Shohjahon Ergashev Nomad kamari uchun Shahobiddin Egamovga ochiq da’vat tashladi

·43·Sport
Shohjahon Ergashev Nomad kamari uchun Shahobiddin Egamovga ochiq da’vat tashladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Shohjahon Ergashev Nomad ligasida chempionlik kamari uchun Shahobiddin Egamovga ochiq da’vat tashladi.
  • Ergashevning aytishicha, ular avvalgi sparringlarda Egamovni bir raund ham chiday olmaganini ko‘rgan.
  • U 65 kg vazn toifasida ham bemalol jang qila olishini va agar Dastanni yengsa, keyingi jangda chempionlikka da’vo qilishini bildirdi.
  • Ergashev 70 kg vazn toifasidagi chempionlarni ham jangga chorladi, biroq bu jang hali rasman e’lon qilinmagan.

Professional boksning nomdor vakili Shohjahon Ergashev kutilmagan bayonot bilan chiqib, Nomad ligasida chempionlik kamari uchun ringga ko‘tarilishga tayyorligini bildirdi. O‘zining keskin va ochiq fikrlari bilan tanilgan charm qo‘lqop ustamiz navbatdagi nishoni sifatida yana bir o‘zbekistonlik sportchi — Shahobiddin Egamovni tanladi.

Ergashev avval ular o‘rtasida zalda bo‘lib o‘tgan sparringlar tafsilotini ochiqlab, bo‘lajak ehtimoliy jang oldidan intrigani maksimal darajada oshirib yubordi.

«O‘n martalab sparring qilganmiz»: Ergashevdan shov-shuvli bayonot

Shohjahon Ergashev Egamov bilan o‘tmishdagi mashg‘ulotlarni eslar ekan, raqibining darajasini keskin tanqid ostiga oldi:

  • Bir raundlik chidam: «65 kg vaznda chempionlik kamari uchun jang qiladigan Egamov bilan zalda 10 martadan ortiq sparring qilganmiz. Biroq u men bilan bir raund ham chiday olmadi. Buni uning ko‘ziga qarab ham bemalol ayta olaman», — deya ta’kidladi Ergashev;

  • «Kulachka» bo‘yicha mojaro: Sportchining so‘zlariga ko‘ra, ular orasida avvalroq kichik mojaro yuz bergan. O‘shanda Egamov unga yalang‘och qo‘llar bilan («kulachka»da) to‘qnash kelishni taklif qilgan va Shohjahon bu chaqiriqni hech ikkilanmay qabul qilgan;

  • Vazn muammo emas: Ergashev o‘zining asosiy jang vazni 63 kg ekanini, ammo 65 kg vazn toifasida ham bemalol raqobatlasha olishini va bu unga hech qanday qiyinchilik tug‘dirmasligini ma’lum qildi.

Reja: Dastan ustidan g‘alaba va darhol chempionlik jangi

Shohjahon Nomad ligasidagi yaqin kelajakdagi rejalari va ambitsiyalari bilan ham o‘rtoqlashdi:

  • Titul jangiga qisqa yo‘l: «Agar Dastanni mag‘lub etsam va hammasi ko‘ngildagidek kechsa, nomim va nufuzim hisobiga liga keyingi jangdayoq chempionlik bahsini taqdim etishi mumkin», — deydi bokschi;

  • Ikki vaznga tahdid: Ergashev nafaqat 65 kg, balki 70 kg vazn toifasidagi amaldagi chempionlarni ham ochiqchasiga jangga chorladi.

Jang qachon bo‘lishi mumkin?

Hozircha tashkilotchilar tomonidan Shohjahon Ergashev va Shahobiddin Egamov o‘rtasidagi to‘qnashuv rasman e’lon qilinmagan.

Biroq Ergashevning bunday keskin bayonotlari va o‘zbek muxlislarining katta qiziqishi hisobga olinsa, Nomad promousheni tez orada ushbu shiddatli prinsipial qarama-qarshilikni tashkil etishga kirishishi kutilmoqda.

Shohjahon ErgashevShahobiddin EgamovNomad ligi65 kg vazn
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shohjahon Ergashev qozoq yulduzi Daniyar Yeleusinovni ringga chorladi: Javob qanday bo‘ldi?Shohjahon Ergashev qozoq yulduzi Daniyar Yeleusinovni ringga chorladi: Javob qanday bo‘ldi?15 sentabr 19:28Shohjahon Ergashev va’dasini bajardi: Urvanovga bir raund yetdi (video)Shohjahon Ergashev va’dasini bajardi: Urvanovga bir raund yetdi (video)26 iyul 00:37Shohjahon Ergashev Shahram G‘iyosovga kutilmagan «vizov» tashladiShohjahon Ergashev Shahram G‘iyosovga kutilmagan «vizov» tashladi19 avgust 05:50Ergashev mundial orzusi va terma jamoaning tayyorgarligi haqida gapirdiErgashev mundial orzusi va terma jamoaning tayyorgarligi haqida gapirdi6 iyun 10:47Kamilla Rahimova Xitoydagi yirik turnirda Sofiya Keninni mag‘lub etdiKamilla Rahimova Xitoydagi yirik turnirda Sofiya Keninni mag‘lub etdiBugun 22:09Gruziyalik afsonaviy murabbiy rasman terma jamoamiz boshqaruvini qo‘lga oldiGruziyalik afsonaviy murabbiy rasman terma jamoamiz boshqaruvini qo‘lga oldiBugun 22:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi