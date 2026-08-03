Emil Heski Manchester Yunaytedga Enzo Fernandesni sotib olishni maslahat berdi

·49·Sport
Emil Heski Manchester Yunaytedga Enzo Fernandesni sotib olishni maslahat berdi
Qisqacha

Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Emil Heski Manchester Yunayted yozgi transfer oynasida Chelsi yarim himoyachisi Enzo Fernandesni o'z safiga qo'shib olsa, chempionlik da'vogariga aylanishini bildirdi. Narxi 120 million funt sterlingga baholanayotgan argentinalik futbolchi jamoaning yarim himoya chizig'ini mustahkamlashda asosiy figura bo'la oladi.

Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Emil Heski Manchester Yunayted yozgi transfer oynasida Chelsi yarim himoyachisi Enzo Fernandesni o'z safiga qo'shib olsa, Angliya Premer-ligasining to'laqonli chempionlik da'vogariga aylanishini ta'kidladi. Uning fikricha, argentinalik yulduz jamoani yanada kuchaytirib, mamlakat futboli cho'qqisiga olib chiqishda asosiy figura bo'la oladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

BoyleSports nashriga bergan intervyusida Heski Manchester Yunayted yarim himoya chizig'ini yanada yaxshilashga muhtojligini qayd etdi. Kazemironing ketishi va Manuel Ugarte olgan og'ir jarohatdan so'ng Maykl Karrik boshchiligidagi murabbiylar shtabi bu chiziqqa yangi futbolchilar izlashga majbur bo'lmoqda.

  • Aston Villadan Youri Tielemans transfer qilindi
  • Chelsidan Andrey Santos tarkibga qo'shildi
  • Ikki futbolchi uchun jami 85 million funt sarflandi

Enzo Fernandes transferi va chempionlik imkoniyatlari

Shunga qaramay, Manchester Yunayted rahbariyati yarim himoyani yanada mustahkamlash niyatida. Narxi 120 million funt sterlingga baholanayotgan Chelsi yarim himoyachisi Enzo Fernandes yozda klubni tark etish istagini bildirgani uchun qizil iblislar e'tiboriga tushgan. Emil Heskining fikricha, aynan mazkur futbolchi Kazemiro o'rnini eng munosib tarzda egallay oladi.

"Agar ular uni qo'lga kiritishsa, Manchester Yunayted chempionlik uchun kurasha olishiga ishonaman", — deydi Heski. Eslatib o'tamiz, klub 2013 yildan beri Angliya Premyer-ligasi g'olibligini qo'lga kiritmagan. Biroq o'tgan mavsumda Maykl Karrik shogirdlarining uchinchi o'rinni egallashi Old Traffordda yangi umidlarni uyg'otdi.

Kengaytirilgan transfer rejalari

Qayd etilishicha, Manchester Yunayted radarida Enzo Fernandesdan tashqari Aleks Skott, Adam Uorton, Karlos Baleba va Manu Kone kabi iqtidorli yarim himoyachilar ham saqlanib qolmoqda. Shuningdek, jamoa Lyuk Shouga raqobat tug'dirish uchun Lyuis Holl yoki Maylz Lyuis-Skelli kabi chap qanot himoyachilarini ham kuzatmoqda.

Emil Heski so'z yakunida klubda doimo yaxshi futbolchilar bo'lganini, biroq avvalgi murabbiylarning taktik tizimlari har doim ham ularga mos tushmaganini qo'shimcha qildi. Uning ta'kidlashicha, agar to'g'ri tizim topilsa, Manchester Yunayted hamon Manchester Siti, Arsenal va Liverpul bilan chempionlik uchun to'laqonli kurash olib borishi uchun barcha imkoniyatlar yetarli.

Manchester YunaytedEnzo FernandesEmil HeskiChelsiAngliya Premyer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torresni Parij klubiga sotmasligini qatʼiy bildirdiBarselona Ferran Torresni Parij klubiga sotmasligini qatʼiy bildirdiBugun, 13:37Arsenal Mikel Arteta va Vinicius Junior transferi uchun muzokara boshladiArsenal Mikel Arteta va Vinicius Junior transferi uchun muzokara boshladiBugun, 13:36Real Madrid sobiq futbolchisi transferlar va Vinicius Junior kelajagi haqida fikr bildirdiReal Madrid sobiq futbolchisi transferlar va Vinicius Junior kelajagi haqida fikr bildirdiBugun, 13:19Patris Evra Manu Kone uchun Manchester Yunayted oʻrniga Arsenalni maslahat berdiPatris Evra Manu Kone uchun Manchester Yunayted oʻrniga Arsenalni maslahat berdiBugun, 13:15Joze Mourinyo Rodrini Real Madrid safiga qoʻshilishini kutyaptiJoze Mourinyo Rodrini Real Madrid safiga qoʻshilishini kutyaptiBugun, 12:11Antuan Semenyo Entso Mareskaning taktikasidan mamnunligini bildirdiAntuan Semenyo Entso Mareskaning taktikasidan mamnunligini bildirdiBugun, 12:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda