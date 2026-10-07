Lionel Messi «Monumental»da ko‘z yoshlar bilan so‘nggi nutqini so‘zladi

·2·Sport
Lionel Messi «Monumental»da ko‘z yoshlar bilan so‘nggi nutqini so‘zladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Buenos-Ayresdagi «Monumental» stadionida Lionel Messi Beninga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida milliy libosdagi so‘nggi bahsini o‘tkazdi.
  • Uchrashuv yakunida 39 yoshli futbolchi ko‘z yoshlari bilan muxlislarga ta’sirli xayrlashuv nutqini so‘zlab, otasiga va cheksiz minnatdorligini bildirdi.
  • Messi 20 yildan ortiq vaqt davomida Argentina terma jamoasi safida o‘ynashdan faxrlanishini va bu uning hayotidagi eng yaxshi voqelik bo‘lganini ta’kidladi.

Buenos-Ayresdagi muhtasham «Monumental» stadionida jahon futboli tarixidagi eng to‘lqinlantiruvchi va unutilmas oqshomlardan biri bo‘lib o‘tdi. «Inter Mayami» forvardi va Argentina milliy jamoasi sardori Lionel Messi Beninga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida (3:0) milliy libosdagi so‘nggi bahsini o‘tkazdi.

Uchrashuvda penaltini aniq amalga oshirib, yana ikkita golli pas bergan 39 yoshli daho o‘yin yakunlangach, tribunalarni to‘ldirgan o‘n minglab muxlislar qarshisida ko‘z yoshlarini tiya olmagan holda ta’sirli xayrlashuv nutqini so‘zladi.

«Birinchi o‘ylayotgan insonim — otam»: Messining ehtirosli chiqishi

Argentinaning nufuzli TyC Sports telekanali afsonaviy sardorning his-tuyg‘ularga to‘la so‘nggi murojaatini keng jamoatchilikka taqdim etdi:

  • His-tuyg‘ular to‘lqini: «Bugun biror narsa deyish qiyin, meni his-tuyg‘ularim qamrab olgan, xayolimda juda ko‘p fikrlar bor. Men o‘ylayotgan birinchi inson — otam. Qila oladigan yagona ishim — avval xayrlashuv maktubimda qilganimdek, barchaga cheksiz minnatdorchilik bildirishdir», — deya so‘z boshladi sardor;

  • 20 yillik sadoqat va og‘ir sinovlar: «Bu futbolkani 20 yildan ortiq vaqt davomida kiyish men uchun ulkan faxr bo‘ldi. Hatto eng og‘ir paytlarda ham kurashishni to‘xtatmadim, bor kuchimni berdim va doimo safda bo‘ldim»;

  • Yurakdagi og‘riq va qasamyod: «Jamoa bilan xayrlashish menga qattiq og‘riq beradi. Qasam ichaman, butun umrim davomida bu yerga kelishni istardim. Chunki Argentina milliy jamoasida o‘ynash — hayotimda men bilan sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan eng yaxshi voqelik bo‘ldi».

Maydondagi so‘nggi sehr: 3:0 va to‘liq benefis

Xayrlashuv oqshomida Argentina terma jamoasi o‘z yetakchisiga munosib g‘alabani taqdim etdi:

  • Hal qiluvchi harakatlar: Uchrashuvda Messi 11 metrlik jarima zarbasini sovuqqonlik bilan golga aylantirdi va safdoshlarining yana ikkita goliga bevosita uzatma (assist) berdi;

  • Bayramona yakun: Bahsning har bir daqiqasi tribunalardagi tinimsiz olqishlar ostida kechdi va sardor milliy jamoa bilan aynan g‘alaba kayfiyatida vidolashdi.

Raqamlarda muhrlangan buyuk tarix: 208 o‘yin va barcha oliy titullar

Lionel Messining 2005 yilda boshlangan 21 yillik xalqaro faoliyati futbol tarixidagi eng yuqori cho‘qqiga aylandi:

  • Mutlaq statistika: Argentina safida jami 208 ta rasmiy uchrashuv, 126 ta gol va 70 ta golli pas;

  • Sovrinlar to‘plami: Messi milliy jamoa bilan 2022 yilgi Qatar mundialida Jahon chempioni bo‘ldi, ikki karra Amerika kubogi (Copa América) g‘olibligiga erishdi hamda 2022 yilgi «Finalissima» sovrinini qo‘lga kiritdi.

«Monumental»dagi ushbu xayrlashuv lahzalari nafaqat Buenos-Ayres, balki butun jahon futboli tarixida afsonaviy sardorning milliy libosdagi eng ta’sirli va buyuk yakuni sifatida muhrlandi.

Lionel MessiInter MayamiArgentina milliy jamoasiMonumental stadioni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messining Argentina terma jamoasidagi xayrlashuv o‘yini chiptalari 90 daqiqa ichida sotildiMessining Argentina terma jamoasidagi xayrlashuv o‘yini chiptalari 90 daqiqa ichida sotildi26 sentabr 19:28Benin futbolchilari xayrlashuv o‘yinida Lionel Messiga noodatiy sovg‘alar topshirdiBenin futbolchilari xayrlashuv o‘yinida Lionel Messiga noodatiy sovg‘alar topshirdiBugun 09:03Lionel Messi gol va ikki assist bilan milliy jamoadagi buyuk faoliyatiga nuqta qo‘ydiLionel Messi gol va ikki assist bilan milliy jamoadagi buyuk faoliyatiga nuqta qo‘ydiBugun 08:12Mayamida Messi va Suaresdan gol: «Inter Mayami» jangovar durang qayd etdi!Mayamida Messi va Suaresdan gol: «Inter Mayami» jangovar durang qayd etdi!21 sentabr 10:26«Aqlbovar qilmas 49-sovrin»: Lionel Messi futbol tarixida mutlaq yangi rekord o‘rnatdi«Aqlbovar qilmas 49-sovrin»: Lionel Messi futbol tarixida mutlaq yangi rekord o‘rnatdi17 sentabr 08:41Messidan gol+pas: «Inter Mayami» tarixiy Campeones Cup sovrinini qo‘lga kiritdiMessidan gol+pas: «Inter Mayami» tarixiy Campeones Cup sovrinini qo‘lga kiritdi17 sentabr 08:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?