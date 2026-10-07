Lionel Messi gol va ikki assist bilan milliy jamoadagi buyuk faoliyatiga nuqta qo‘ydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Lionel Messi Argentina terma jamoasi safidagi so'nggi o'yinida bir gol va ikki golli uzatma bilan jamoasining 3:0 hisobida g'alaba qozonishiga yordam berdi.
- 2005 yildan 2026 yilgacha bo'lgan faoliyati davomida u 208 ta o'yinda 126 ta gol urdi va 70 ta golli uzatmani amalga oshirdi, bu ko'rsatkichlar Janubiy Amerika futboli tarixidagi rekord hisoblanadi.
Jahon futboli tarixidagi eng yorqin va betakror sahifalardan biri o‘z yakuniga yetdi. 39 yoshli afsonaviy hujumchi va sardor Lionel Messi Argentina milliy terma jamoasi libosidagi so‘nggi xayrlashuv uchrashuvida maydonga tushib, haqiqiy futbol sehrini yana bir bor namoyish etdi.
Sardorning bir goli va ikkita golli uzatmasi evaziga Argentina raqibi ustidan 3:0 hisobida ishonchli va yirik g‘alabani qo‘lga kiritdi. Messi penaltidan raqib darvozasini benuqson ishg‘ol etish bilan birga, sheriklariga ikki bor aniq golli to‘p yetkazib berib, vidolashuv oqshomini haqiqiy futbol bayramiga aylantirdi.
2005 yildan 2026 yilgacha: Ikki o‘n yillikning beqiyos statistikasi
Lionel Messining «albiseleste» safidagi yo‘li 2005 yilning 17 avgustida Vengriyaga qarshi o‘rtoqlik bellashuvida boshlangan edi. Oradan o‘tgan 21 yil ichida u milliy libosda qaytarish qiyin bo‘lgan hayratlanarli ko‘rsatkichlarni qayd etdi:
Maydonga tushish: Jami 208 ta rasmiy va o‘rtoqlik uchrashuvi;
Sermahsullik: Raqiblar darvozasiga kiritilgan 126 ta gol;
Golli uzatmalar: Safdoshlariga taqdim etilgan 70 ta samarali assist.
Ushbu ko‘rsatkichlar nafaqat Argentina terma jamoasi, balki umuman Janubiy Amerika futboli tarixidagi eng mutlaq rekordlar bo‘lib tarixga muhrlandi.
To‘liq kolleksiya: Messining milliy libosdagi barcha unvonlari
Ko‘p yillar davomidagi alamli finallar va bosimlardan so‘ng, Lionel Messi terma jamoa bilan futbol olamida mavjud bo‘lgan deyarli barcha oliy cho‘qqilarni zabt etishga muvaffaq bo‘ldi:
Jahon chempioni (Qatar-2022): Terma jamoadagi faoliyatining bosh toji bo‘lgan va muxlislar 36 yil kutgan Mundial oltin kubogi;
Amerika kubogi (Copa América — 2021, 2024): Qit’a miqyosidagi ketma-ket ikki karra chempionlik;
«Finalissimo» g‘olibligi (2022): Yevropa va Janubiy Amerika chempionlari o‘rtasidagi nufuzli superkubok egasi;
Olimpiada chempioni (Pekin-2008): 23 yoshgacha bo‘lgan Argentina olimpiya terma jamoasi safidagi ilk katta oltin medal.
Lionel Messining milliy jamoa bilan xayrlashuvi nafaqat argentinalik ishqibozlar, balki butun dunyo futboli ixlosmandlari uchun chinakam tarixiy voqelik bo‘ldi — daho futbolchi xalqaro maydonni g‘alaba, qahramonlik va haqiqiy chempion maqomida tark etdi.
Izohlar 0
…