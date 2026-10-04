Nervlar jangi: O‘zbekiston U-20 Saudiya Arabistonini dramatik tarzda mag‘lub etdi

·42·Sport
Nervlar jangi: O‘zbekiston U-20 Saudiya Arabistonini dramatik tarzda mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston U-20 terma jamoasi «Mirabror Usmonov kubogi-2026» musobaqasining 2-turida Saudiya Arabistoni U-20 jamoasini penaltilar seriyasida 4:1 hisobida mag‘lub etdi.
  • Asosiy vaqtda 2:2 hisobi qayd etilgan uchrashuvda Behruz Abdusattorov (42-daqiqada penaltidan) va Sadriddin Hasanov (70-daqiqada) gol urishdi.
  • Jamoliddin Rahmatullayev shogirdlari ushbu g‘alaba bilan turnir jadvalidagi o‘rnini mustahkamladi va kuchli raqibga qarshi iroda hamda jamoaviy ruhni namoyish etdi.

Toshkentdagi «Milliy futbol markazi» yashil maydonida «Mirabror Usmonov kubogi-2026» xalqaro musobaqasi 2-turi doirasida kechgan O‘zbekiston va Saudiya Arabistoni U-20 terma jamoalari o‘rtasidagi bahs muxlislarga haqiqiy triller taqdim etdi.

Jamoliddin Rahmatullayev boshchiligidagi O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi murosasiz kechgan uchrashuvning asosiy vaqtida jangovar 2:2 hisobini qayd etib, penaltilar seriyasidagi mutlaq sovuqqonlik evaziga g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Ikki bor tashabbus va shiddatli 90 daqiqa

O‘yinning birinchi bo‘limida har ikki jamoa ham ehtiyotkor, ammo tajovuzkor hujumkor futbol namoyish etdi. Bellashuvdagi hisob va gollar xronologiyasi quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • 42-daqiqa | 1:0: Vakillarimiz tomonidan uyushtirilgan xavfli hujum natijasida raqib darvozasi tomon 11 metrlik jarima zarbasi belgilandi. To‘p yoniga kelgan Behruz Abdusattorov imkoniyatni qo‘ldan chiqarmay, penaltini sovuqqonlik bilan golga aylantirdi.

  • 70-daqiqa | 2:0: Ikkinchi taymda bosimni oshirgan yoshlarimiz farqni oshirishga muvaffaq bo‘ldi — Sadriddin Hasanov chiroyli va aniq zarba bilan Saudiya Arabistoni darvozabonini yana bir bor ranjitdi.

Shunga qaramay, mehmonlar bahs so‘ngiga qadar taslim bo‘lmadi va hisobni tenglashtirishga erishib, o‘yinni lotereya — penaltilar seriyasiga qadar olib bordi.

Penaltilar seriyasidagi so‘zsiz ustunlik

Reglamentga binoan to‘g‘ridan to‘g‘ri belgilangan 11 metrlik jarima zarbalari seriyasida o‘zbekistonlik yoshlar raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmadi:

  • Hamyurtlarimiz o‘z zarbalarini benuqson amalga oshirib, asablar kurashida mutlaq ustun kelishdi;

  • Seriya 4:1 hisobida O‘zbekiston U-20 jamoasi foydasiga hal bo‘ldi va muhim g‘alaba naqd qilindi.

Uchrashuv bayoni:

  • «Mirabror Usmonov kubogi-2026» | 2-tur

  • O‘zbekiston U-20 — Saudiya Arabistoni U-20 2:2 (penaltilar seriyasi bo‘yicha — 4:1)

  • Sana va vaqt: 4 oktyabr, 17:00

  • Manzil: Toshkent, «Milliy futbol markazi»

  • Gollar: Behruz Abdusattorov 42 (pen.), Sadriddin Hasanov 70.

Jamoliddin Rahmatullayev shogirdlari ushbu muhim sinov orqali nafaqat turnir jadvalidagi mavqelarini mustahkamladi, balki kuchli raqib bilan to‘qnashuvda yuksak iroda va jamoaviy ruhni namoyish etib, muxlislar olqishiga sazovor bo‘ldi.

Mirabror Usmonov kubogi-2026O‘zbekiston U-20Jamoliddin RahmatullayevMilliy futbol markazi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston U-23 chorakfinalda Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushadiO‘zbekiston U-23 chorakfinalda Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushadi22 sentabr 19:02Chorak final setkasi: Osiyo o‘yinlarida guruh bosqichi "portlash" bilan tugadiChorak final setkasi: Osiyo o‘yinlarida guruh bosqichi "portlash" bilan tugadi23 sentabr 22:53Dramatik yakun: Yaponiya Ekvadorni penaltilar seriyasida taslim etdiDramatik yakun: Yaponiya Ekvadorni penaltilar seriyasida taslim etdi1 oktabr 19:19O‘zbekiston U-23 Saudiya Arabistonini yirik hisobda mag‘lub etib, yarim finalga chiqdiO‘zbekiston U-23 Saudiya Arabistonini yirik hisobda mag‘lub etib, yarim finalga chiqdi25 sentabr 12:01IBF chempioni Xrgovichning Sanches bilan jangi e’lon qilindi: Jalolovga navbat qachon?IBF chempioni Xrgovichning Sanches bilan jangi e’lon qilindi: Jalolovga navbat qachon?22 sentabr 18:01Meliqo‘ziyevning keyingi jangi kimga qarshi? Menejer aniqlik kiritdiMeliqo‘ziyevning keyingi jangi kimga qarshi? Menejer aniqlik kiritdi23 avgust 19:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi