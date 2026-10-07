«Real» yarimhimoyachisi Mastantuono Messining termadagi vidolashuviga to‘lqinlanib izoh berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- "Real" klubi yarimhimoyachisi Franko Mastantuono, Lionel Messining 21 yillik faoliyatidan so'ng terma jamoadagi vidolashuvidan ta'sirlandi.
- 19 yoshli futbolchi Messini bolalikdagi kumiri deb atadi va unga bo'lgan muhabbatini bildirdi.
- Messi Benin terma jamoasiga qarshi o'tkazilgan so'nggi o'yinda gol urib, ikkita golli uzatmani amalga oshirdi va jamoasi 3:0 hisobida g'alaba qozondi.
Argentina futbolining afsonaviy sardori Lionel Messining milliy terma jamoa libosidagi 21 yillik buyuk sayohati o‘z yakuniga yetgani nafaqat jahon sporti faxriylari, balki argentinalik yosh avlod vakillarini ham qattiq to‘lqinlantirdi. Huquqiy jihatdan Madridning «Real» klubiga tegishli bo‘lgan hamda ayni paytda Italiyaning «Fiorentina» jamoasida ijara asosida to‘p surayotgan iqtidorli yarimhimoyachi Franko Mastantuono sardorning milliy jamoadan ketishiga ehtirosli munosabat bildirdi.
Dunyoga mashhur insayder Fabritsio Romano o‘zining ijtimoiy tarmoqlarida yosh futbolchining o‘z bolalik qahramoniga bildirgan samimiy dil so‘zlarini e’lon qildi.
«Men juda ta’sirlandim»: Yosh avlodning kumirga ehtiromi
Atigi bir necha yil muqaddam Argentinaning «River Pleyt» tizimida ulg‘ayib, katta futbolga kirib kelgan va Messining 2022 yilgi mundial zafarlarini televizor orqali kuzatgan Mastantuono o‘z his-tuyg‘ularini yashirib o‘tirmadi:
Kumirga muhabbat: «Men juda ta’sirlandim, chunki Messi bolaligimdan beri mening kumirim edi. Men uni chindan ham yaxshi ko‘raman», — deya tan oldi 19 yoshli iste’dod egasi;
Avlodlar merosi: Argentinaning yangi to‘lqin futbolchilari uchun Lionel Messi nafaqat sardor, balki mamlakat futboli uchun o‘ziga xos yo‘lchi yulduz va timsolga aylangani yana bir bor namoyon bo‘ldi.
«Monumental»dagi unutilmas kecha: 3:0 va to‘liq benefis
39 yoshli Lionel Messi Argentina milliy jamoasi safidagi rasmiy vidolashuv bellashuvini Buenos-Ayres shahridagi mashhur «Monumental» stadionida Benin terma jamoasiga qarshi o‘tkazdi:
Yirik g‘alaba: Lionel Skaloni boshchiligidagi argentinaliklar afrikalik raqiblari ustidan 3:0 hisobida ishonchli zafar quchdi;
Sardorning yakuniy nuqtasi: Bayram oqshomida Messi penaltini benuqson amalga oshirib gol urdi hamda safdoshlarining yana ikkita goliga bevosita uzatma (assist) yetkazib berdi;
Tarixiy statistika: Ushbu natija orqali Lionel Messi milliy jamoa libosidagi faoliyatini jami 208 ta uchrashuv, 126 ta gol va 70 ta golli pas bilan yakunlab, abadiy rekordlarni muhrlab ketdi.
Franko Mastantuono kabi yosh argentinalik yulduzlarning samimiy e’tirofi Messi qoldirgan boy futbol merosi yangi avlod yuragida uzoq yillar yashashini yana bir bor isbotlamoqda.
Izohlar 0
…