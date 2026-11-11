Kannavaro O‘zbekistondan ketadimi? U kelajagi va 2027 yilgacha bo‘lgan shartnomasi haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro bor e’tibori va kuchini hozirgi jamoasiga qaratganini hamda O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi bilan shartnomasi 2027 yil kuzigacha mo‘ljallanganini ma’lum qildi.
- Italiyalik mutaxassis o‘z vatanining milliy jamoasini boshqarishni orzu qilishini yashirmadi, biroq Janubiy Amerika jamoalariga o‘tishi haqidagi xabarlarni mish-mish deb atadi.
Italiya milliy jamoasini boshqarish istagi, Janubiy Amerikadan kelayotgan takliflar haqidagi mish-mishlar va O‘zbekistondagi kelajagi. Fabio Kannavaro Rossiyaga qarshi o‘yin oldidan jurnalistlarning e’tiborini tortgan savollarga javob berdi. Uning bir gapi esa ayniqsa e’tiborga molik: hozir butun fikri va e’tibori O‘zbekiston milliy jamoasida.
O‘zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaroning kelajagi atrofidagi gap-so‘zlar davom etmoqda. Italiyalik mutaxassisning o‘z vatani milliy jamoasini boshqarish istagi haqidagi fikrlari keng tarqalganidan keyin uning O‘zbekistondagi faoliyati qancha davom etishi haqida ham savollar paydo bo‘ldi.
Rossiyaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvi oldidan o‘tkazilgan matbuot anjumanida Kannavaro ushbu mavzularga oydinlik kiritdi. U O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi bilan munosabatlari yaxshi ekanini, amaldagi shartnomasi 2027 yil kuzigacha mo‘ljallanganini ma’lum qildi.
Italiya terma jamoasini boshqarish orzusi: Kannavaro nima dedi?
Jurnalistlar mutaxassisdan Italiya milliy jamoasi bosh murabbiyi bo‘lish istagi haqidagi avvalgi gaplarini izohlashni so‘rashdi. Kannavaro bunday orzu uning uchun tabiiy ekanini yashirmadi. Zero, u Italiya futbolida katta tarixga ega bo‘lgan futbolchi.
«Men bu jamoada 20 yil o‘ynaganman. Har bir italiyalik Italiya milliy jamoasi bosh murabbiyi bo‘lishni istaydi. Intervyularim keng miqyosda tarqalib ketishi mening aybim emas.
Men professionalman va hozir har kuni uyqudan turganimda bor kuchimni O‘zbekiston milliy jamoasiga berish haqida o‘ylayman. Janubiy Amerika milliy jamoalaridan birini boshqarishim haqidagi xabarlar esa shunchaki mish-mish», — dedi Kannavaro.
Bu javobda mutaxassis ikki jihatni alohida ta’kidladi: Italiya terma jamoasini boshqarish istagi uning shaxsiy orzusi, ammo hozirgi kasbiy vazifasi — O‘zbekiston milliy jamoasi bilan ishlash.
Kannavaroning O‘zbekiston bilan shartnomasi qachon tugaydi?
Matbuot anjumanining eng muhim nuqtalaridan biri aynan shu masala bo‘ldi. Italiyalik mutaxassis O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi bilan munosabatlari yaxshi ekanini ta’kidlab, amaldagi shartnomasi 2027 yil kuzigacha amal qilishini ma’lum qildi.
«O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi bilan aloqalarimiz ajoyib. Shartnomam 2027 yil kuzigacha mo‘ljallangan. Biroq Osiyo kubogi qoldirilganini inobatga olgan holda, bu masalani rahbariyat bilan muhokama qilib olamiz. Bunda hech qanday muammo yo‘q. Men faqat O‘zbekiston haqida o‘ylayapman», — dedi bosh murabbiy.
Demak, hozircha Kannavaroning O‘zbekistondan ketishi haqida rasmiy qaror yoki uning bu boradagi niyatini tasdiqlovchi bayonot yo‘q. Mutaxassis shartnomasi amal qilayotganini va faoliyatini davom ettirishga e’tibor qaratayotganini bildirdi. Osiyo kubogi taqvimidagi o‘zgarishlar esa shartnoma masalasini qayta muhokama qilishga sabab bo‘lishi mumkin.
Nega Kannavaro kuchli raqiblar bilan o‘ynashni istaydi?
Italiyalik mutaxassis matbuot anjumanida jurnalistlarni futboldan tashqari mavzularga emas, bo‘lajak uchrashuv, raqib va taktika haqidagi savollarga ko‘proq e’tibor qaratishga chaqirdi.
Uning fikricha, O‘zbekiston terma jamoasi rivojlanishi uchun kuchli raqiblar bilan muntazam o‘ynash juda muhim. Bunday bahslarda g‘alaba qozonishdan ham ko‘ra, jamoaning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash kattaroq ahamiyatga ega.
«Men rahbariyatga doimo kuchli raqiblar bilan o‘ynashimiz kerakligini aytaman. Bunday uchrashuvlarda natija muhim emas. Eng asosiysi, kamchiliklarimizni bilib olishimiz.
Janubiy Koreya bilan o‘yin bizga jamoadagi shiddat qanday bo‘lishi kerakligini, uchta vaziyatdan ikkitasida gol urib, natijaga erishish mumkinligini ko‘rsatdi. Bu safargi bahslar ham biz uchun shunday tajriba bo‘ladi», — dedi Kannavaro.
Ushbu fikrlardan ko‘rinib turibdiki, bosh murabbiy Rossiyaga qarshi uchrashuvni ham faqat natija nuqtayi nazaridan baholamoqchi emas. U uchun bunday o‘yinlar jamoaning xalqaro darajadagi raqobatga tayyorligini tekshirish imkoniyati hisoblanadi.
Masharipov, O‘runov va Sergeyev nega terma jamoaga chaqirilmadi?
Matbuot anjumanida Jasur Masharipov, Oston O‘runov, Igor Sergeyev va Yusupovning milliy jamoa yig‘iniga jalb etilmagani ham muhokama qilindi.
Kannavaro ushbu futbolchilar bilan o‘rtasida hech qanday ziddiyat yo‘qligini ochiq aytdi. Shu tariqa, ularning joriy yig‘inda ishtirok etmayotganini shaxsiy kelishmovchiliklar bilan bog‘lashga asos yo‘qligini ta’kidladi.
Yanvardan sentyabrgacha: terma jamoaning keyingi rejalari
Kannavaro milliy jamoaning kelgusi tayyorgarlik rejalari haqida ham ma’lumot berdi. Uning aytishicha, yanvar oyida legionerlarsiz alohida yig‘in tashkil etish rejalashtirilgan. Bunda futbolchilarning klublaridagi mashg‘ulot va musobaqa jarayonlariga xalaqit bermaslik muhim hisoblanadi.
Shuningdek, mart, iyun va sentyabr oylarida FIFA kunlari doirasida odatdagidek milliy jamoa yig‘inlari o‘tkaziladi.
Bu rejalar terma jamoaning keyingi bosqichda ham muntazam tayyorgarlik ko‘rishini, turli tarkib va futbolchilar imkoniyatlarini baholash ishlari davom etishini anglatadi.
O‘zbekiston — Rossiya: o‘yin qachon boshlanadi?
Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston va Rossiya milliy jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvi 12 noyabr kuni Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida bo‘lib o‘tadi.
Bahs Toshkent vaqti bilan soat 20:00 da start oladi.
Kannavaro uchun bu uchrashuv nafaqat kuchli raqibga qarshi sinov, balki terma jamoaning hozirgi holatini baholash imkoniyati hamdir. Muxlislar esa O‘zbekiston milliy jamoasining Rossiyaga qarshi qanday o‘yin ko‘rsatishini intiqlik bilan kutmoqda.
Hozircha bir narsa aniq: Kannavaro kelajagi haqidagi turli taxminlarga qaramay, o‘z bayonotida O‘zbekiston milliy jamoasiga sodiqligini va asosiy e’tibori shu jamoada ekanini ta’kidladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…