Infantino Toshkentda: “Yangi Toshkent” o‘yingohi, milliy terma va U-20 mundialiga tayyorgarlik

·58·Sport
Infantino Toshkentda: “Yangi Toshkent” o‘yingohi, milliy terma va U-20 mundialiga tayyorgarlik
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • FIFA rahbari Janni Infantino O‘zbekistonga tashrif buyurib, Toshkentda qurilayotgan «Yangi Toshkent» stadionini ko‘zdan kechirdi va U-20 Jahon chempionatiga tayyorgarlik jarayoni bilan tanishdi.
  • U O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolari bilan uchrashdi va 90-maktabdagi yangi futbol maydonini tantanali ravishda topshirdi.
  • O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi FIFA rahbari siyosatini to‘liq qo‘llab-quvvatlashini va hamkorlikni kengaytirishini ma’lum qildi.

Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) rahbari Janni Infantino rasmiy tashrif bilan O‘zbekistonga keldi va mamlakatimiz futboli rivojiga qaratilgan qator muhim loyihalar bilan shaxsan tanishdi. O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) rahbariyati hamrohligida oliy martabali mehmon Toshkentda barpo etilayotgan grandioz «Yangi Toshkent» zamonaviy stadioni qurilishi maydoniga tashrif buyurdi. FIFA prezidentiga arena infratuzilmasi, inshootning texnik imkoniyatlari hamda yurtimizda o‘tkazilishi rejalashtirilgan nufuzli FIFA U-20 Jahon chempionati bahslarini yuqori saviyada tashkil etish bo‘yicha olib borilayotgan tayyorgarlik ko‘rsatildi.

Bundan tashqari, Infantino O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolari bilan uchrashib, futbolchilar bilan samimiy muloqot qildi, O‘FA prezidenti bilan strategik muzokaralar o‘tkazdi hamda 90-maktabdagi yangi maydonni tantanali topshirdi. O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi jahon futboli rahbari siyosatini to‘liq qo‘llab-quvvatlashini va global hamkorlik yanada kengayishini rasman ma’lum qildi.

«Yangi Toshkent» stadioni, U-20 Mundiali va Infantino ishonchi: 5 ta asosiy fakt

FIFA rahbarining Toshkentga tashrifi va erishilgan kelishuvlar bo‘yicha eng muhim nuqtalar:

  • «Yangi Toshkent» stadioni ko‘zdan kechirildi: Janni Infantino poytaxtda qurilayotgan yangi super-o‘yingoh qurilishi va uning zamonaviy infratuzilmasi bilan shaxsan tanishdi;

  • FIFA U-20 Jahon chempionati rejasi: O‘zbekistonda o‘tkazilishi rejalashtirilayotgan 20 yoshgacha bo‘lgan futbolchilar o‘rtasidagi jahon chempionatiga tayyorgarlik taqdimoti o‘tkazildi;

  • Milliy terma jamoa bilan jonli muloqot: FIFA prezidenti milliy jamoamiz a’zolari bilan yuzma-yuz uchrashib, ularning salohiyati va kelajak istiqbollarini muhokama qildi;

  • Maktab sporti va bolalar infratuzilmasi: Tashrif davomida poytaxtdagi 90-maktab hududida bolalar uchun yangi barpo etilgan zamonaviy futbol maydoni foydalanishga topshirildi;

  • O‘FAning to‘liq qo‘llab-quvvatlovi: O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi Janni Infantino siyosatini rasman qo‘llab-quvvatlashini va hamkorlikni strategik bosqichga olib chiqishini e’lon qildi.

Infantino Toshkentda: “Yangi Toshkent” o‘yingohi, milliy terma va U-20 mundialiga tayyorgarlik

Janni Infantino tashrifi dasturi va O‘zbekiston futbolidagi strategik yo‘nalishlar tasnifi

Tashrif doirasida amalga oshirilgan asosiy tadbirlar va ularning ahamiyati tahlili:

