Emil Heski Manchester Yunaytedga Enzo Fernandesni sotib olishni maslahat berdi
Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Emil Heski Manchester Yunayted yozgi transfer oynasida Chelsi yarim himoyachisi Enzo Fernandesni o'z safiga qo'shib olsa, chempionlik da'vogariga aylanishini bildirdi. Narxi 120 million funt sterlingga baholanayotgan argentinalik futbolchi jamoaning yarim himoya chizig'ini mustahkamlashda asosiy figura bo'la oladi.
Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Emil Heski Manchester Yunayted yozgi transfer oynasida Chelsi yarim himoyachisi Enzo Fernandesni o'z safiga qo'shib olsa, Angliya Premer-ligasining to'laqonli chempionlik da'vogariga aylanishini ta'kidladi. Uning fikricha, argentinalik yulduz jamoani yanada kuchaytirib, mamlakat futboli cho'qqisiga olib chiqishda asosiy figura bo'la oladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
BoyleSports nashriga bergan intervyusida Heski Manchester Yunayted yarim himoya chizig'ini yanada yaxshilashga muhtojligini qayd etdi. Kazemironing ketishi va Manuel Ugarte olgan og'ir jarohatdan so'ng Maykl Karrik boshchiligidagi murabbiylar shtabi bu chiziqqa yangi futbolchilar izlashga majbur bo'lmoqda.
- Aston Villadan Youri Tielemans transfer qilindi
- Chelsidan Andrey Santos tarkibga qo'shildi
- Ikki futbolchi uchun jami 85 million funt sarflandi
Enzo Fernandes transferi va chempionlik imkoniyatlariShunga qaramay, Manchester Yunayted rahbariyati yarim himoyani yanada mustahkamlash niyatida. Narxi 120 million funt sterlingga baholanayotgan Chelsi yarim himoyachisi Enzo Fernandes yozda klubni tark etish istagini bildirgani uchun qizil iblislar e'tiboriga tushgan. Emil Heskining fikricha, aynan mazkur futbolchi Kazemiro o'rnini eng munosib tarzda egallay oladi.
"Agar ular uni qo'lga kiritishsa, Manchester Yunayted chempionlik uchun kurasha olishiga ishonaman", — deydi Heski. Eslatib o'tamiz, klub 2013 yildan beri Angliya Premyer-ligasi g'olibligini qo'lga kiritmagan. Biroq o'tgan mavsumda Maykl Karrik shogirdlarining uchinchi o'rinni egallashi Old Traffordda yangi umidlarni uyg'otdi.
Kengaytirilgan transfer rejalariQayd etilishicha, Manchester Yunayted radarida Enzo Fernandesdan tashqari Aleks Skott, Adam Uorton, Karlos Baleba va Manu Kone kabi iqtidorli yarim himoyachilar ham saqlanib qolmoqda. Shuningdek, jamoa Lyuk Shouga raqobat tug'dirish uchun Lyuis Holl yoki Maylz Lyuis-Skelli kabi chap qanot himoyachilarini ham kuzatmoqda.
Emil Heski so'z yakunida klubda doimo yaxshi futbolchilar bo'lganini, biroq avvalgi murabbiylarning taktik tizimlari har doim ham ularga mos tushmaganini qo'shimcha qildi. Uning ta'kidlashicha, agar to'g'ri tizim topilsa, Manchester Yunayted hamon Manchester Siti, Arsenal va Liverpul bilan chempionlik uchun to'laqonli kurash olib borishi uchun barcha imkoniyatlar yetarli.
…