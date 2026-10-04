Nervlar jangi: O‘zbekiston U-20 Saudiya Arabistonini dramatik tarzda mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston U-20 terma jamoasi «Mirabror Usmonov kubogi-2026» musobaqasining 2-turida Saudiya Arabistoni U-20 jamoasini penaltilar seriyasida 4:1 hisobida mag‘lub etdi.
- Asosiy vaqtda 2:2 hisobi qayd etilgan uchrashuvda Behruz Abdusattorov (42-daqiqada penaltidan) va Sadriddin Hasanov (70-daqiqada) gol urishdi.
- Jamoliddin Rahmatullayev shogirdlari ushbu g‘alaba bilan turnir jadvalidagi o‘rnini mustahkamladi va kuchli raqibga qarshi iroda hamda jamoaviy ruhni namoyish etdi.
Toshkentdagi «Milliy futbol markazi» yashil maydonida «Mirabror Usmonov kubogi-2026» xalqaro musobaqasi 2-turi doirasida kechgan O‘zbekiston va Saudiya Arabistoni U-20 terma jamoalari o‘rtasidagi bahs muxlislarga haqiqiy triller taqdim etdi.
Jamoliddin Rahmatullayev boshchiligidagi O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi murosasiz kechgan uchrashuvning asosiy vaqtida jangovar 2:2 hisobini qayd etib, penaltilar seriyasidagi mutlaq sovuqqonlik evaziga g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Ikki bor tashabbus va shiddatli 90 daqiqa
O‘yinning birinchi bo‘limida har ikki jamoa ham ehtiyotkor, ammo tajovuzkor hujumkor futbol namoyish etdi. Bellashuvdagi hisob va gollar xronologiyasi quyidagicha ko‘rinish oldi:
42-daqiqa | 1:0: Vakillarimiz tomonidan uyushtirilgan xavfli hujum natijasida raqib darvozasi tomon 11 metrlik jarima zarbasi belgilandi. To‘p yoniga kelgan Behruz Abdusattorov imkoniyatni qo‘ldan chiqarmay, penaltini sovuqqonlik bilan golga aylantirdi.
70-daqiqa | 2:0: Ikkinchi taymda bosimni oshirgan yoshlarimiz farqni oshirishga muvaffaq bo‘ldi — Sadriddin Hasanov chiroyli va aniq zarba bilan Saudiya Arabistoni darvozabonini yana bir bor ranjitdi.
Shunga qaramay, mehmonlar bahs so‘ngiga qadar taslim bo‘lmadi va hisobni tenglashtirishga erishib, o‘yinni lotereya — penaltilar seriyasiga qadar olib bordi.
Penaltilar seriyasidagi so‘zsiz ustunlik
Reglamentga binoan to‘g‘ridan to‘g‘ri belgilangan 11 metrlik jarima zarbalari seriyasida o‘zbekistonlik yoshlar raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmadi:
Hamyurtlarimiz o‘z zarbalarini benuqson amalga oshirib, asablar kurashida mutlaq ustun kelishdi;
Seriya 4:1 hisobida O‘zbekiston U-20 jamoasi foydasiga hal bo‘ldi va muhim g‘alaba naqd qilindi.
Uchrashuv bayoni:
«Mirabror Usmonov kubogi-2026» | 2-tur
O‘zbekiston U-20 — Saudiya Arabistoni U-20 2:2 (penaltilar seriyasi bo‘yicha — 4:1)
Sana va vaqt: 4 oktyabr, 17:00
Manzil: Toshkent, «Milliy futbol markazi»
Gollar: Behruz Abdusattorov 42 (pen.), Sadriddin Hasanov 70.
Jamoliddin Rahmatullayev shogirdlari ushbu muhim sinov orqali nafaqat turnir jadvalidagi mavqelarini mustahkamladi, balki kuchli raqib bilan to‘qnashuvda yuksak iroda va jamoaviy ruhni namoyish etib, muxlislar olqishiga sazovor bo‘ldi.
Izohlar 0
…