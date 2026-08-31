O‘zbekiston U-20 Osiyo kubogi saralashini g‘alaba bilan boshladi: Bangladesh mag‘lub etildi

·23·Sport
O‘zbekiston U-20 Osiyo kubogi saralashini g‘alaba bilan boshladi: Bangladesh mag‘lub etildi

O‘zbekiston U-20 terma jamoasi Osiyo kubogi saralash bosqichidagi yurishini ishonchli g‘alaba bilan boshladi. Jamoliddin Rahmatullayev shogirdlari Toshkentdagi «Do‘stlik» stadionida kechgan «V» guruhining 1-turida Bangladesh yoshlar terma jamoasiga qarshi maydonga tushib, raqib darvozasiga javobsiz 2 ta to‘p kiritdi.

Uchrashuv davomida to‘liq ustunlikka ega bo‘lgan yoshlarimiz muhim uch ochkoni qo‘lga kiritib, guruh peshqadamlari qatoridan joy oldi.

G‘alaba keltirgan gollar va o‘yin qaydnomasi

Uchrashuv taqdirini hal qilgan asosiy vaziyatlar va tarkiblar:

  • Tezkor gollar: O‘yinning 20-daqiqasida Quvonishbek Saydaliyev hisobni ochgan bo‘lsa, ikkinchi bo‘lim boshida — 47-daqiqada Quvonchbek Abrayev raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi;

  • O‘yin protokoli:

    • Osiyo kubogi U-20. Saralash bosqichi | «V» guruhi, 1-tur

    • O‘zbekiston — Bangladesh 2:0

    • Gollar: Quvonishbek Saydaliyev (20), Quvonchbek Abrayev (47);

    • O‘zbekiston U-20 tarkibi: Ne’matulloh Rustamjonov, Shorahim Shorahmedov (Nurmuhammad Abdug‘aniyev, 46), Azizbek To‘lqinbekov (S), Quvonchbek Abrayev, Asilbek Abdurasulov, Behruz Abdusattorov (Asilbek Aliyev, 62), Ozodbek Najmiddinov (Ozodbek Odiljonov, 46), Quvonishbek Saydaliyev, Abdulvosit Soliyev (Diyor Ermanov, 80), Muhammadali Dilshodbekov, Davron To‘laganov (Abdulfayz Bobomurodov, 62).

«V» guruhidagi vaziyat va navbatdagi to‘qnashuv

Guruh doirasidagi parallel bahs va bo‘lajak taqvim bo‘yicha asosiy tafsilotlar:

  • Suriya va Hindiston bahsi: Guruhning dastlabki uchrashuvida Hindiston yoshlar jamoasi Suriyani 86-daqiqada Shami tomonidan kiritilgan yagona gol evaziga 1:0 hisobida mag‘lub etdi;

  • Navbatdagi raqib: Jamoliddin Rahmatullayev shogirdlari 2-tur bahsini 3 sentyabr kuni to‘g‘ridan to‘g‘ri guruhdagi asosiy raqobatchilardan biri bo‘lgan Hindistonga qarshi o‘tkazadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Transfer bozorida drama: «Liverpul» «Siti»ning £85 mlnlik taklifini rad etdiTransfer bozorida drama: «Liverpul» «Siti»ning £85 mlnlik taklifini rad etdiBugun, 22:38«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdiBugun, 22:32Bir davr yakunlandi: Messi Argentina milliy jamoasidan ketganini e’lon qildiBir davr yakunlandi: Messi Argentina milliy jamoasidan ketganini e’lon qildiBugun, 21:51Umar Nurmagomedov qayerda xato qildi? UFC afsonasi bu jang bo‘yicha shov-shuvli bayonot berdiUmar Nurmagomedov qayerda xato qildi? UFC afsonasi bu jang bo‘yicha shov-shuvli bayonot berdiBugun, 21:09Lionel Messi ter jamoadagi faoliyatini yakunladiLionel Messi ter jamoadagi faoliyatini yakunladiBugun, 20:30Pyotr Yan, Dvalishvili yoki O'Melli? Song Yadongning sensatsion g‘alabasidan so‘ng divizionda katta intrigaPyotr Yan, Dvalishvili yoki O'Melli? Song Yadongning sensatsion g‘alabasidan so‘ng divizionda katta intrigaBugun, 20:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)