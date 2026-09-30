Infantino Toshkentda: “Yangi Toshkent” o‘yingohi, milliy terma va U-20 mundialiga tayyorgarlik
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- FIFA rahbari Janni Infantino O‘zbekistonga tashrif buyurib, Toshkentda qurilayotgan «Yangi Toshkent» stadionini ko‘zdan kechirdi va U-20 Jahon chempionatiga tayyorgarlik jarayoni bilan tanishdi.
- U O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolari bilan uchrashdi va 90-maktabdagi yangi futbol maydonini tantanali ravishda topshirdi.
- O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi FIFA rahbari siyosatini to‘liq qo‘llab-quvvatlashini va hamkorlikni kengaytirishini ma’lum qildi.
Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) rahbari Janni Infantino rasmiy tashrif bilan O‘zbekistonga keldi va mamlakatimiz futboli rivojiga qaratilgan qator muhim loyihalar bilan shaxsan tanishdi. O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) rahbariyati hamrohligida oliy martabali mehmon Toshkentda barpo etilayotgan grandioz «Yangi Toshkent» zamonaviy stadioni qurilishi maydoniga tashrif buyurdi. FIFA prezidentiga arena infratuzilmasi, inshootning texnik imkoniyatlari hamda yurtimizda o‘tkazilishi rejalashtirilgan nufuzli FIFA U-20 Jahon chempionati bahslarini yuqori saviyada tashkil etish bo‘yicha olib borilayotgan tayyorgarlik ko‘rsatildi.
Bundan tashqari, Infantino O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolari bilan uchrashib, futbolchilar bilan samimiy muloqot qildi, O‘FA prezidenti bilan strategik muzokaralar o‘tkazdi hamda 90-maktabdagi yangi maydonni tantanali topshirdi. O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi jahon futboli rahbari siyosatini to‘liq qo‘llab-quvvatlashini va global hamkorlik yanada kengayishini rasman ma’lum qildi.
«Yangi Toshkent» stadioni, U-20 Mundiali va Infantino ishonchi: 5 ta asosiy fakt
FIFA rahbarining Toshkentga tashrifi va erishilgan kelishuvlar bo‘yicha eng muhim nuqtalar:
«Yangi Toshkent» stadioni ko‘zdan kechirildi: Janni Infantino poytaxtda qurilayotgan yangi super-o‘yingoh qurilishi va uning zamonaviy infratuzilmasi bilan shaxsan tanishdi;
FIFA U-20 Jahon chempionati rejasi: O‘zbekistonda o‘tkazilishi rejalashtirilayotgan 20 yoshgacha bo‘lgan futbolchilar o‘rtasidagi jahon chempionatiga tayyorgarlik taqdimoti o‘tkazildi;
Milliy terma jamoa bilan jonli muloqot: FIFA prezidenti milliy jamoamiz a’zolari bilan yuzma-yuz uchrashib, ularning salohiyati va kelajak istiqbollarini muhokama qildi;
Maktab sporti va bolalar infratuzilmasi: Tashrif davomida poytaxtdagi 90-maktab hududida bolalar uchun yangi barpo etilgan zamonaviy futbol maydoni foydalanishga topshirildi;
O‘FAning to‘liq qo‘llab-quvvatlovi: O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi Janni Infantino siyosatini rasman qo‘llab-quvvatlashini va hamkorlikni strategik bosqichga olib chiqishini e’lon qildi.
Janni Infantino tashrifi dasturi va O‘zbekiston futbolidagi strategik yo‘nalishlar tasnifi
Tashrif doirasida amalga oshirilgan asosiy tadbirlar va ularning ahamiyati tahlili:
Yo‘nalish va tadbir mezonlari
Amalga oshirilgan ishlar va ko‘zdan kechirilgan obyektlar
Strategik ahamiyati va kutilayotgan natija
Asosiy infratuzilma inshooti
Qurilayotgan «Yangi Toshkent» muhtasham stadioni
Xalqaro standartlarga to‘liq javob beradigan yangi bosh arena
Global musobaqa rejasi
FIFA U-20 Jahon chempionatiga tayyorgarlik ko‘rigi
O‘zbekistonda tarixiy futbol mundialini yuqori saviyada o‘tkazish
Milliy jamoa bilan aloqa
O‘zbekiston milliy terma jamoasi futbolchilari bilan uchrashuv
Xalqaro maydondagi nufuzni oshirish va jamoaga ruhiy dalda
Bolalar va maktab futboli
Toshkent shahridagi 90-maktabda yangi futbol maydoni ochilishi
Bolalar sportini ommalashtirish va seleksiya bazasini yaratish
Oliy darajadagi muzokaralar
O‘FA prezidenti va rahbariyati bilan rasmiy muhokamalar
Yoshlar futboli va infratuzilmani FIFA grantlari orqali kengaytirish
Rasmiy siyosiy bayonot
O‘FAning Janni Infantinoni to‘liq qo‘llab-quvvatlashi
Xalqaro futbol olamida O‘zbekistonning mavqeyini mustahkamlash
Futbol boshqaruvi va xalqaro diplomatiya ekspertizasi: Nima uchun Infantino O‘zbekistonga alohida e’tibor qaratmoqda?
Ekspertlar va mahalliy futbol tahlilchilarining xulosalari:
«Osiyo markazidagi yangi futbol xabi»: O‘zbekistonda so‘nggi yillarda turli yosh toifasidagi terma jamoalarning Osiyo va Jahon chempionatlaridagi muvaffaqiyatlari, shuningdek, yurtimizda futzal bo‘yicha Jahon chempionati yuksak darajada o‘tkazilgani FIFA'ning ishonchini keskin oshirdi; Toshkent endilikda nafaqat qit’a, balki dunyo miqyosidagi yirik musobaqalarni qabul qiluvchi markaz sifatida tan olinmoqda;
«Yangi Toshkent» arenasi va U-20 Mundiali tandemi: 20 yoshgacha bo‘lgan futbolchilar o‘rtasidagi Jahon chempionati kattalar mundialidan keyingi ikkinchi muhim turnir sanaladi; yangi qurilayotgan zamon talablariga mos stadionlar mamlakatga bu kabi nufuzli tadbirlarni bemalol qabul qilish imkonini beradi va jahon futboli elitasining e’tiborini tortadi;
O‘zaro manfaatli strategik ittifoq: O‘FAning Infantinoni rasman va to‘liq qo‘llab-quvvatlashi O‘zbekistonning FIFA ijroiya qo‘mitalarida, xalqaro dasturlar va moliyalashtirish fondlarida ovozi balandroq jaranglashiga zamin yaratadi; bu esa mahalliy akademiyalar, murabbiylar malakasi va futbol infratuzilmasi uchun ulkan sarmoyalar oqimini ta’minlaydi.
Sizningcha, yangi «Yangi Toshkent» stadionining qurilishi va FIFA U-20 Jahon chempionatining yurtimizda tashkil etilishi milliy futbolimizni dunyo darajasiga olib chiqishda qanday burilish yasaydi? Janni Infantinoning shaxsan tashrifi terma jamoalarimizga qanchalik katta ruhiy kuch bag‘ishlaydi deb hisoblaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolidagi ushbu ulkan tarixiy yangilik tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…