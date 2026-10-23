Shohjahon Ergashevdan shov-shuvli bayonot: “Hammangiz bilan navbatma-navbat urishaman"

·78·Sport
Shohjahon Ergashevdan shov-shuvli bayonot: “Hammangiz bilan navbatma-navbat urishaman"
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Professional bokschi Shohjahon Ergashev o'ziga qarshi jang qilish istagini bildirgan barcha sportchilarga navbatma-navbat to'qnash kelishga tayyorligini ma'lum qildi.
  • U qirg'izistonlik Abdurahman Abdurahmanov va ozarbayjonlik Emil Novruzov kabi raqiblarning darajasini past baholab, ularning kimligini ham bilmasligini ta'kidladi.

Professional boksning birinchi yarim o‘rta vazn toifasida faoliyat yuritayotgan nokautchi hamyurtimiz Shohjahon Ergashev so‘nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda uni jangga chorlayotgan sportchilarga keskin va o‘ta qattiq javob qaytardi.

Avvalroq qirg‘izistonlik yakkakurashchi Abdurahman Abdurahmanov hamda ozarbayjonlik taniqli jangchi Emil Novruzov Shohjahon Ergashev bilan to‘qnash kelish istagini ochiq bildirib, unga rasmiy chaqiruv tashlagan edi. O‘zbek bokschisi mazkur murojaatlar, shuningdek, yurtdoshlari tomonidan kelayotgan chaqiruvlarga ham to‘xtalib, javobini kechiktirmadi.

«Kimligini ham bilmayman»: Ergashevning keskin reaksiyasi

Shohjahon Ergashev o‘ziga kelayotgan ommaviy chorlovlarga to‘xtalar ekan, raqiblarining darajasini yuqori baholamasligini ochiq-oydin ta’kidladi:

  • Raqiblar haqida fikri: «Juda ko‘p odamlar menga chorlov tashlashdi. Ochig‘i, men hatto ularning kimligini ham bilmayman;

  • Navbat bilan jang: Sal sabr qilib turinglar, men sizlarning hammangiz bilan navbati bilan urishib chiqaman. Hatto sizlarni 6-7 kishi qilib qarshimga qo‘yishsa ham, kuchingiz yetmaydi», — deya jangchilarga murojaat qildi bokschi.

Eng ko‘p chorlovlar o‘zbek jangchilaridan kelmoqda

Shohjahonning ta’kidlashicha, unga xorijdan ko‘ra ko‘proq O‘zbekistondagi sportchilardan jang takliflari kelgan:

  • Yurtdoshlarga murojaat: «Eng qizig‘i, menga eng ko‘p chorlovlar boshqa davlatlardan emas, balki o‘zimizning o‘zbek jangchilaridan keldi;

  • «Tekinga sparring»: Kelinglar, men hozircha xorijiy jangchilar bilan rasmiy janglarimni o‘tkazib turay, sizlar esa xohlasangiz mashg‘ulot zalimga kelishingiz mumkin. Men sizlarni shu yerda tekinga urib qo‘yishim mumkin», — dedi Ergashev.

O‘zining murosasiz uslubi va keskin chiqishlari bilan ajralib turadigan Shohjahon Ergashevning bu bayonoti sport jamoatchiligi va yakkakurash ixlosmandlari orasida katta bahs-munozaralarga sabab bo‘lmoqda.

Shohjahon ErgashevProfessional boksEmil NovruzovAbdurahman Abdurahmanov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shohjahon Ergashev Nomad kamari uchun Shahobiddin Egamovga ochiq da’vat tashladiShohjahon Ergashev Nomad kamari uchun Shahobiddin Egamovga ochiq da’vat tashladi10 oktabr 22:08Shohjahon Ergashev va’dasini bajardi: Urvanovga bir raund yetdi (video)Shohjahon Ergashev va’dasini bajardi: Urvanovga bir raund yetdi (video)26 iyul 00:37Shohjahon Ergashev qozoq yulduzi Daniyar Yeleusinovni ringga chorladi: Javob qanday bo‘ldi?Shohjahon Ergashev qozoq yulduzi Daniyar Yeleusinovni ringga chorladi: Javob qanday bo‘ldi?15 sentabr 19:28Debyut va ringdagi dahanaki jang: Shohjahon Ergashev qo‘lqopsiz jangda g‘alaba qozondiDebyut va ringdagi dahanaki jang: Shohjahon Ergashev qo‘lqopsiz jangda g‘alaba qozondi18 oktabr 06:56Shohjahon Ergashev Shahram G‘iyosovga kutilmagan «vizov» tashladiShohjahon Ergashev Shahram G‘iyosovga kutilmagan «vizov» tashladi19 avgust 05:50Shohjahon Abdullayev navbatdagi g‘alabasini nokaut bilan oldi (video)Shohjahon Abdullayev navbatdagi g‘alabasini nokaut bilan oldi (video)29 may 21:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi