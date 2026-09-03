O‘zbekiston U-20 termasi Toshkentdagi saralashda yakka peshqadamga aylandi

·2·Sport
O‘zbekiston U-20 termasi Toshkentdagi saralashda yakka peshqadamga aylandi

Toshkent mezbonligida o‘tayotgan 20 yoshgacha bo‘lgan futbolchilar o‘rtasidagi Osiyo Kubogi saralash bosqichi «V» guruhida 2-tur bahslari yakunlandi. Musobaqa mezboni bo‘lmish Jamoliddin Rahmatullayev boshqaruvidagi O‘zbekiston yoshlar milliy jamoasi Hindiston vakillariga qarshi maydonga tushib, raqib darvozasiga javobsiz to‘rtta to‘p kiritdi va yirik hisobdagi ishonchli g‘alabani rasmiylashtirdi.

Maydondagi to‘liq ustunlik va ketma-ket gollar

Uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq tashabbusni o‘z qo‘liga olgan yoshlarimiz har ikkala bo‘limda ikkitadan to‘p kiritib, raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmadi:

  • 29-daqiqa: Ulug‘bek Maratov himoyachilarni ortda qoldirib, hisobni ochdi (0:1);

  • 35-daqiqa: Quvonchbek Abrayev raqib darvozasini ishg‘ol qilib, ustunlikni ikkitaga oshirdi (0:2);

  • 66-daqiqa: Ikkinchi bo‘limda Shorahim Shorahmedov chiroyli hujumni gol bilan yakunladi (0:3);

  • 90-daqiqa: O‘yinga nuqtani zaxiradan maydonga tushgan Nurbek Sarsenbayev qo‘ydi (0:4).

Guruhdagi vaziyat: Yakka peshqadamlik va Suriyaning yirik g‘alabasi

Guruhning ikkinchi juftligida ham kutilgan natija qayd etildi. Suriya U-20 jamoasi Bangladeshni 3:0 hisobida taslim etib, ilk 3 ochkosini qo‘lga kiritdi:

  • O‘zbekiston — 6 ochko (to‘plar nisbati bo‘yicha mutlaq peshqadam);

  • Suriya — 3 ochko;

  • Hindiston — 3 ochko;

  • Bangladesh — 0 ochko.

Osiyo kubogi U-20 saralashi. «V» guruhi, 2-tur

Hindiston U-20 — O‘zbekiston U-20 — 0:4

Gollar: Ulug‘bek Maratov (29), Quvonchbek Abrayev (35), Shorahim Shorahmedov (66), Nurbek Sarsenbayev (90).

O‘zbekiston U-20 tarkibi: Ne’matulloh Rustamjonov, Shorahim Shorahmedov, Azizbek To‘lqinbekov (S) (Behruz Abdusattorov, 80), Diyor Ermanov, Quvonchbek Abrayev (Husan Ko‘paysinov, 66), Abdulfayz Bobomurodov, Ulug‘bek Maratov (Asilbek Abdurasulov, 46), Ozodbek Najmiddinov, Quvonishbek Saydaliyev (Tohir Ashurboyev, 66), Muhammadali Dilshodbekov, Asilbek Aliyev (Nurbek Sarsenbayev, 46).

Bangladesh U-20 — Suriya U-20 — 0:3

Gollar: Alan (44), Praxitelous (45+1), As Sarraj (90).

Oldinda hal qiluvchi final: Suriya bilan to‘qnashuv

Guruh g‘olibini va Osiyo kubogi yo‘llanmasi sohibini aniqlab beruvchi so‘nggi 3-tur bahsi 6 sentyabr kuni bo‘lib o‘tadi. Unda Jamoliddin Rahmatullayev shogirdlari asosiy raqobatchi — Suriya terma jamoasiga qarshi bahs olib boradi.

Sizningcha, O‘zbekiston U-20 yoshlar termasi 6 sentyabr kungi bahsda ham yirik hisobdagi seriyasini davom ettirib, guruhdan 100 foizlik natija bilan chiqa oladimi? Jamoliddin Rahmatullayev shogirdlarining bugungi o‘yiniga qanday baho berasiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kutilmagan tashrif: Anchelotti Madridga qaytib, Mourino va «Real» yulduzlari bilan uchrashdiKutilmagan tashrif: Anchelotti Madridga qaytib, Mourino va «Real» yulduzlari bilan uchrashdiBugun, 21:02«Bunyodkor»da yangi era : Ivan Boshkovich bosh murabbiy etib tayinlandi«Bunyodkor»da yangi era : Ivan Boshkovich bosh murabbiy etib tayinlandiBugun, 20:54Temur Kapadze Superligada avgust oyining eng yaxshi murabbiyi deb topildiTemur Kapadze Superligada avgust oyining eng yaxshi murabbiyi deb topildiBugun, 18:10Lyupcho Doriyev Superligada avgust oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildiLyupcho Doriyev Superligada avgust oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildiBugun, 18:08APLda mavsum startining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi? Da’vogarlar to‘rtligi...APLda mavsum startining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi? Da’vogarlar to‘rtligi...Bugun, 18:06Javohir Sindarov Hindistonda katta turnirda ishtirok etadi...Javohir Sindarov Hindistonda katta turnirda ishtirok etadi...Bugun, 17:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)