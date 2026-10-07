Krishtianu Ronaldu Messining terma jamoadan ketishiga kutilmagan izoh qoldirdi

·62·Sport
Krishtianu Ronaldu Messining terma jamoadan ketishiga kutilmagan izoh qoldirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Sakkiz karra «Oltin to‘p» sohibi, jahon chempioni Lionel Messi Argentina milliy terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini e’lon qildi.
  • Uning maydondagi bosh raqibi Krishtianu Ronaldu Messiga «Sening tarixing abadiy yashaydi» va «Argentina bilan erishgan barcha yutuqlaring uchun senga cheksiz hurmatim bor.
  • Quchoqlayman» deya samimiy izoh qoldirdi.
  • Bu izoh ikki buyuk futbol afsonasi o‘rtasidagi hurmat va sog‘lom raqobatning namunasidir.

Jahon futboli tarixidagi eng yorqin sahifalardan biri rasman yopildi. Sakkiz karra «Oltin to‘p» sohibi, jahon chempioni Lionel Messi Argentina milliy terma jamoasidagi faoliyatini butunlay yakunlaganini e’lon qildi. Hujumchi o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifasida milliy libosdagi uzoq yillik faoliyatiga bag‘ishlangan maxsus xayrlashuv postini joyladi.

Ushbu tarixiy voqelikning eng yurakni jimirlatuvchi jihati esa qariyb yigirma yil davomida uning maydondagi bosh raqibi bo‘lib kelgan portugaliyalik yulduz Krishtianu Ronaldu tomonidan qoldirilgan samimiy va iliq izoh bo‘ldi.

Ronaldudan yuksak ehtirom: «Sening tarixing abadiy yashaydi»

Ikki buyuk afsona o‘rtasidagi maydondan tashqaridagi yuksak hurmat Ronalduning yozgan ta’sirli so‘zlarida yaqqol namoyon bo‘ldi:

  • Buyuklikning e’tirofi: «Leo, shuncha yil davomida mamlakating sharafini himoya qilding va sening tarixing abadiy yashaydi», — deya yozdi Krishtianu;

  • Cheksiz hurmat va samimiyat: «Argentina bilan erishgan barcha yutuqlaring uchun senga cheksiz hurmatim bor. Quchoqlayman», — deya o‘z fikrini samimiy tarzda yakunladi portugaliyalik to‘purar.

Mazkur izoh qisqa fursat ichida millionlab «layk» va muhokamalar to‘plab, butun futbol jamoatchiligini hayratga soldi hamda ikki daho o‘rtasidagi sog‘lom raqobat namunasi sifatida qabul qilindi.

Messining «albiseleste» safidagi buyuk merosi

Lionel Messi o‘z vatani terma jamoasi libosida futbolda erishish mumkin bo‘lgan barcha yuksak cho‘qqilarni zabt etdi:

  • To‘liq kolleksiya: U Argentina safida Jahon kubogi, ikki karra Amerika Kubogi (Copa América) hamda «Finalissima» turnirida bosh sovrinni boshi uzra baland ko‘tardi;

  • Rekordlar ramzi: Messi milliy jamoa tarixidagi eng ko‘p o‘yin o‘tkazgan va eng ko‘p gol urgan mutlaq rekordchi sifatida o‘z nomini abadiylashtirdi;

  • Kurash va g‘alaba: Faoliyatining dastlabki yillarida terma jamoa bilan bog‘liq ko‘plab tanqid va alamli finallarni boshdan kechirgan hujumchi, yakunda milliy qahramon maqomida jamoa bilan vidolashdi.

Messining milliy jamoa bilan xayrlashuvi va unga Ronaldu tomonidan bildirilgan ushbu qardoshlik munosabati jahon futbolida chinakam buyuk era yakunlanayotganining ramziga aylandi.

Lionel MessiKrishtianu RonalduArgentina milliy jamoasiOltin to‘p
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real» yarimhimoyachisi Mastantuono Messining termadagi vidolashuviga to‘lqinlanib izoh berdi«Real» yarimhimoyachisi Mastantuono Messining termadagi vidolashuviga to‘lqinlanib izoh berdiKecha 15:48Argentina prezidenti Xaver Miley Lionel Messi haqida nimalar dedi?Argentina prezidenti Xaver Miley Lionel Messi haqida nimalar dedi?Kecha 14:58Braziliyalik sehrgar termadagi faoliyatini yakunlagan Messiga yurak so‘zlarini yo‘lladiBraziliyalik sehrgar termadagi faoliyatini yakunlagan Messiga yurak so‘zlarini yo‘lladiKecha 14:41Lionel Messi «Monumental»da ko‘z yoshlar bilan so‘nggi nutqini so‘zladiLionel Messi «Monumental»da ko‘z yoshlar bilan so‘nggi nutqini so‘zladiKecha 12:49Benin futbolchilari xayrlashuv o‘yinida Lionel Messiga noodatiy sovg‘alar topshirdiBenin futbolchilari xayrlashuv o‘yinida Lionel Messiga noodatiy sovg‘alar topshirdiKecha 09:03Lionel Messi gol va ikki assist bilan milliy jamoadagi buyuk faoliyatiga nuqta qo‘ydiLionel Messi gol va ikki assist bilan milliy jamoadagi buyuk faoliyatiga nuqta qo‘ydiKecha 08:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?