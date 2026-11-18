Fabio Kannavaro O‘zbekiston terma jamoasida nimalarni o‘zgartirmoqchi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi Saudiya Arabistoni ustidan 2:1 hisobida g‘alaba qozonganidan so‘ng, bosh murabbiy Fabio Kannavaro jamoaning o‘yin uslubini himoyaviy futboldan hujumkor va to‘p nazoratiga asoslangan tizimga o‘zgartirish niyatida ekanini ma’lum qildi.
- Italiyalik mutaxassis futbolchilardan maydonda bir butun jamoa sifatida harakat qilishni va raqib qizil kartochka olgan vaziyatlarda ham xotirjamlikka berilmasdan, diqqatni saqlab qolishni talab qilmoqda.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi Saudiya Arabistoni ustidan 2:1 hisobida g‘alaba qozondi. Uchrashuvdan keyin bosh murabbiy Fabio Kannavaro nafaqat muhim g‘alabadan mamnunligini bildirdi, balki jamoada hali bartaraf etilishi kerak bo‘lgan kamchiliklarni ham ochiq aytdi. Italiyalik murabbiy himoyachilardan nimani talab qilmoqda, nima uchun raqib qizil kartochka olganidan keyin futbolchilarimiz o‘yin tempini pasaytirdi va Sherzod Esanovning dubli ortida qanday taktik qaror turibdi?
Kannavaro uchun bu g‘alaba nima sababdan muhim edi?
O‘zbekiston terma jamoasi Rossiyaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida 2:3 hisobida mag‘lub bo‘lganidan keyin Saudiya Arabistoniga qarshi bahsga tushdi. Kannavaro bu mag‘lubiyat jamoa ruhiyatiga ta’sir qilganini yashirmadi. Uning ta’kidlashicha, Rossiya bilan o‘yinda yaxshi harakat qilingan bo‘lsa-da, yakunda g‘alaba qo‘ldan boy berilgani futbolchilar kayfiyatiga salbiy ta’sir ko‘rsatgan.
Saudiya Arabistoniga qarshi bahsda esa tarkibdagi jiddiy yo‘qotishlarga qaramay, jamoaviy harakatga alohida e’tibor qaratildi. Murabbiy futbolchilardan maydonda bir butun jamoa sifatida o‘ynashni so‘ragan va uning fikricha, yigitlar bu vazifani uddalashgan.
«Futbolchilarim uchun va ushbu g‘alabadan juda ham xursandman. Bugun tarkibimizda bir qator jiddiy yo‘qotishlar bo‘lishiga qaramasdan, yigitlardan maydonda yaxlit jamoa sifatida harakat qilishni so‘radim. Ular chindan ham bir jamoa bo‘lib o‘ynashdi va Osiyoning eng kuchli terma jamoalaridan birini mag‘lubiyatga uchratishdi. Birinchi bo‘limda juda ajoyib o‘yin namoyish etdik», — dedi Kannavaro.
Biroq murabbiyni uchrashuvning ayrim daqiqalarida futbolchilarning ortiqcha xotirjamlikka berilishi xavotirga solgan. Saudiyalik futbolchi maydondan chetlatilganidan keyin O‘zbekiston terma jamoasi o‘yin sur’atini pasaytirgan. Kannavaro bu holat birinchi marta kuzatilayotgani yo‘qligini ta’kidladi.
«Bir kishi kam bo‘lib o‘ynashni afzal ko‘raman»: qizil kartochkadan keyingi muammo
Kannavaroning fikricha, raqib jamoa bir futbolchisidan ayrilganida maydonda qolgan o‘yinchilarning motivatsiyasi yanada ortadi. Ular sherigining o‘rnini to‘ldirish, o‘zini ko‘rsatish va jamoani qiyin vaziyatdan olib chiqish uchun ko‘proq kuch sarflaydi.
Aksincha, son jihatdan ustunlikka ega bo‘lgan jamoa ba’zan o‘yinni nazorat qilayotganini his qilib, xotirjamlikka berilishi mumkin. Italiyalik murabbiy aynan shu holatni xavfli deb hisoblaydi.
«Ba’zida futbolda bir o‘yinchi ko‘p bo‘lib o‘ynagandan ko‘ra, teng tarkibda yoki hatto bir kishi kam bo‘lib harakat qilishni afzal ko‘raman. Chunki kamchilikda qolganda futbolchilar ko‘proq xarakter va shijoat ko‘rsatishadi, ko‘pchilik bo‘lib qolganda esa xotirjamlikka berilishadi», — dedi murabbiy.
