Lionel Messi «Monumental»da ko‘z yoshlar bilan so‘nggi nutqini so‘zladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Buenos-Ayresdagi «Monumental» stadionida Lionel Messi Beninga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida milliy libosdagi so‘nggi bahsini o‘tkazdi.
- Uchrashuv yakunida 39 yoshli futbolchi ko‘z yoshlari bilan muxlislarga ta’sirli xayrlashuv nutqini so‘zlab, otasiga va cheksiz minnatdorligini bildirdi.
- Messi 20 yildan ortiq vaqt davomida Argentina terma jamoasi safida o‘ynashdan faxrlanishini va bu uning hayotidagi eng yaxshi voqelik bo‘lganini ta’kidladi.
Buenos-Ayresdagi muhtasham «Monumental» stadionida jahon futboli tarixidagi eng to‘lqinlantiruvchi va unutilmas oqshomlardan biri bo‘lib o‘tdi. «Inter Mayami» forvardi va Argentina milliy jamoasi sardori Lionel Messi Beninga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida (3:0) milliy libosdagi so‘nggi bahsini o‘tkazdi.
Uchrashuvda penaltini aniq amalga oshirib, yana ikkita golli pas bergan 39 yoshli daho o‘yin yakunlangach, tribunalarni to‘ldirgan o‘n minglab muxlislar qarshisida ko‘z yoshlarini tiya olmagan holda ta’sirli xayrlashuv nutqini so‘zladi.
«Birinchi o‘ylayotgan insonim — otam»: Messining ehtirosli chiqishi
Argentinaning nufuzli TyC Sports telekanali afsonaviy sardorning his-tuyg‘ularga to‘la so‘nggi murojaatini keng jamoatchilikka taqdim etdi:
His-tuyg‘ular to‘lqini: «Bugun biror narsa deyish qiyin, meni his-tuyg‘ularim qamrab olgan, xayolimda juda ko‘p fikrlar bor. Men o‘ylayotgan birinchi inson — otam. Qila oladigan yagona ishim — avval xayrlashuv maktubimda qilganimdek, barchaga cheksiz minnatdorchilik bildirishdir», — deya so‘z boshladi sardor;
20 yillik sadoqat va og‘ir sinovlar: «Bu futbolkani 20 yildan ortiq vaqt davomida kiyish men uchun ulkan faxr bo‘ldi. Hatto eng og‘ir paytlarda ham kurashishni to‘xtatmadim, bor kuchimni berdim va doimo safda bo‘ldim»;
Yurakdagi og‘riq va qasamyod: «Jamoa bilan xayrlashish menga qattiq og‘riq beradi. Qasam ichaman, butun umrim davomida bu yerga kelishni istardim. Chunki Argentina milliy jamoasida o‘ynash — hayotimda men bilan sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan eng yaxshi voqelik bo‘ldi».
Maydondagi so‘nggi sehr: 3:0 va to‘liq benefis
Xayrlashuv oqshomida Argentina terma jamoasi o‘z yetakchisiga munosib g‘alabani taqdim etdi:
Hal qiluvchi harakatlar: Uchrashuvda Messi 11 metrlik jarima zarbasini sovuqqonlik bilan golga aylantirdi va safdoshlarining yana ikkita goliga bevosita uzatma (assist) berdi;
Bayramona yakun: Bahsning har bir daqiqasi tribunalardagi tinimsiz olqishlar ostida kechdi va sardor milliy jamoa bilan aynan g‘alaba kayfiyatida vidolashdi.
Raqamlarda muhrlangan buyuk tarix: 208 o‘yin va barcha oliy titullar
Lionel Messining 2005 yilda boshlangan 21 yillik xalqaro faoliyati futbol tarixidagi eng yuqori cho‘qqiga aylandi:
Mutlaq statistika: Argentina safida jami 208 ta rasmiy uchrashuv, 126 ta gol va 70 ta golli pas;
Sovrinlar to‘plami: Messi milliy jamoa bilan 2022 yilgi Qatar mundialida Jahon chempioni bo‘ldi, ikki karra Amerika kubogi (Copa América) g‘olibligiga erishdi hamda 2022 yilgi «Finalissima» sovrinini qo‘lga kiritdi.
«Monumental»dagi ushbu xayrlashuv lahzalari nafaqat Buenos-Ayres, balki butun jahon futboli tarixida afsonaviy sardorning milliy libosdagi eng ta’sirli va buyuk yakuni sifatida muhrlandi.
Izohlar 0
…