Krishtianu Ronaldu Messining terma jamoadan ketishiga kutilmagan izoh qoldirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Sakkiz karra «Oltin to‘p» sohibi, jahon chempioni Lionel Messi Argentina milliy terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini e’lon qildi.
- Uning maydondagi bosh raqibi Krishtianu Ronaldu Messiga «Sening tarixing abadiy yashaydi» va «Argentina bilan erishgan barcha yutuqlaring uchun senga cheksiz hurmatim bor.
- Quchoqlayman» deya samimiy izoh qoldirdi.
- Bu izoh ikki buyuk futbol afsonasi o‘rtasidagi hurmat va sog‘lom raqobatning namunasidir.
Jahon futboli tarixidagi eng yorqin sahifalardan biri rasman yopildi. Sakkiz karra «Oltin to‘p» sohibi, jahon chempioni Lionel Messi Argentina milliy terma jamoasidagi faoliyatini butunlay yakunlaganini e’lon qildi. Hujumchi o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifasida milliy libosdagi uzoq yillik faoliyatiga bag‘ishlangan maxsus xayrlashuv postini joyladi.
Ushbu tarixiy voqelikning eng yurakni jimirlatuvchi jihati esa qariyb yigirma yil davomida uning maydondagi bosh raqibi bo‘lib kelgan portugaliyalik yulduz Krishtianu Ronaldu tomonidan qoldirilgan samimiy va iliq izoh bo‘ldi.
Ronaldudan yuksak ehtirom: «Sening tarixing abadiy yashaydi»
Ikki buyuk afsona o‘rtasidagi maydondan tashqaridagi yuksak hurmat Ronalduning yozgan ta’sirli so‘zlarida yaqqol namoyon bo‘ldi:
Buyuklikning e’tirofi: «Leo, shuncha yil davomida mamlakating sharafini himoya qilding va sening tarixing abadiy yashaydi», — deya yozdi Krishtianu;
Cheksiz hurmat va samimiyat: «Argentina bilan erishgan barcha yutuqlaring uchun senga cheksiz hurmatim bor. Quchoqlayman», — deya o‘z fikrini samimiy tarzda yakunladi portugaliyalik to‘purar.
Mazkur izoh qisqa fursat ichida millionlab «layk» va muhokamalar to‘plab, butun futbol jamoatchiligini hayratga soldi hamda ikki daho o‘rtasidagi sog‘lom raqobat namunasi sifatida qabul qilindi.
Messining «albiseleste» safidagi buyuk merosi
Lionel Messi o‘z vatani terma jamoasi libosida futbolda erishish mumkin bo‘lgan barcha yuksak cho‘qqilarni zabt etdi:
To‘liq kolleksiya: U Argentina safida Jahon kubogi, ikki karra Amerika Kubogi (Copa América) hamda «Finalissima» turnirida bosh sovrinni boshi uzra baland ko‘tardi;
Rekordlar ramzi: Messi milliy jamoa tarixidagi eng ko‘p o‘yin o‘tkazgan va eng ko‘p gol urgan mutlaq rekordchi sifatida o‘z nomini abadiylashtirdi;
Kurash va g‘alaba: Faoliyatining dastlabki yillarida terma jamoa bilan bog‘liq ko‘plab tanqid va alamli finallarni boshdan kechirgan hujumchi, yakunda milliy qahramon maqomida jamoa bilan vidolashdi.
Messining milliy jamoa bilan xayrlashuvi va unga Ronaldu tomonidan bildirilgan ushbu qardoshlik munosabati jahon futbolida chinakam buyuk era yakunlanayotganining ramziga aylandi.
Izohlar 0
…