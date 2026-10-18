Debyut va ringdagi dahanaki jang: Shohjahon Ergashev qo‘lqopsiz jangda g‘alaba qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonlik mashhur bokschi Shohjahon Ergashev qo‘lqopsiz janglarda ilk bor ringga ko‘tarilib, xalqaro IBA Nomad 16 turnirida qozog‘istonlik Dastan Beken ustidan g‘alaba qozondi.
- Jangdan so‘ng boshlovchining provokatsion savoli moliyaviy tortishuv va dahanaki jangga sabab bo‘ldi.
- Ergashev o‘zining moliyaviy masalalarini faqat Liga rahbariyati bilan hal etishini ta’kidladi.
Professional boks bo‘yicha jahon chempionlik kamari uchun sobiq da’vogar, nokautchi nomini olgan o‘zbekistonlik mashhur sportchi Shohjahon Ergashev o‘z faoliyatida keskin burilish yasab, qo‘lqopsiz (kulachniy boy) janglarda ilk bor ringga ko‘tarildi.
Poytaxt Toshkent shahrida o‘tkazilgan xalqaro IBA Nomad 16 turnirida chiqish qilgan hamyurtimiz qozog‘istonlik tajribali jangchi Dastan Bekenga qarshi bahs olib borib, yorqin g‘alabani qo‘lga kiritdi. Biroq jang yakunlanganidan so‘ng oktagon ichida yuzaga kelgan moliyaviy tortishuv va kutilmagan nizo musobaqaning asosiy mavzusiga aylandi.
To‘liq 3 raundlik shiddat: Hakamlarning yakdil qarori
Qo‘lqopsiz janglar reglamentiga ko‘ra o‘tgan to‘qnashuv yuqori temp va qonli to‘qnashuvlar bilan kechdi:
Debyutdagi mahorat: Shohjahon Ergashev o‘zining kuchli zarbalari va tezkor kombinatsiyalari bilan bahs davomida ustunlikni o‘z qo‘lida ushlab turdi;
Bekenning qarshiligi: Qozog‘istonlik raqib zarbalarga bardosh berib, jangni muddatidan oldin to‘xtatilishiga yo‘l qo‘ymadi va 3 raundlik to‘qnashuv to‘liq davom etdi;
Yakdil g‘alaba: Raundlar yakunlariga ko‘ra, hakamlar hay’ati bir ovozdan o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasining ustunligini e’tirof etdi va Ergashev yangi sport yo‘nalishini zafar bilan boshlab oldi.
«Gonoraringni berasanmi?»: Boshlovchining provokatsion savoli va to‘polon
Uchrashuvdan keyingi rasmiy intervyu pallasida vaziyat kutilmaganda taranglashib ketdi:
Boshlovchining noo‘rin savoli: Musobaqaning qozog‘istonlik boshlovchisi mikrofon tutgan holda, Ergashev jang oldidan raqibini nokaut qilishga va’da berganini eslatib: «Va’da qilingan nokaut bo‘lmadi, endi gonoraringizni Dastan Bekenga berasizmi yoki yo‘qmi?» qabilidagi o‘tkir va noodatiy savol bilan yuzlandi;
Shohjahonning qat’iy javobi: Ergashev savolga keskin munosabat bildirib, moliyaviy masalalarni faqat Liga rahbariyati bilan hal etishini, uning gonorari esa raqibinikidan bir necha barobar yuqori ekanini ochiq aytdi;
Ringdagi to‘qnashuv: Bu so‘zlardan so‘ng tomonlar va ikki jangchining burchagi o‘rtasida kelishmovchilik avj olib, dahanaki jang yuzaga keldi va tashkilotchilar aralashuvi bilan vaziyat bosildi.
Shohjahon Ergashevning qo‘lqopsiz janglar ligasidagi mazkur yorqin va shov-shuvli debyuti uning kelajakdagi bahslariga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirib yubordi.
Izohlar 0
…