Kannavaro Janubiy Koreyaga qarshi bahs haqida: O‘zbekiston nega agressiv futbolga o‘tmoqda?

·1·Sport
Kannavaro Janubiy Koreyaga qarshi bahs haqida: O‘zbekiston nega agressiv futbolga o‘tmoqda?

O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi, jahon futboli afsonasi Fabio Kannavaro ertaga, 6 oktyabr kuni Janubiy Koreyaga qarshi bo‘lib o‘tadigan muhim o‘rtoqlik uchrashuvi oldidan matbuot anjumanida ishtirok etdi. Tajribali mutaxassis bo‘lajak jiddiy raqibning kuchi, Jahon chempionatidan keyin jamoa ichida ro‘y bergan o‘zgarishlar hamda terma jamoaning yangi taktik falsafasi haqida ochiq-oydin gapirib berdi.

Kannavaroning ta’kidlashicha, milliy jamoamiz endilikda faqat himoyaga yotib olish emas, balki raqibga faol bosim o‘tkazadigan zamon talabidagi agressiv o‘yin uslubini o‘zlashtirmoqda.

«Koreya — grand, lekin biz darajani tushirmasligimiz kerak»

Bosh murabbiy dastlab safar uchrashuvidagi sharoit va jamoa oldida turgan mas’uliyatli vazifalarga to‘xtaldi:

«Hammaga salom. Janubiy Koreyaga kelish biz uchun hamisha yoqimli. Ertaga bizni juda jiddiy sinov kutmoqda. Jahon chempionatidan so‘ng milliy jamoamizda bir qator tabiiy o‘zgarishlar amalga oshirildi. Bo‘lajak bahsda o‘z salohiyatimizdagi eng sifatli o‘yinni ko‘rsatishimiz shart.

Sir emaski, Koreya qit’aning eng kuchli jamoalaridan biri. Biroq biz ularning o‘z maydonida ham ijobiy natijaga erishish uchun bor kuchimiz bilan kurashamiz. Mundialdan keyin yigitlarga aytgan asosiy gapim shu bo‘ldi: erishgan yuqori darajamizni nima qilib bo‘lsa ham saqlab qolishimiz va har yili o‘z oldimizga yanada kattaroq maqsadlarni qo‘yishimiz kerak».

Top-klublarda yoshlar amaliyoti: O‘FAga bildirilgan talab

Fabio Kannavaro mamlakat futbolida avlodlar almashinuvini og‘riqsiz kechishi uchun mahalliy chempionat klublariga muhim chaqiriq bilan chiqdi:

  • 17–21 yoshlilar masalasi: Murabbiy O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) va Milliy jamoalar markazi bilan muloqotda yosh iqtidorlar masalasini keskin ko‘targanini bildirdi;

  • Superligada muntazam amaliyot: Yosh futbolchilar Superliganing peshqadam klublarida shunchaki qaydnomada emas, balki muntazam asosiy tarkibda o‘yin amaliyotiga ega bo‘lishi shart. Faqat shu yo‘l bilan ularning real salohiyati ochiladi va milliy jamoaga chaqirish mexanizmi tabiiy ravishda osonlashadi.

Himoyaviy blokdan agressiv pressing sari: Kannavaro taktikasi

OAV vakillarining mundialdan keyingi o‘yinlarda nega ko‘proq ehtiyotkor himoyaviy taktika tanlangani haqidagi savoliga mutaxassis quyidagicha javob qaytardi:

  • Boshlang‘ich ehtiyotkorlik: «O‘zbekiston milliy jamoasi boshqaruviga kelgan dastlabki kunlarimda keskin tavakkalga qo‘l urmay, avvaldan shakllangan himoyaviy tartibni saqlab qolishga qaror qilgandim;

  • O‘yin uslubining o‘zgarishi: Ammo Jahon chempionatidan keyin uslubni tubdan o‘zgartirish vaqti kelganini aniq his qildim. Hozirda yigitlar bilan yangi taktik tushunchalar ustida ishlayapmiz;

  • Agressiv futbol falsafasi: Ortda qolgan davrda o‘zbek futbolchilari yoshligidan tabiatan qat’iyatli va agressiv kurashishga moslashganiga guvoh bo‘ldim. Bu yurtda yoshlar nihoyatda iqtidorli. Men agressiv va shiddatli futbol tarafdoriman. Milliy jamoa ongiga shu falsafani singdiryapmiz va tizimga yangi nomlarni jalb etib, ularning salohiyatini sinashga har doim tayyorman».

Fabio KannavaroO‘zbekiston milliy terma jamoasiJanubiy KoreyaO‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kannavaro Suriyani 4:1 hisobida yutgach, Osiyo kubogi va Koreya bilan dahshatli bahs sirlarini ochdiKannavaro Suriyani 4:1 hisobida yutgach, Osiyo kubogi va Koreya bilan dahshatli bahs sirlarini ochdi2 oktabr 07:59Kannavaro davrida to‘xtatib bo‘lmas parvoz: O‘zbekiston FIFA reytingida yana ko‘tarildiKannavaro davrida to‘xtatib bo‘lmas parvoz: O‘zbekiston FIFA reytingida yana ko‘tarildi2 oktabr 10:03Kannavaro Katanes sxemalaridan nega voz kechganini ochiqladi — 4-3-3 taktikasi tahliliKannavaro Katanes sxemalaridan nega voz kechganini ochiqladi — 4-3-3 taktikasi tahlili25 sentabr 06:25Kannavarodan Eron qanday mag‘lub etilgani haqida bayonot — Osiyo kubogi rejasi tahliliKannavarodan Eron qanday mag‘lub etilgani haqida bayonot — Osiyo kubogi rejasi tahlili24 sentabr 23:01Shomurodovdan dubl, Norchayevdan gol: Farg‘onada Eron 3:1 hisobida tor-mor etildi (video)Shomurodovdan dubl, Norchayevdan gol: Farg‘onada Eron 3:1 hisobida tor-mor etildi (video)24 sentabr 21:07Milliy terma chorlovi: Fabio Kannavaro o‘zbek futbolidagi eski stereotiplarni sindirdiMilliy terma chorlovi: Fabio Kannavaro o‘zbek futbolidagi eski stereotiplarni sindirdi24 sentabr 07:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi