekiston U-20 Venesuela ustidan yirik hisobda g‘alaba qozondi

1 daqiqa o'qish43
O‘zbekiston U-20 Venesuela ustidan yirik hisobda g‘alaba qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Jamoliddin Rahmatullayev boshqaruvidagi O‘zbekiston U-20 terma jamoasi Toshkentdagi Milliy futbol markazida o‘tgan ikkinchi nazorat uchrashuvida Venesuela yoshlarini 5:2 hisobida mag‘lub etdi.
  • Uchrashuv qahramoni Kamron Yusupov raqib darvozasiga uchta gol kiritib, xet-trik qayd etdi, shuningdek, Quvonch Abrayev va Behruz Ko‘paysinov ham o‘z nomlarini tabloga yozdirib qo‘yishdi.

Jamoliddin Rahmatullayev boshqaruvidagi O‘zbekiston U-20 yoshlar terma jamoasi Venesuela tengqurlariga qarshi ikkinchi nazorat uchrashuvini o‘tkazdi. Toshkentdagi Milliy futbol markazida kechgan bahs vakillarimizning to‘liq ustunligi va raqib darvozasiga kiritilgan to‘plar bilan yakunlandi. Yetakchilarimiz bu safar raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmadi.

Ikkinchi o‘yindagi ishonchli revansh va het-trik

Eslatib o‘tamiz, jamoalarning Toshkentda o‘tkazilgan dastlabki to‘qnashuvi 2:2 hisobidagi murosasiz va jangovar durang bilan yakunlangan edi. Bu galgi bahsda esa Jamoliddin Rahmatullayev shogirdlari o‘z xatolaridan to‘g‘ri xulosa chiqargan holda hujumkor o‘yin namoyish etishdi.

Uchrashuv qahramoniga aylangan Kamron Yusupov raqib darvozasini uch bor ishg‘ol qilib, o‘z hisobiga xet-trik yozdirib qo‘ydi (15, 45 va 53-daqiqalar). Shuningdek, Quvonch Abrayev 28-daqiqada penaltidan unumli foydalanib hisobni ishonchli ko‘rinishga keltirgan bo‘lsa, zaxiradan maydonga tushgan Behruz Ko‘paysinov 70-daqiqada jamoamizning beshinchi golini kiritdi. Venesuela yoshlari esa Kuelyar (7) va Uilchesning (67) gollari bilan javob qaytarishdi, xolos. Uchrashuv yakunida Ulug‘bek Maratov qizil kartochka olib, maydonni tark etdi.

O‘yin tafsilotlari

Ko‘rsatkichlar va gollar mualliflari

Uchrashuv nomi

O‘rtoqlik o‘yini (Ikkinchi bahs)

Hisob

O‘zbekiston U-20 — Venesuela U-20 — 5:2

Manzil

Milliy futbol markazi, Toshkent

Gollar mualliflari

Kamron Yusupov (15, 45, 53), Quvonch Abrayev (28, pen), Behruz Ko‘paysinov (70)

Chetlatish

Ulug‘bek Maratov (78, O‘zbekiston U-20)

Maydonga tushgan asosiy tarkib va zaxiradagi imkoniyatlar

Murabbiylar shtabi mazkur o‘yinda yosh futbolchilarning imkoniyatlarini keng ko‘lamda sinovdan o‘tkazdi. O‘zbekiston U-20 safida maydonga tushgan asosiy tarkib quyidagicha ko‘rinish oldi: Ne’matulloh Rustamjonov, Shorahim Shorahmedov, Quvonch Abrayev, Tohir Ashurboyev, Abubakir Shukurullayev, Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Behruz Abdusattorov, Abdulvosit Soliyev, Muhammadali Dilshodbekov, Asilbek Abdurasulov va Kamron Yusupov.

Shuningdek, zaxiradan Yusufxonov, Musohonov, Ermanov, Mahmudjonov, Ko‘paysinov, Najmiddinov, Omonkeldiyev, Ashurboyev, Shukurullayev, Bahodirhonov, Saydaliyev, Yusupov, Maratov, Kuvanishbayev hamda To‘laganovlar maydonga tushirilib, murabbiylar jamoaning zaxira imkoniyatlarini ham yaqindan o‘rganib chiqishdi.

Sizningcha, Jamoliddin Rahmatullayev boshchiligidagi O‘zbekiston U-20 jamoasi kelajakdagi rasmiy xalqaro turnirlarda shunday yuqori natijalarni ko‘rsata oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari