Lionel Messi gol va ikki assist bilan milliy jamoadagi buyuk faoliyatiga nuqta qo‘ydi

·43·Sport
Lionel Messi gol va ikki assist bilan milliy jamoadagi buyuk faoliyatiga nuqta qo‘ydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Lionel Messi Argentina terma jamoasi safidagi so'nggi o'yinida bir gol va ikki golli uzatma bilan jamoasining 3:0 hisobida g'alaba qozonishiga yordam berdi.
  • 2005 yildan 2026 yilgacha bo'lgan faoliyati davomida u 208 ta o'yinda 126 ta gol urdi va 70 ta golli uzatmani amalga oshirdi, bu ko'rsatkichlar Janubiy Amerika futboli tarixidagi rekord hisoblanadi.

Jahon futboli tarixidagi eng yorqin va betakror sahifalardan biri o‘z yakuniga yetdi. 39 yoshli afsonaviy hujumchi va sardor Lionel Messi Argentina milliy terma jamoasi libosidagi so‘nggi xayrlashuv uchrashuvida maydonga tushib, haqiqiy futbol sehrini yana bir bor namoyish etdi.

Sardorning bir goli va ikkita golli uzatmasi evaziga Argentina raqibi ustidan 3:0 hisobida ishonchli va yirik g‘alabani qo‘lga kiritdi. Messi penaltidan raqib darvozasini benuqson ishg‘ol etish bilan birga, sheriklariga ikki bor aniq golli to‘p yetkazib berib, vidolashuv oqshomini haqiqiy futbol bayramiga aylantirdi.

2005 yildan 2026 yilgacha: Ikki o‘n yillikning beqiyos statistikasi

Lionel Messining «albiseleste» safidagi yo‘li 2005 yilning 17 avgustida Vengriyaga qarshi o‘rtoqlik bellashuvida boshlangan edi. Oradan o‘tgan 21 yil ichida u milliy libosda qaytarish qiyin bo‘lgan hayratlanarli ko‘rsatkichlarni qayd etdi:

  • Maydonga tushish: Jami 208 ta rasmiy va o‘rtoqlik uchrashuvi;

  • Sermahsullik: Raqiblar darvozasiga kiritilgan 126 ta gol;

  • Golli uzatmalar: Safdoshlariga taqdim etilgan 70 ta samarali assist.

Ushbu ko‘rsatkichlar nafaqat Argentina terma jamoasi, balki umuman Janubiy Amerika futboli tarixidagi eng mutlaq rekordlar bo‘lib tarixga muhrlandi.

To‘liq kolleksiya: Messining milliy libosdagi barcha unvonlari

Ko‘p yillar davomidagi alamli finallar va bosimlardan so‘ng, Lionel Messi terma jamoa bilan futbol olamida mavjud bo‘lgan deyarli barcha oliy cho‘qqilarni zabt etishga muvaffaq bo‘ldi:

  • Jahon chempioni (Qatar-2022): Terma jamoadagi faoliyatining bosh toji bo‘lgan va muxlislar 36 yil kutgan Mundial oltin kubogi;

  • Amerika kubogi (Copa América — 2021, 2024): Qit’a miqyosidagi ketma-ket ikki karra chempionlik;

  • «Finalissimo» g‘olibligi (2022): Yevropa va Janubiy Amerika chempionlari o‘rtasidagi nufuzli superkubok egasi;

  • Olimpiada chempioni (Pekin-2008): 23 yoshgacha bo‘lgan Argentina olimpiya terma jamoasi safidagi ilk katta oltin medal.

Lionel Messining milliy jamoa bilan xayrlashuvi nafaqat argentinalik ishqibozlar, balki butun dunyo futboli ixlosmandlari uchun chinakam tarixiy voqelik bo‘ldi — daho futbolchi xalqaro maydonni g‘alaba, qahramonlik va haqiqiy chempion maqomida tark etdi.

Lionel MessiArgentina milliy jamoasiKopa Amerika 2024Mundial 2022
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

La Liga sentyabr oyining eng yaxshi futbolchisi nominatsiyasini e’lon qildi: Kim eng haqli?La Liga sentyabr oyining eng yaxshi futbolchisi nominatsiyasini e’lon qildi: Kim eng haqli?24 sentabr 07:02Messi Argentina libosini so‘nggi marta kiyadi: xayrlashuv bahsiga maxsus futbolka tanladiMessi Argentina libosini so‘nggi marta kiyadi: xayrlashuv bahsiga maxsus futbolka tanladi22 sentabr 15:33Lionel Messi terma jamoadagi faoliyatiga yakun yasaydiLionel Messi terma jamoadagi faoliyatiga yakun yasaydiKecha 11:37Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiLionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydi22 sentabr 23:10Lionel Messi Inter Miamidagi shartnomasini oxirigacha bajaradimiLionel Messi Inter Miamidagi shartnomasini oxirigacha bajaradimi4 sentabr 18:58Maykl Olise assist samaradorligi bo‘yicha Brunu Fernandeshdan ustun chiqdiMaykl Olise assist samaradorligi bo‘yicha Brunu Fernandeshdan ustun chiqdi27 may 17:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?