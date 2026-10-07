Argentina prezidenti Xaver Miley Lionel Messi haqida nimalar dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Argentina prezidenti Xaver Miley, Lionel Messining 21 yillik faoliyati yakunlangani munosabati bilan unga butun xalq nomidan minnatdorchilik bildirdi.
- Davlat rahbari 39 yoshli sardorning milliy jamoaga va Argentina xalqiga taqdim etgan quvonchlarini hamda futbol tarixidagi o‘rnini alohida e’tirof etdi.
- Xaver Miley Messini «tarixdagi eng yaxshi futbolchi» deb atadi va uning maydondagi sehri hamda fidoyiligi uchun rahmat aytdi.
Argentina milliy jamoasi sardori Lionel Messining terma jamoa libosidagi 21 yillik buyuk sayohati yakunlangani butun dunyoda, xususan, Argentinaning eng yuqori davlat doiralarida ham kuchli aks-sado berdi. Mamlakat prezidenti Xaver Miley afsonaviy to‘purarning xayrlashuv o‘yinidan so‘ng shaxsiy ijtimoiy tarmoq sahifasida maxsus bayonot berib, sardorga butun xalq nomidan minnatdorchilik bildirdi.
Davlat rahbari 39 yoshli sardorning milliy jamoaga va butun Argentina xalqiga taqdim etgan quvonchlarini, shuningdek, uning futbol tarixidagi betakror o‘rnini alohida e’tirof etdi.
«Sen — tarixdagi eng yaxshisisan»: Xaver Mileyning murojaati
Argentina prezidenti o‘zining X (sobiq Twitter) sahifasida ehtirosli va samimiy fikrlarini bayon qildi:
Butun xalq nomidan minnatdorlik: «Lionel Messi, bizga bergan barcha narsang uchun katta rahmat! Shubhasiz, sen tarixdagi eng yaxshisisan», — deya yozdi prezident;
Maydondagi sehr va fidoyilik: «Maydonda va uning tashqarisida bizga ulashgan barcha sehring uchun katta rahmat, Lionel Messi. Sen butun dunyoga astoydil mehnat qilib, imkonsizdek ko‘ringan narsalarga ham erishish mumkinligini ko‘rsatding»;
Vatanparvarlik chaqirig‘i: «Messi — aql bovar qilmas darajadagi futbolchi! Olg‘a, Argentina!».
«Monumental»dagi triumf: 3:0 va to‘liq g‘alaba
Lionel Messi Argentina milliy jamoasidagi xayrlashuv bellashuvini Benin terma jamoasiga qarshi o‘tkazdi:
Munosib yakun: Buenos-Ayres shahridagi mashhur «Monumental» stadionida kechgan to‘qnashuv argentinaliklarning 3:0 hisobidagi ishonchli g‘alabasi bilan yakun topdi;
Sardorning benefisi: Messi 11 metrlik jarima to‘pini benuqson golga aylantirgan holda, yana ikkita golli uzatmaga mualliflik qildi va vidolashuv oqshomini haqiqiy bayramga aylantirdi.
Davlat rahbari tomonidan bildirilgan ushbu yuksak baho Lionel Messining faqatgina sport yulduzi emas, balki Argentina milliy birdamligi, matonati va g‘ururining haqiqiy ramziga aylanganini yana bir bor isbotladi.
Izohlar 0
…