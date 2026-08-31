O‘zbekiston U-20 Osiyo kubogi saralashini g‘alaba bilan boshladi: Bangladesh mag‘lub etildi
O‘zbekiston U-20 terma jamoasi Osiyo kubogi saralash bosqichidagi yurishini ishonchli g‘alaba bilan boshladi. Jamoliddin Rahmatullayev shogirdlari Toshkentdagi «Do‘stlik» stadionida kechgan «V» guruhining 1-turida Bangladesh yoshlar terma jamoasiga qarshi maydonga tushib, raqib darvozasiga javobsiz 2 ta to‘p kiritdi.
Uchrashuv davomida to‘liq ustunlikka ega bo‘lgan yoshlarimiz muhim uch ochkoni qo‘lga kiritib, guruh peshqadamlari qatoridan joy oldi.
G‘alaba keltirgan gollar va o‘yin qaydnomasi
Uchrashuv taqdirini hal qilgan asosiy vaziyatlar va tarkiblar:
Tezkor gollar: O‘yinning 20-daqiqasida Quvonishbek Saydaliyev hisobni ochgan bo‘lsa, ikkinchi bo‘lim boshida — 47-daqiqada Quvonchbek Abrayev raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi;
O‘yin protokoli:
Osiyo kubogi U-20. Saralash bosqichi | «V» guruhi, 1-tur
O‘zbekiston — Bangladesh 2:0
Gollar: Quvonishbek Saydaliyev (20), Quvonchbek Abrayev (47);
O‘zbekiston U-20 tarkibi: Ne’matulloh Rustamjonov, Shorahim Shorahmedov (Nurmuhammad Abdug‘aniyev, 46), Azizbek To‘lqinbekov (S), Quvonchbek Abrayev, Asilbek Abdurasulov, Behruz Abdusattorov (Asilbek Aliyev, 62), Ozodbek Najmiddinov (Ozodbek Odiljonov, 46), Quvonishbek Saydaliyev, Abdulvosit Soliyev (Diyor Ermanov, 80), Muhammadali Dilshodbekov, Davron To‘laganov (Abdulfayz Bobomurodov, 62).
«V» guruhidagi vaziyat va navbatdagi to‘qnashuv
Guruh doirasidagi parallel bahs va bo‘lajak taqvim bo‘yicha asosiy tafsilotlar:
Suriya va Hindiston bahsi: Guruhning dastlabki uchrashuvida Hindiston yoshlar jamoasi Suriyani 86-daqiqada Shami tomonidan kiritilgan yagona gol evaziga 1:0 hisobida mag‘lub etdi;
Navbatdagi raqib: Jamoliddin Rahmatullayev shogirdlari 2-tur bahsini 3 sentyabr kuni to‘g‘ridan to‘g‘ri guruhdagi asosiy raqobatchilardan biri bo‘lgan Hindistonga qarshi o‘tkazadi.
…