Argentina prezidenti Xaver Miley Lionel Messi haqida nimalar dedi?

·51·Sport
Argentina prezidenti Xaver Miley Lionel Messi haqida nimalar dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Argentina prezidenti Xaver Miley, Lionel Messining 21 yillik faoliyati yakunlangani munosabati bilan unga butun xalq nomidan minnatdorchilik bildirdi.
  • Davlat rahbari 39 yoshli sardorning milliy jamoaga va Argentina xalqiga taqdim etgan quvonchlarini hamda futbol tarixidagi o‘rnini alohida e’tirof etdi.
  • Xaver Miley Messini «tarixdagi eng yaxshi futbolchi» deb atadi va uning maydondagi sehri hamda fidoyiligi uchun rahmat aytdi.

Argentina milliy jamoasi sardori Lionel Messining terma jamoa libosidagi 21 yillik buyuk sayohati yakunlangani butun dunyoda, xususan, Argentinaning eng yuqori davlat doiralarida ham kuchli aks-sado berdi. Mamlakat prezidenti Xaver Miley afsonaviy to‘purarning xayrlashuv o‘yinidan so‘ng shaxsiy ijtimoiy tarmoq sahifasida maxsus bayonot berib, sardorga butun xalq nomidan minnatdorchilik bildirdi.

Davlat rahbari 39 yoshli sardorning milliy jamoaga va butun Argentina xalqiga taqdim etgan quvonchlarini, shuningdek, uning futbol tarixidagi betakror o‘rnini alohida e’tirof etdi.

«Sen — tarixdagi eng yaxshisisan»: Xaver Mileyning murojaati

Argentina prezidenti o‘zining X (sobiq Twitter) sahifasida ehtirosli va samimiy fikrlarini bayon qildi:

  • Butun xalq nomidan minnatdorlik: «Lionel Messi, bizga bergan barcha narsang uchun katta rahmat! Shubhasiz, sen tarixdagi eng yaxshisisan», — deya yozdi prezident;

  • Maydondagi sehr va fidoyilik: «Maydonda va uning tashqarisida bizga ulashgan barcha sehring uchun katta rahmat, Lionel Messi. Sen butun dunyoga astoydil mehnat qilib, imkonsizdek ko‘ringan narsalarga ham erishish mumkinligini ko‘rsatding»;

  • Vatanparvarlik chaqirig‘i: «Messi — aql bovar qilmas darajadagi futbolchi! Olg‘a, Argentina!».

«Monumental»dagi triumf: 3:0 va to‘liq g‘alaba

Lionel Messi Argentina milliy jamoasidagi xayrlashuv bellashuvini Benin terma jamoasiga qarshi o‘tkazdi:

  • Munosib yakun: Buenos-Ayres shahridagi mashhur «Monumental» stadionida kechgan to‘qnashuv argentinaliklarning 3:0 hisobidagi ishonchli g‘alabasi bilan yakun topdi;

  • Sardorning benefisi: Messi 11 metrlik jarima to‘pini benuqson golga aylantirgan holda, yana ikkita golli uzatmaga mualliflik qildi va vidolashuv oqshomini haqiqiy bayramga aylantirdi.

Davlat rahbari tomonidan bildirilgan ushbu yuksak baho Lionel Messining faqatgina sport yulduzi emas, balki Argentina milliy birdamligi, matonati va g‘ururining haqiqiy ramziga aylanganini yana bir bor isbotladi.

Lionel MessiXaver MileyMonumental stadioniArgentina milliy jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi «Monumental»da ko‘z yoshlar bilan so‘nggi nutqini so‘zladiLionel Messi «Monumental»da ko‘z yoshlar bilan so‘nggi nutqini so‘zladiBugun 12:49Messining Argentina terma jamoasidagi xayrlashuv o‘yini chiptalari 90 daqiqa ichida sotildiMessining Argentina terma jamoasidagi xayrlashuv o‘yini chiptalari 90 daqiqa ichida sotildi26 sentabr 19:28«Real» yarimhimoyachisi Mastantuono Messining termadagi vidolashuviga to‘lqinlanib izoh berdi«Real» yarimhimoyachisi Mastantuono Messining termadagi vidolashuviga to‘lqinlanib izoh berdiBugun 15:48Braziliyalik sehrgar termadagi faoliyatini yakunlagan Messiga yurak so‘zlarini yo‘lladiBraziliyalik sehrgar termadagi faoliyatini yakunlagan Messiga yurak so‘zlarini yo‘lladiBugun 14:41Benin futbolchilari xayrlashuv o‘yinida Lionel Messiga noodatiy sovg‘alar topshirdiBenin futbolchilari xayrlashuv o‘yinida Lionel Messiga noodatiy sovg‘alar topshirdiBugun 09:03Lionel Messi gol va ikki assist bilan milliy jamoadagi buyuk faoliyatiga nuqta qo‘ydiLionel Messi gol va ikki assist bilan milliy jamoadagi buyuk faoliyatiga nuqta qo‘ydiBugun 08:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?