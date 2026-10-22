Messi nima uchun tarixda qolmoqchi? Jahon futboli afsonasining kutilmagan bayonoti

·3·Sport
Messi nima uchun tarixda qolmoqchi? Jahon futboli afsonasining kutilmagan bayonoti

Futbol tarixining eng buyuk namoyandalaridan biri, Argentina milliy jamoasining sobiq sardori va yetakchisi Lionel Messi kelajak avlod uni qanday eslab qolishini xohlashi hamda futbolda qoldirayotgan izi borasidagi fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.

Yaqinda milliy terma jamoa bilan rasman xayrlashib, xalqaro faoliyatiga yakun yasagan 39 yoshli yulduzning samimiy va ta’sirli bayonotini The Touchline nashri ommaga taqdim etdi.

«Orzularim yo‘lida to‘xtamadim»: Messining falsafasi

Jahon chempioni faoliyati davomidagi asosiy tamoyili va intilishlari haqida to‘xtalar ekan, quyidagi muhim fikrlarni bildirdi:

  • Buyuklik ta’rifi: «Meni shunchaki muvaffaqiyatli o‘yinchi sifatida emas, balki chinakam buyuk sportchi sifatida xotirlashlarini istayman;

  • Muvaffaqiyat va mag‘lubiyatlar: Men doimo o‘z orzularim va oldimga qo‘ygan maqsadlarim sari tinimsiz kurashdim. Ba’zan ularga erishdim, ba’zida esa yo‘q — bu sportning ajralmas qismi;

  • To‘xtamas kurash: Ammo eng muhimi, yo‘limda uchragan barcha sovrinlar va cho‘qqilarni zabt etish uchun bor kuchim bilan harakat qilishdan hech qachon to‘xtamaganman», — deya ta’kidladi argentinalik yulduz.

Afsonaviy yo‘l: Kataloniyadan Mayamiga qadar

Lionel Messining klublar va terma jamoa miqyosidagi mislsiz faoliyati zamonaviy sport solnomasida alohida o‘rin egallaydi:

  • Klublar darajasida: Messi o‘z faoliyatining oltin davrlarini Kataloniyaning «Barselona» klubida o‘tkazib, eng oliy cho‘qqilarni zabt etdi. So‘ngra Fransiyaning «PSJ» safida to‘p surdi va 2023 yilning yozidan buyon AQSHning «Inter Mayami» klubida muxlislarni quvontirib kelmoqda;

  • Xalqaro sahnadagi nuqta: Jahon chempionati va Amerika kubogi kabi barcha bosh sovrinlarni yutib bergan Messi 39 yoshida «albiseleste» libosidagi davronini sharaf bilan tugatdi.

Messining mazkur bayonoti uning nafaqat rekordlar va unvonlar egasi, balki millionlab yoshlar uchun haqiqiy matonat hamda sadoqat timsoli bo‘lib qolishini yana bir bor ko‘rsatmoqda.

Lionel MessiArgentina milliy jamoasiInter MayamiBarselona
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Londonda kutilayotgan sensatsiya: Messi oilasi bilan «Oltin to‘p» tadbiriga tashrif buyuradiLondonda kutilayotgan sensatsiya: Messi oilasi bilan «Oltin to‘p» tadbiriga tashrif buyuradi12 oktabr 20:07Lionel Messi «Monumental»da ko‘z yoshlar bilan so‘nggi nutqini so‘zladiLionel Messi «Monumental»da ko‘z yoshlar bilan so‘nggi nutqini so‘zladi7 oktabr 12:49Krishtianu Ronaldu Messining terma jamoadan ketishiga kutilmagan izoh qoldirdiKrishtianu Ronaldu Messining terma jamoadan ketishiga kutilmagan izoh qoldirdi7 oktabr 23:31«Real» yarimhimoyachisi Mastantuono Messining termadagi vidolashuviga to‘lqinlanib izoh berdi«Real» yarimhimoyachisi Mastantuono Messining termadagi vidolashuviga to‘lqinlanib izoh berdi7 oktabr 15:48Argentina prezidenti Xaver Miley Lionel Messi haqida nimalar dedi?Argentina prezidenti Xaver Miley Lionel Messi haqida nimalar dedi?7 oktabr 14:58Braziliyalik sehrgar termadagi faoliyatini yakunlagan Messiga yurak so‘zlarini yo‘lladiBraziliyalik sehrgar termadagi faoliyatini yakunlagan Messiga yurak so‘zlarini yo‘lladi7 oktabr 14:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi