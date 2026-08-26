Janubiy Koreya taslim etildi: O‘zbekiston U-20 terma jamoasidan shov-shuvli g‘alaba!
O‘zbekiston U-20 yoshlar terma jamoasi xalqaro musobaqalarga tayyorgarlik doirasida Osiyoning eng nomdor va kuchli jamoalaridan biri bo‘lgan Janubiy Koreya U-20 termasiga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushdi. Keskin va teng kurashlar ostida kechgan bahsda o‘zbekistonlik yoshlar 1:0 hisobida muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.
O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) matbuot xizmati xabariga ko‘ra, bosh murabbiy Jamoliddin Rahmatullayev boshchiligidagi jamoa yuqori jismoniy tayyorgarlik va taktik intizom namoyish etib, yakunda raqib darvozasiga yo‘l topa oldi.
78-daqiqadagi «joker»: To‘laganovdan g‘alaba to‘pi
Uchrashuv davomida har ikki tomon bir qator qulay imkoniyatlarni yaratdi, ammo hal qiluvchi nuqtani O‘zbekiston yoshlari qo‘ydi:
Birinchi bo‘limdagi keskin kurash: O‘yinning asosiy qismi maydon markazidagi kuchli pressing va pozitsion kurashlar bilan o‘tdi;
Zaxiradan tushib hal qilgan qahramon: Murabbiylar shtabining ikkinchi bo‘limdagi o‘zgarishlari o‘z samarasini berdi. Maydonga zaxiradan tushgan hujumkor futbolchi Davron To‘laganov 78-daqiqada koreyaliklar himoyasidagi bo‘shliqdan unumli foydalanib, to‘pni darvozaga kiritdi va uchrashuv taqdirini hal qildi (1:0).
Rahmatullayev tanlovi: Tarkib va rotatsiyalar
Murabbiylar shtabi mazkur nufuzli sparring bahsida barcha chiziqlardagi futbolchilarni sinovdan o‘tkazishga e’tibor qaratdi:
O‘zbekiston U-20 boshlang‘ich tarkibi:
Ne’matulloh Rustamjonov, Shorahim Shorahmedov, Quvonchbek Abrayev, Nurbek Sarsenbayev, Behruz Abdusattorov, Tohirjon Ashurbayev, Ozodbek Najmiddinov, Quvanishbek Saydaliyev, Abduvosid Soliyev, Muhammadali Dilshodbekov va Ulug‘bek Maratov.
Maydonga tushgan zaxira kuchlari:
G‘alaba goli muallifi Davron To‘laganovdan tashqari, o‘yin davomida Shokirov, Yusupxonov, Odiljonov, Botiraliyev, Kupaysinov, Erimbetov, Aliyev, Abdurasulov, Quvonshibayev va Ermanov maydonga tushirilib, jamoaviy o‘yin yanada kuchaytirildi.
Qit’aning yetakchi grandlaridan biri ustidan qozonilgan ushbu g‘alaba Jamoliddin Rahmatullayev shogirdlari uchun rasmiy turnirlar oldidan muhim psixologik ustunlik va ishonch bag‘ishlashi shubhasiz.
…