O‘zbekiston U-20 termasi Toshkentdagi saralashda yakka peshqadamga aylandi
Toshkent mezbonligida o‘tayotgan 20 yoshgacha bo‘lgan futbolchilar o‘rtasidagi Osiyo Kubogi saralash bosqichi «V» guruhida 2-tur bahslari yakunlandi. Musobaqa mezboni bo‘lmish Jamoliddin Rahmatullayev boshqaruvidagi O‘zbekiston yoshlar milliy jamoasi Hindiston vakillariga qarshi maydonga tushib, raqib darvozasiga javobsiz to‘rtta to‘p kiritdi va yirik hisobdagi ishonchli g‘alabani rasmiylashtirdi.
Maydondagi to‘liq ustunlik va ketma-ket gollar
Uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq tashabbusni o‘z qo‘liga olgan yoshlarimiz har ikkala bo‘limda ikkitadan to‘p kiritib, raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmadi:
29-daqiqa: Ulug‘bek Maratov himoyachilarni ortda qoldirib, hisobni ochdi (0:1);
35-daqiqa: Quvonchbek Abrayev raqib darvozasini ishg‘ol qilib, ustunlikni ikkitaga oshirdi (0:2);
66-daqiqa: Ikkinchi bo‘limda Shorahim Shorahmedov chiroyli hujumni gol bilan yakunladi (0:3);
90-daqiqa: O‘yinga nuqtani zaxiradan maydonga tushgan Nurbek Sarsenbayev qo‘ydi (0:4).
Guruhdagi vaziyat: Yakka peshqadamlik va Suriyaning yirik g‘alabasi
Guruhning ikkinchi juftligida ham kutilgan natija qayd etildi. Suriya U-20 jamoasi Bangladeshni 3:0 hisobida taslim etib, ilk 3 ochkosini qo‘lga kiritdi:
O‘zbekiston — 6 ochko (to‘plar nisbati bo‘yicha mutlaq peshqadam);
Suriya — 3 ochko;
Hindiston — 3 ochko;
Bangladesh — 0 ochko.
Osiyo kubogi U-20 saralashi. «V» guruhi, 2-tur
Hindiston U-20 — O‘zbekiston U-20 — 0:4
Gollar: Ulug‘bek Maratov (29), Quvonchbek Abrayev (35), Shorahim Shorahmedov (66), Nurbek Sarsenbayev (90).
O‘zbekiston U-20 tarkibi: Ne’matulloh Rustamjonov, Shorahim Shorahmedov, Azizbek To‘lqinbekov (S) (Behruz Abdusattorov, 80), Diyor Ermanov, Quvonchbek Abrayev (Husan Ko‘paysinov, 66), Abdulfayz Bobomurodov, Ulug‘bek Maratov (Asilbek Abdurasulov, 46), Ozodbek Najmiddinov, Quvonishbek Saydaliyev (Tohir Ashurboyev, 66), Muhammadali Dilshodbekov, Asilbek Aliyev (Nurbek Sarsenbayev, 46).
Bangladesh U-20 — Suriya U-20 — 0:3
Gollar: Alan (44), Praxitelous (45+1), As Sarraj (90).
Oldinda hal qiluvchi final: Suriya bilan to‘qnashuv
Guruh g‘olibini va Osiyo kubogi yo‘llanmasi sohibini aniqlab beruvchi so‘nggi 3-tur bahsi 6 sentyabr kuni bo‘lib o‘tadi. Unda Jamoliddin Rahmatullayev shogirdlari asosiy raqobatchi — Suriya terma jamoasiga qarshi bahs olib boradi.
Sizningcha, O‘zbekiston U-20 yoshlar termasi 6 sentyabr kungi bahsda ham yirik hisobdagi seriyasini davom ettirib, guruhdan 100 foizlik natija bilan chiqa oladimi? Jamoliddin Rahmatullayev shogirdlarining bugungi o‘yiniga qanday baho berasiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…