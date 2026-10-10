Shohjahon Ergashev Nomad kamari uchun Shahobiddin Egamovga ochiq da’vat tashladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Shohjahon Ergashev Nomad ligasida chempionlik kamari uchun Shahobiddin Egamovga ochiq da’vat tashladi.
- Ergashevning aytishicha, ular avvalgi sparringlarda Egamovni bir raund ham chiday olmaganini ko‘rgan.
- U 65 kg vazn toifasida ham bemalol jang qila olishini va agar Dastanni yengsa, keyingi jangda chempionlikka da’vo qilishini bildirdi.
- Ergashev 70 kg vazn toifasidagi chempionlarni ham jangga chorladi, biroq bu jang hali rasman e’lon qilinmagan.
Professional boksning nomdor vakili Shohjahon Ergashev kutilmagan bayonot bilan chiqib, Nomad ligasida chempionlik kamari uchun ringga ko‘tarilishga tayyorligini bildirdi. O‘zining keskin va ochiq fikrlari bilan tanilgan charm qo‘lqop ustamiz navbatdagi nishoni sifatida yana bir o‘zbekistonlik sportchi — Shahobiddin Egamovni tanladi.
Ergashev avval ular o‘rtasida zalda bo‘lib o‘tgan sparringlar tafsilotini ochiqlab, bo‘lajak ehtimoliy jang oldidan intrigani maksimal darajada oshirib yubordi.
«O‘n martalab sparring qilganmiz»: Ergashevdan shov-shuvli bayonot
Shohjahon Ergashev Egamov bilan o‘tmishdagi mashg‘ulotlarni eslar ekan, raqibining darajasini keskin tanqid ostiga oldi:
Bir raundlik chidam: «65 kg vaznda chempionlik kamari uchun jang qiladigan Egamov bilan zalda 10 martadan ortiq sparring qilganmiz. Biroq u men bilan bir raund ham chiday olmadi. Buni uning ko‘ziga qarab ham bemalol ayta olaman», — deya ta’kidladi Ergashev;
«Kulachka» bo‘yicha mojaro: Sportchining so‘zlariga ko‘ra, ular orasida avvalroq kichik mojaro yuz bergan. O‘shanda Egamov unga yalang‘och qo‘llar bilan («kulachka»da) to‘qnash kelishni taklif qilgan va Shohjahon bu chaqiriqni hech ikkilanmay qabul qilgan;
Vazn muammo emas: Ergashev o‘zining asosiy jang vazni 63 kg ekanini, ammo 65 kg vazn toifasida ham bemalol raqobatlasha olishini va bu unga hech qanday qiyinchilik tug‘dirmasligini ma’lum qildi.
Reja: Dastan ustidan g‘alaba va darhol chempionlik jangi
Shohjahon Nomad ligasidagi yaqin kelajakdagi rejalari va ambitsiyalari bilan ham o‘rtoqlashdi:
Titul jangiga qisqa yo‘l: «Agar Dastanni mag‘lub etsam va hammasi ko‘ngildagidek kechsa, nomim va nufuzim hisobiga liga keyingi jangdayoq chempionlik bahsini taqdim etishi mumkin», — deydi bokschi;
Ikki vaznga tahdid: Ergashev nafaqat 65 kg, balki 70 kg vazn toifasidagi amaldagi chempionlarni ham ochiqchasiga jangga chorladi.
Jang qachon bo‘lishi mumkin?
Hozircha tashkilotchilar tomonidan Shohjahon Ergashev va Shahobiddin Egamov o‘rtasidagi to‘qnashuv rasman e’lon qilinmagan.
Biroq Ergashevning bunday keskin bayonotlari va o‘zbek muxlislarining katta qiziqishi hisobga olinsa, Nomad promousheni tez orada ushbu shiddatli prinsipial qarama-qarshilikni tashkil etishga kirishishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…