«Real» yarimhimoyachisi Mastantuono Messining termadagi vidolashuviga to‘lqinlanib izoh berdi

·44·Sport
«Real» yarimhimoyachisi Mastantuono Messining termadagi vidolashuviga to‘lqinlanib izoh berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • "Real" klubi yarimhimoyachisi Franko Mastantuono, Lionel Messining 21 yillik faoliyatidan so'ng terma jamoadagi vidolashuvidan ta'sirlandi.
  • 19 yoshli futbolchi Messini bolalikdagi kumiri deb atadi va unga bo'lgan muhabbatini bildirdi.
  • Messi Benin terma jamoasiga qarshi o'tkazilgan so'nggi o'yinda gol urib, ikkita golli uzatmani amalga oshirdi va jamoasi 3:0 hisobida g'alaba qozondi.

Argentina futbolining afsonaviy sardori Lionel Messining milliy terma jamoa libosidagi 21 yillik buyuk sayohati o‘z yakuniga yetgani nafaqat jahon sporti faxriylari, balki argentinalik yosh avlod vakillarini ham qattiq to‘lqinlantirdi. Huquqiy jihatdan Madridning «Real» klubiga tegishli bo‘lgan hamda ayni paytda Italiyaning «Fiorentina» jamoasida ijara asosida to‘p surayotgan iqtidorli yarimhimoyachi Franko Mastantuono sardorning milliy jamoadan ketishiga ehtirosli munosabat bildirdi.

Dunyoga mashhur insayder Fabritsio Romano o‘zining ijtimoiy tarmoqlarida yosh futbolchining o‘z bolalik qahramoniga bildirgan samimiy dil so‘zlarini e’lon qildi.

«Men juda ta’sirlandim»: Yosh avlodning kumirga ehtiromi

Atigi bir necha yil muqaddam Argentinaning «River Pleyt» tizimida ulg‘ayib, katta futbolga kirib kelgan va Messining 2022 yilgi mundial zafarlarini televizor orqali kuzatgan Mastantuono o‘z his-tuyg‘ularini yashirib o‘tirmadi:

  • Kumirga muhabbat: «Men juda ta’sirlandim, chunki Messi bolaligimdan beri mening kumirim edi. Men uni chindan ham yaxshi ko‘raman», — deya tan oldi 19 yoshli iste’dod egasi;

  • Avlodlar merosi: Argentinaning yangi to‘lqin futbolchilari uchun Lionel Messi nafaqat sardor, balki mamlakat futboli uchun o‘ziga xos yo‘lchi yulduz va timsolga aylangani yana bir bor namoyon bo‘ldi.

«Monumental»dagi unutilmas kecha: 3:0 va to‘liq benefis

39 yoshli Lionel Messi Argentina milliy jamoasi safidagi rasmiy vidolashuv bellashuvini Buenos-Ayres shahridagi mashhur «Monumental» stadionida Benin terma jamoasiga qarshi o‘tkazdi:

  • Yirik g‘alaba: Lionel Skaloni boshchiligidagi argentinaliklar afrikalik raqiblari ustidan 3:0 hisobida ishonchli zafar quchdi;

  • Sardorning yakuniy nuqtasi: Bayram oqshomida Messi penaltini benuqson amalga oshirib gol urdi hamda safdoshlarining yana ikkita goliga bevosita uzatma (assist) yetkazib berdi;

  • Tarixiy statistika: Ushbu natija orqali Lionel Messi milliy jamoa libosidagi faoliyatini jami 208 ta uchrashuv, 126 ta gol va 70 ta golli pas bilan yakunlab, abadiy rekordlarni muhrlab ketdi.

Franko Mastantuono kabi yosh argentinalik yulduzlarning samimiy e’tirofi Messi qoldirgan boy futbol merosi yangi avlod yuragida uzoq yillar yashashini yana bir bor isbotlamoqda.

Lionel MessiArgentina milliy jamoasiFiorentinaFranko Mastantuono
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina prezidenti Xaver Miley Lionel Messi haqida nimalar dedi?Argentina prezidenti Xaver Miley Lionel Messi haqida nimalar dedi?Bugun 14:58Braziliyalik sehrgar termadagi faoliyatini yakunlagan Messiga yurak so‘zlarini yo‘lladiBraziliyalik sehrgar termadagi faoliyatini yakunlagan Messiga yurak so‘zlarini yo‘lladiBugun 14:41Lionel Messi «Monumental»da ko‘z yoshlar bilan so‘nggi nutqini so‘zladiLionel Messi «Monumental»da ko‘z yoshlar bilan so‘nggi nutqini so‘zladiBugun 12:49Benin futbolchilari xayrlashuv o‘yinida Lionel Messiga noodatiy sovg‘alar topshirdiBenin futbolchilari xayrlashuv o‘yinida Lionel Messiga noodatiy sovg‘alar topshirdiBugun 09:03Lionel Messi gol va ikki assist bilan milliy jamoadagi buyuk faoliyatiga nuqta qo‘ydiLionel Messi gol va ikki assist bilan milliy jamoadagi buyuk faoliyatiga nuqta qo‘ydiBugun 08:12Franco Mastantuono Lionel Messi rekordini yangiladiFranco Mastantuono Lionel Messi rekordini yangiladi12 sentabr 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?