Yo‘nalish va tadbir mezonlari

Amalga oshirilgan ishlar va ko‘zdan kechirilgan obyektlar

Strategik ahamiyati va kutilayotgan natija

Asosiy infratuzilma inshooti

Qurilayotgan «Yangi Toshkent» muhtasham stadioni

Xalqaro standartlarga to‘liq javob beradigan yangi bosh arena

Global musobaqa rejasi

FIFA U-20 Jahon chempionatiga tayyorgarlik ko‘rigi

O‘zbekistonda tarixiy futbol mundialini yuqori saviyada o‘tkazish

Milliy jamoa bilan aloqa

O‘zbekiston milliy terma jamoasi futbolchilari bilan uchrashuv

Xalqaro maydondagi nufuzni oshirish va jamoaga ruhiy dalda

Bolalar va maktab futboli

Toshkent shahridagi 90-maktabda yangi futbol maydoni ochilishi

Bolalar sportini ommalashtirish va seleksiya bazasini yaratish

Oliy darajadagi muzokaralar

O‘FA prezidenti va rahbariyati bilan rasmiy muhokamalar

Yoshlar futboli va infratuzilmani FIFA grantlari orqali kengaytirish

Rasmiy siyosiy bayonot

O‘FAning Janni Infantinoni to‘liq qo‘llab-quvvatlashi

Xalqaro futbol olamida O‘zbekistonning mavqeyini mustahkamlash

Infantino Toshkentda: “Yangi Toshkent” o‘yingohi, milliy terma va U-20 mundialiga tayyorgarlik

Futbol boshqaruvi va xalqaro diplomatiya ekspertizasi: Nima uchun Infantino O‘zbekistonga alohida e’tibor qaratmoqda?

Ekspertlar va mahalliy futbol tahlilchilarining xulosalari:

  • «Osiyo markazidagi yangi futbol xabi»: O‘zbekistonda so‘nggi yillarda turli yosh toifasidagi terma jamoalarning Osiyo va Jahon chempionatlaridagi muvaffaqiyatlari, shuningdek, yurtimizda futzal bo‘yicha Jahon chempionati yuksak darajada o‘tkazilgani FIFA'ning ishonchini keskin oshirdi; Toshkent endilikda nafaqat qit’a, balki dunyo miqyosidagi yirik musobaqalarni qabul qiluvchi markaz sifatida tan olinmoqda;

  • «Yangi Toshkent» arenasi va U-20 Mundiali tandemi: 20 yoshgacha bo‘lgan futbolchilar o‘rtasidagi Jahon chempionati kattalar mundialidan keyingi ikkinchi muhim turnir sanaladi; yangi qurilayotgan zamon talablariga mos stadionlar mamlakatga bu kabi nufuzli tadbirlarni bemalol qabul qilish imkonini beradi va jahon futboli elitasining e’tiborini tortadi;

  • O‘zaro manfaatli strategik ittifoq: O‘FAning Infantinoni rasman va to‘liq qo‘llab-quvvatlashi O‘zbekistonning FIFA ijroiya qo‘mitalarida, xalqaro dasturlar va moliyalashtirish fondlarida ovozi balandroq jaranglashiga zamin yaratadi; bu esa mahalliy akademiyalar, murabbiylar malakasi va futbol infratuzilmasi uchun ulkan sarmoyalar oqimini ta’minlaydi.

Sizningcha, yangi «Yangi Toshkent» stadionining qurilishi va FIFA U-20 Jahon chempionatining yurtimizda tashkil etilishi milliy futbolimizni dunyo darajasiga olib chiqishda qanday burilish yasaydi? Janni Infantinoning shaxsan tashrifi terma jamoalarimizga qanchalik katta ruhiy kuch bag‘ishlaydi deb hisoblaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolidagi ushbu ulkan tarixiy yangilik tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!

Janni InfantinoFIFA U-20 Jahon chempionatiYangi Toshkent stadioniO‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda “FIFA Arena” ochildi: Infantino 90-maktabga tashrif buyurib, maydonni topshirdiToshkentda “FIFA Arena” ochildi: Infantino 90-maktabga tashrif buyurib, maydonni topshirdiBugun 16:21Infantino jazosiz qoladimi? XOQning signali ma’lum bo‘ldi...Infantino jazosiz qoladimi? XOQning signali ma’lum bo‘ldi...19 iyul 16:22Infantino Trampning JCH-2026dagi rolini alohida e’tirof etdiInfantino Trampning JCH-2026dagi rolini alohida e’tirof etdi18 iyul 09:42Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!8 avgust 10:07JCHda 64 ta jamoa bo‘lishi mumkin: Infantino yangi rejalarni e’lon qildiJCHda 64 ta jamoa bo‘lishi mumkin: Infantino yangi rejalarni e’lon qildi12 iyul 23:18Infantino Marokashda lol qoldi: "JCH-2030 tarixdagi eng go‘zal mundial bo‘ladi"Infantino Marokashda lol qoldi: "JCH-2030 tarixdagi eng go‘zal mundial bo‘ladi"1 avgust 09:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi