Kannavaro Janubiy Koreyaga qarshi bahs haqida: O‘zbekiston nega agressiv futbolga o‘tmoqda?
O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi, jahon futboli afsonasi Fabio Kannavaro ertaga, 6 oktyabr kuni Janubiy Koreyaga qarshi bo‘lib o‘tadigan muhim o‘rtoqlik uchrashuvi oldidan matbuot anjumanida ishtirok etdi. Tajribali mutaxassis bo‘lajak jiddiy raqibning kuchi, Jahon chempionatidan keyin jamoa ichida ro‘y bergan o‘zgarishlar hamda terma jamoaning yangi taktik falsafasi haqida ochiq-oydin gapirib berdi.
Kannavaroning ta’kidlashicha, milliy jamoamiz endilikda faqat himoyaga yotib olish emas, balki raqibga faol bosim o‘tkazadigan zamon talabidagi agressiv o‘yin uslubini o‘zlashtirmoqda.
«Koreya — grand, lekin biz darajani tushirmasligimiz kerak»
Bosh murabbiy dastlab safar uchrashuvidagi sharoit va jamoa oldida turgan mas’uliyatli vazifalarga to‘xtaldi:
«Hammaga salom. Janubiy Koreyaga kelish biz uchun hamisha yoqimli. Ertaga bizni juda jiddiy sinov kutmoqda. Jahon chempionatidan so‘ng milliy jamoamizda bir qator tabiiy o‘zgarishlar amalga oshirildi. Bo‘lajak bahsda o‘z salohiyatimizdagi eng sifatli o‘yinni ko‘rsatishimiz shart.
Sir emaski, Koreya qit’aning eng kuchli jamoalaridan biri. Biroq biz ularning o‘z maydonida ham ijobiy natijaga erishish uchun bor kuchimiz bilan kurashamiz. Mundialdan keyin yigitlarga aytgan asosiy gapim shu bo‘ldi: erishgan yuqori darajamizni nima qilib bo‘lsa ham saqlab qolishimiz va har yili o‘z oldimizga yanada kattaroq maqsadlarni qo‘yishimiz kerak».
Top-klublarda yoshlar amaliyoti: O‘FAga bildirilgan talab
Fabio Kannavaro mamlakat futbolida avlodlar almashinuvini og‘riqsiz kechishi uchun mahalliy chempionat klublariga muhim chaqiriq bilan chiqdi:
17–21 yoshlilar masalasi: Murabbiy O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) va Milliy jamoalar markazi bilan muloqotda yosh iqtidorlar masalasini keskin ko‘targanini bildirdi;
Superligada muntazam amaliyot: Yosh futbolchilar Superliganing peshqadam klublarida shunchaki qaydnomada emas, balki muntazam asosiy tarkibda o‘yin amaliyotiga ega bo‘lishi shart. Faqat shu yo‘l bilan ularning real salohiyati ochiladi va milliy jamoaga chaqirish mexanizmi tabiiy ravishda osonlashadi.
Himoyaviy blokdan agressiv pressing sari: Kannavaro taktikasi
OAV vakillarining mundialdan keyingi o‘yinlarda nega ko‘proq ehtiyotkor himoyaviy taktika tanlangani haqidagi savoliga mutaxassis quyidagicha javob qaytardi:
Boshlang‘ich ehtiyotkorlik: «O‘zbekiston milliy jamoasi boshqaruviga kelgan dastlabki kunlarimda keskin tavakkalga qo‘l urmay, avvaldan shakllangan himoyaviy tartibni saqlab qolishga qaror qilgandim;
O‘yin uslubining o‘zgarishi: Ammo Jahon chempionatidan keyin uslubni tubdan o‘zgartirish vaqti kelganini aniq his qildim. Hozirda yigitlar bilan yangi taktik tushunchalar ustida ishlayapmiz;
Agressiv futbol falsafasi: Ortda qolgan davrda o‘zbek futbolchilari yoshligidan tabiatan qat’iyatli va agressiv kurashishga moslashganiga guvoh bo‘ldim. Bu yurtda yoshlar nihoyatda iqtidorli. Men agressiv va shiddatli futbol tarafdoriman. Milliy jamoa ongiga shu falsafani singdiryapmiz va tizimga yangi nomlarni jalb etib, ularning salohiyatini sinashga har doim tayyorman».
Izohlar 0
…