O‘zbekiston termasi ustozi yangi ish izlayaptimi? Xorij OAVda shov-shuvli xabar tarqaldi

·57·Sport
O‘zbekiston termasi ustozi yangi ish izlayaptimi? Xorij OAVda shov-shuvli xabar tarqaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro Meksika va AQSH chempionatlaridan yangi ish topish maqsadida mahalliy agentlik bilan hamkorlik shartnomasini imzoladi.
  • Italiyalik mutaxassis ayni damda O‘zbekiston terma jamoasidagi faoliyatini 2027 yilning oktyabr oyigacha mo‘ljallangan shartnoma asosida rejali tarzda davom ettirmoqda.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi, 2006 yilgi jahon chempioni va «Oltin to‘p» sohibi Fabio Kannavaro o‘z faoliyatini Shimoliy va Lotin Amerikasida davom ettirish imkoniyatlarini ko‘rib chiqmoqda. Italiyalik taniqli mutaxassis o‘ziga Meksika va AQSH chempionatlaridan munosib variantlar topib beradigan mahalliy agentlik bilan hamkorlik shartnomasini imzolagan.

Ushbu shov-shuvli xabarni dastlab Meksikaning yirik TUDN sport mediasi e’lon qildi, so‘ngra eurasia.football portali tafsilotlarni oshkor etdi.

TUDN insaydi: Kannavaro uchun Meksika va AQSH eshiklari ochilmoqda

Meksikaning taniqli insayderi va TUDN telekanali muxbiri Fransisko Arredondo Línea de 4 dasturida ma’lum qilishicha, italiyalik murabbiyning yangi vakillari faol ishga kirishgan:

  • Maqsadli ligalar: Agentlik Kannavaro uchun Meksikaning yuqori divizioni — Liga MX hamda AQSH va Kanadaning MLS ligalaridagi klublardan birini boshqarish variantlarini izlaydi;

  • Asosiy shart: Mutaxassis nomzodi mazkur ligalardagi klublarda bosh murabbiylik o‘rni bo‘shashi bilan darhol ko‘rib chiqiladigan asosiy da’vogarlar qatoriga kiritiladi.

O‘zbekiston bilan shartnoma va terma jamoadagi holat

Shimoliy Amerika bo‘yicha kelishuv tuzilganiga qaramay, Fabio Kannavaro ayni damda O‘zbekiston milliy terma jamoasidagi faoliyatini rejali tarzda davom ettirmoqda:

  • Amaldagi bitim: 2025 yilning oktyabr oyida milliy jamoa boshqaruviga kelgan italiyalik mutaxassis «oq bo‘rilar»ni 2026 yilgi jahon chempionatida boshqardi. Mundialdan so‘ng O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) Kannavaro bilan amaldagi kelishuv 2027 yilning oktyabr oyigacha mo‘ljallanganini rasman tasdiqlagan;

  • So‘nggi natijalar: Mundialdan keyin terma jamoani qayta shakllantirayotgan Kannavaro shogirdlari kuzgi xalqaro o‘yinlar doirasida Eronni 3:1, Suriyani 4:1 hisobida mag‘lub etdi, Janubiy Koreya safarida esa 0:2 hisobida imkoniyatni boy berdi.

Boy murabbiylik tajribasi

Fabio Kannavaro murabbiylik faoliyati davomida Osiyo va Yevropaning bir qator nomdor jamoalarini boshqargan:

  • Xitoyning «Guanchjou Evergrand» klubi va Xitoy milliy terma jamoasi;

  • Italiyaning «Benevento» hamda «Udineze» jamoalari;

  • Xorvatiyaning grand klubi — Zagrebning «Dinamo»si.

Dunyo futboli afsonasining agentlik bilan tuzgan yangi kelishuvi uning O‘zbekiston terma jamoasidagi shartnomasi yakuniga yetgach yoki munosib taklif tushgan taqdirda okean ortiga yo‘l olishi mumkinligidan darak bermoqda.

Fabio KannavaroO‘zbekiston milliy terma jamoasiO‘zbekiston futbol assotsiatsiyasiLiga MX
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Transfermarkt'dan shov-shuvli reyting: Kannavaro O‘zbekiston termasida qancha maosh oladi?Transfermarkt'dan shov-shuvli reyting: Kannavaro O‘zbekiston termasida qancha maosh oladi?6 oktabr 13:28Kannavaro Janubiy Koreyaga qarshi bahs haqida: O‘zbekiston nega agressiv futbolga o‘tmoqda?Kannavaro Janubiy Koreyaga qarshi bahs haqida: O‘zbekiston nega agressiv futbolga o‘tmoqda?5 oktabr 18:33O‘zbekiston Rossiya terma jamoasi bilan bahs olib borishga yaqin turibdi — tafsilotlarO‘zbekiston Rossiya terma jamoasi bilan bahs olib borishga yaqin turibdi — tafsilotlar15 oktabr 06:54Kannavaro faoliyati haqida: «Hayotimdagi eng go‘zal davrlardan birini boshdan kechiryapman»Kannavaro faoliyati haqida: «Hayotimdagi eng go‘zal davrlardan birini boshdan kechiryapman»11 oktabr 15:48Flashscore bahosi: Janubiy Koreyaga qarshi bahsda O‘zbekiston tarkibida kim eng yaxshi o‘ynadi?Flashscore bahosi: Janubiy Koreyaga qarshi bahsda O‘zbekiston tarkibida kim eng yaxshi o‘ynadi?6 oktabr 21:25Kannavaro davrida to‘xtatib bo‘lmas parvoz: O‘zbekiston FIFA reytingida yana ko‘tarildiKannavaro davrida to‘xtatib bo‘lmas parvoz: O‘zbekiston FIFA reytingida yana ko‘tarildi2 oktabr 10:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi