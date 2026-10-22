Messi nima uchun tarixda qolmoqchi? Jahon futboli afsonasining kutilmagan bayonoti
Futbol tarixining eng buyuk namoyandalaridan biri, Argentina milliy jamoasining sobiq sardori va yetakchisi Lionel Messi kelajak avlod uni qanday eslab qolishini xohlashi hamda futbolda qoldirayotgan izi borasidagi fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
Yaqinda milliy terma jamoa bilan rasman xayrlashib, xalqaro faoliyatiga yakun yasagan 39 yoshli yulduzning samimiy va ta’sirli bayonotini The Touchline nashri ommaga taqdim etdi.
«Orzularim yo‘lida to‘xtamadim»: Messining falsafasi
Jahon chempioni faoliyati davomidagi asosiy tamoyili va intilishlari haqida to‘xtalar ekan, quyidagi muhim fikrlarni bildirdi:
Buyuklik ta’rifi: «Meni shunchaki muvaffaqiyatli o‘yinchi sifatida emas, balki chinakam buyuk sportchi sifatida xotirlashlarini istayman;
Muvaffaqiyat va mag‘lubiyatlar: Men doimo o‘z orzularim va oldimga qo‘ygan maqsadlarim sari tinimsiz kurashdim. Ba’zan ularga erishdim, ba’zida esa yo‘q — bu sportning ajralmas qismi;
To‘xtamas kurash: Ammo eng muhimi, yo‘limda uchragan barcha sovrinlar va cho‘qqilarni zabt etish uchun bor kuchim bilan harakat qilishdan hech qachon to‘xtamaganman», — deya ta’kidladi argentinalik yulduz.
Afsonaviy yo‘l: Kataloniyadan Mayamiga qadar
Lionel Messining klublar va terma jamoa miqyosidagi mislsiz faoliyati zamonaviy sport solnomasida alohida o‘rin egallaydi:
Klublar darajasida: Messi o‘z faoliyatining oltin davrlarini Kataloniyaning «Barselona» klubida o‘tkazib, eng oliy cho‘qqilarni zabt etdi. So‘ngra Fransiyaning «PSJ» safida to‘p surdi va 2023 yilning yozidan buyon AQSHning «Inter Mayami» klubida muxlislarni quvontirib kelmoqda;
Xalqaro sahnadagi nuqta: Jahon chempionati va Amerika kubogi kabi barcha bosh sovrinlarni yutib bergan Messi 39 yoshida «albiseleste» libosidagi davronini sharaf bilan tugatdi.
Messining mazkur bayonoti uning nafaqat rekordlar va unvonlar egasi, balki millionlab yoshlar uchun haqiqiy matonat hamda sadoqat timsoli bo‘lib qolishini yana bir bor ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…