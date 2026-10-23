Shohjahon Ergashevdan shov-shuvli bayonot: “Hammangiz bilan navbatma-navbat urishaman"
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Professional bokschi Shohjahon Ergashev o'ziga qarshi jang qilish istagini bildirgan barcha sportchilarga navbatma-navbat to'qnash kelishga tayyorligini ma'lum qildi.
- U qirg'izistonlik Abdurahman Abdurahmanov va ozarbayjonlik Emil Novruzov kabi raqiblarning darajasini past baholab, ularning kimligini ham bilmasligini ta'kidladi.
Professional boksning birinchi yarim o‘rta vazn toifasida faoliyat yuritayotgan nokautchi hamyurtimiz Shohjahon Ergashev so‘nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda uni jangga chorlayotgan sportchilarga keskin va o‘ta qattiq javob qaytardi.
Avvalroq qirg‘izistonlik yakkakurashchi Abdurahman Abdurahmanov hamda ozarbayjonlik taniqli jangchi Emil Novruzov Shohjahon Ergashev bilan to‘qnash kelish istagini ochiq bildirib, unga rasmiy chaqiruv tashlagan edi. O‘zbek bokschisi mazkur murojaatlar, shuningdek, yurtdoshlari tomonidan kelayotgan chaqiruvlarga ham to‘xtalib, javobini kechiktirmadi.
«Kimligini ham bilmayman»: Ergashevning keskin reaksiyasi
Shohjahon Ergashev o‘ziga kelayotgan ommaviy chorlovlarga to‘xtalar ekan, raqiblarining darajasini yuqori baholamasligini ochiq-oydin ta’kidladi:
Raqiblar haqida fikri: «Juda ko‘p odamlar menga chorlov tashlashdi. Ochig‘i, men hatto ularning kimligini ham bilmayman;
Navbat bilan jang: Sal sabr qilib turinglar, men sizlarning hammangiz bilan navbati bilan urishib chiqaman. Hatto sizlarni 6-7 kishi qilib qarshimga qo‘yishsa ham, kuchingiz yetmaydi», — deya jangchilarga murojaat qildi bokschi.
Eng ko‘p chorlovlar o‘zbek jangchilaridan kelmoqda
Shohjahonning ta’kidlashicha, unga xorijdan ko‘ra ko‘proq O‘zbekistondagi sportchilardan jang takliflari kelgan:
Yurtdoshlarga murojaat: «Eng qizig‘i, menga eng ko‘p chorlovlar boshqa davlatlardan emas, balki o‘zimizning o‘zbek jangchilaridan keldi;
«Tekinga sparring»: Kelinglar, men hozircha xorijiy jangchilar bilan rasmiy janglarimni o‘tkazib turay, sizlar esa xohlasangiz mashg‘ulot zalimga kelishingiz mumkin. Men sizlarni shu yerda tekinga urib qo‘yishim mumkin», — dedi Ergashev.
O‘zining murosasiz uslubi va keskin chiqishlari bilan ajralib turadigan Shohjahon Ergashevning bu bayonoti sport jamoatchiligi va yakkakurash ixlosmandlari orasida katta bahs-munozaralarga sabab bo‘lmoqda.
Izohlar 0
…