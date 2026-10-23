O‘zbekiston termasi ustozi yangi ish izlayaptimi? Xorij OAVda shov-shuvli xabar tarqaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro Meksika va AQSH chempionatlaridan yangi ish topish maqsadida mahalliy agentlik bilan hamkorlik shartnomasini imzoladi.
- Italiyalik mutaxassis ayni damda O‘zbekiston terma jamoasidagi faoliyatini 2027 yilning oktyabr oyigacha mo‘ljallangan shartnoma asosida rejali tarzda davom ettirmoqda.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi, 2006 yilgi jahon chempioni va «Oltin to‘p» sohibi Fabio Kannavaro o‘z faoliyatini Shimoliy va Lotin Amerikasida davom ettirish imkoniyatlarini ko‘rib chiqmoqda. Italiyalik taniqli mutaxassis o‘ziga Meksika va AQSH chempionatlaridan munosib variantlar topib beradigan mahalliy agentlik bilan hamkorlik shartnomasini imzolagan.
Ushbu shov-shuvli xabarni dastlab Meksikaning yirik TUDN sport mediasi e’lon qildi, so‘ngra eurasia.football portali tafsilotlarni oshkor etdi.
TUDN insaydi: Kannavaro uchun Meksika va AQSH eshiklari ochilmoqda
Meksikaning taniqli insayderi va TUDN telekanali muxbiri Fransisko Arredondo Línea de 4 dasturida ma’lum qilishicha, italiyalik murabbiyning yangi vakillari faol ishga kirishgan:
Maqsadli ligalar: Agentlik Kannavaro uchun Meksikaning yuqori divizioni — Liga MX hamda AQSH va Kanadaning MLS ligalaridagi klublardan birini boshqarish variantlarini izlaydi;
Asosiy shart: Mutaxassis nomzodi mazkur ligalardagi klublarda bosh murabbiylik o‘rni bo‘shashi bilan darhol ko‘rib chiqiladigan asosiy da’vogarlar qatoriga kiritiladi.
O‘zbekiston bilan shartnoma va terma jamoadagi holat
Shimoliy Amerika bo‘yicha kelishuv tuzilganiga qaramay, Fabio Kannavaro ayni damda O‘zbekiston milliy terma jamoasidagi faoliyatini rejali tarzda davom ettirmoqda:
Amaldagi bitim: 2025 yilning oktyabr oyida milliy jamoa boshqaruviga kelgan italiyalik mutaxassis «oq bo‘rilar»ni 2026 yilgi jahon chempionatida boshqardi. Mundialdan so‘ng O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) Kannavaro bilan amaldagi kelishuv 2027 yilning oktyabr oyigacha mo‘ljallanganini rasman tasdiqlagan;
So‘nggi natijalar: Mundialdan keyin terma jamoani qayta shakllantirayotgan Kannavaro shogirdlari kuzgi xalqaro o‘yinlar doirasida Eronni 3:1, Suriyani 4:1 hisobida mag‘lub etdi, Janubiy Koreya safarida esa 0:2 hisobida imkoniyatni boy berdi.
Boy murabbiylik tajribasi
Fabio Kannavaro murabbiylik faoliyati davomida Osiyo va Yevropaning bir qator nomdor jamoalarini boshqargan:
Xitoyning «Guanchjou Evergrand» klubi va Xitoy milliy terma jamoasi;
Italiyaning «Benevento» hamda «Udineze» jamoalari;
Xorvatiyaning grand klubi — Zagrebning «Dinamo»si.
Dunyo futboli afsonasining agentlik bilan tuzgan yangi kelishuvi uning O‘zbekiston terma jamoasidagi shartnomasi yakuniga yetgach yoki munosib taklif tushgan taqdirda okean ortiga yo‘l olishi mumkinligidan darak bermoqda.
Izohlar 0
…