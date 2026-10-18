Debyut va ringdagi dahanaki jang: Shohjahon Ergashev qo‘lqopsiz jangda g‘alaba qozondi

·116·Sport
Debyut va ringdagi dahanaki jang: Shohjahon Ergashev qo‘lqopsiz jangda g‘alaba qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonlik mashhur bokschi Shohjahon Ergashev qo‘lqopsiz janglarda ilk bor ringga ko‘tarilib, xalqaro IBA Nomad 16 turnirida qozog‘istonlik Dastan Beken ustidan g‘alaba qozondi.
  • Jangdan so‘ng boshlovchining provokatsion savoli moliyaviy tortishuv va dahanaki jangga sabab bo‘ldi.
  • Ergashev o‘zining moliyaviy masalalarini faqat Liga rahbariyati bilan hal etishini ta’kidladi.

Professional boks bo‘yicha jahon chempionlik kamari uchun sobiq da’vogar, nokautchi nomini olgan o‘zbekistonlik mashhur sportchi Shohjahon Ergashev o‘z faoliyatida keskin burilish yasab, qo‘lqopsiz (kulachniy boy) janglarda ilk bor ringga ko‘tarildi.

Poytaxt Toshkent shahrida o‘tkazilgan xalqaro IBA Nomad 16 turnirida chiqish qilgan hamyurtimiz qozog‘istonlik tajribali jangchi Dastan Bekenga qarshi bahs olib borib, yorqin g‘alabani qo‘lga kiritdi. Biroq jang yakunlanganidan so‘ng oktagon ichida yuzaga kelgan moliyaviy tortishuv va kutilmagan nizo musobaqaning asosiy mavzusiga aylandi.

To‘liq 3 raundlik shiddat: Hakamlarning yakdil qarori

Qo‘lqopsiz janglar reglamentiga ko‘ra o‘tgan to‘qnashuv yuqori temp va qonli to‘qnashuvlar bilan kechdi:

  • Debyutdagi mahorat: Shohjahon Ergashev o‘zining kuchli zarbalari va tezkor kombinatsiyalari bilan bahs davomida ustunlikni o‘z qo‘lida ushlab turdi;

  • Bekenning qarshiligi: Qozog‘istonlik raqib zarbalarga bardosh berib, jangni muddatidan oldin to‘xtatilishiga yo‘l qo‘ymadi va 3 raundlik to‘qnashuv to‘liq davom etdi;

  • Yakdil g‘alaba: Raundlar yakunlariga ko‘ra, hakamlar hay’ati bir ovozdan o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasining ustunligini e’tirof etdi va Ergashev yangi sport yo‘nalishini zafar bilan boshlab oldi.

«Gonoraringni berasanmi?»: Boshlovchining provokatsion savoli va to‘polon

Uchrashuvdan keyingi rasmiy intervyu pallasida vaziyat kutilmaganda taranglashib ketdi:

  • Boshlovchining noo‘rin savoli: Musobaqaning qozog‘istonlik boshlovchisi mikrofon tutgan holda, Ergashev jang oldidan raqibini nokaut qilishga va’da berganini eslatib: «Va’da qilingan nokaut bo‘lmadi, endi gonoraringizni Dastan Bekenga berasizmi yoki yo‘qmi?» qabilidagi o‘tkir va noodatiy savol bilan yuzlandi;

  • Shohjahonning qat’iy javobi: Ergashev savolga keskin munosabat bildirib, moliyaviy masalalarni faqat Liga rahbariyati bilan hal etishini, uning gonorari esa raqibinikidan bir necha barobar yuqori ekanini ochiq aytdi;

  • Ringdagi to‘qnashuv: Bu so‘zlardan so‘ng tomonlar va ikki jangchining burchagi o‘rtasida kelishmovchilik avj olib, dahanaki jang yuzaga keldi va tashkilotchilar aralashuvi bilan vaziyat bosildi.

Shohjahon Ergashevning qo‘lqopsiz janglar ligasidagi mazkur yorqin va shov-shuvli debyuti uning kelajakdagi bahslariga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirib yubordi.

Shohjahon ErgashevIBA Nomad 16Dastan BekenQo‘lqopsiz janglar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhiddin Mamajonov IBA Nomad 16 kechasida raqibini dahshatli nokautga uchratdi (video)Muhiddin Mamajonov IBA Nomad 16 kechasida raqibini dahshatli nokautga uchratdi (video)Bugun 07:10Islom Boltayev IBA Nomad 16 turnirida Azamat Baqitovni chuqur nokautga uchratdi (video)Islom Boltayev IBA Nomad 16 turnirida Azamat Baqitovni chuqur nokautga uchratdi (video)Kecha 20:52Umar Kremlyov IBA NOMAD 16 turnirida eng zo‘r nokaut uchun shov-shuvli sovrin e’lon qildiUmar Kremlyov IBA NOMAD 16 turnirida eng zo‘r nokaut uchun shov-shuvli sovrin e’lon qildiKecha 17:43“Humo arena”da qo‘lqopsiz janglar bo‘yicha IBA Nomad 16 turniri bo‘lib o‘tadi — to‘liq kard“Humo arena”da qo‘lqopsiz janglar bo‘yicha IBA Nomad 16 turniri bo‘lib o‘tadi — to‘liq kard15 oktabr 08:17Shohjahon Ergashev va’dasini bajardi: Urvanovga bir raund yetdi (video)Shohjahon Ergashev va’dasini bajardi: Urvanovga bir raund yetdi (video)26 iyul 00:37Shohjahon Ergashev Nomad kamari uchun Shahobiddin Egamovga ochiq da’vat tashladiShohjahon Ergashev Nomad kamari uchun Shahobiddin Egamovga ochiq da’vat tashladi10 oktabr 22:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...