U Saudiya Arabistoni terma jamoasi o‘n kishi bo‘lib ham xavfli vaziyatlar yarata olishini yaxshi bilgani uchun uchrashuvning oxirgi qismida maydon chetida xavotirlanganini ham yashirmadi.
Shunga qaramay, Kannavaro futbolchilarning mehnatini yuqori baholadi. Uning ta’kidlashicha, jamoa a’zolari oxirigacha kurashgan, ko‘p yugurgan va g‘alabaga munosib o‘yin ko‘rsatgan.
Kannavaro O‘zbekiston futbolida nimani o‘zgartirmoqda?
Matbuot anjumanida murabbiyga Rossiya va Saudiya Arabistoniga qarshi uchrashuvlarda kuzatilgan o‘xshash holat — ikkinchi bo‘limda o‘yin sur’atining pasayishi haqida savol berildi.
Kannavaro bu ikki uchrashuvni bir-biriga qiyoslash to‘g‘ri emasligini aytdi. Uning fikricha, Saudiya Arabistoniga qarshi bahsdagi o‘zgarishga raqibning qizil kartochka olishi ham ta’sir ko‘rsatgan.
Shu bilan birga, italiyalik mutaxassis O‘zbekiston terma jamoasining o‘yin uslubidagi o‘zgarishlarga ham to‘xtaldi. U jamoa raqib kim bo‘lishidan qat’i nazar, maydonda o‘z o‘yinini namoyish etishga intilishini ta’kidladi.
«Avvallari O‘zbekiston terma jamoasi ko‘proq ehtiyotkor futbol namoyish etib, asosiy e’tiborni himoyaga qaratgan va o‘z vaziyatini kutib o‘ynagan. Ammo menga bunday uslub yoqmaydi. Men jamoam o‘yinni o‘z nazoratida ushlashini va ko‘plab xavfli vaziyatlar yaratishini xohlayman», — dedi Kannavaro.
Bu fikrlar murabbiyning jamoadan kutayotgan talablarini yaqqol ko‘rsatadi: faqat himoyalanish va raqib xatosini kutish emas, balki to‘pni nazorat qilish, hujumda faol bo‘lish va o‘yin tashabbusini qo‘lga olish.
Sobiq jahon chempioni himoyachilarga qanday talab qo‘ymoqda?
Kannavaro futbolchilik faoliyati davomida dunyoning eng kuchli himoyachilaridan biri bo‘lgan. Shu bois matbuot anjumanida undan O‘zbekiston terma jamoasi himoyasidagi xatolar va yetakchi futbolchilarning yo‘qligi haqida ham so‘rashdi.
Murabbiy bu muammoni faqat asosiy himoyachilarning safga qaytishi bilan bog‘lamadi. U terma jamoa murabbiyi uchun eng katta qiyinchiliklardan biri futbolchilar bilan muntazam ishlash imkoniyati cheklanganida ekanini tushuntirdi.
Klublarda murabbiylar futbolchilar bilan har kuni shug‘ullanib, xatolarni tahlil qilish va ularni bartaraf etish imkoniga ega. Milliy terma jamoada esa yig‘inlar qisqa bo‘ladi. Shuning uchun har bir mashg‘ulotdan unumli foydalanishga to‘g‘ri keladi.
Kannavaroning aytishicha, himoyachilarning o‘rganishga bo‘lgan ishtiyoqi uni quvontiradi. Biroq u himoyadagi eng muhim sifat jismoniy kuch yoki tezlik emas, balki diqqatni bir lahza ham yo‘qotmaslik ekanini alohida ta’kidladi.
«Himoyachi hech qachon bir soniyaga ham diqqat-e’tiborini yo‘qotmasligi, aqlli bo‘lishi va maydondagi vaziyatni his qila olishi shart. Qachon sherigini yopish, qachon pressingga chiqish va qachon shunchaki to‘pni jarima maydonchasidan uzoqlashtirish kerakligini bilishi lozim», — dedi Italiya terma jamoasi bilan jahon chempioni bo‘lgan mutaxassis.
Demak, Kannavaro himoyachilardan faqat jismoniy tayyorgarlikni emas, balki o‘yinni o‘qish, vaziyatni oldindan baholash va to‘g‘ri qaror qabul qilish qobiliyatini ham talab qilmoqda.
Murabbiy qaysi futbolchilardan ko‘proq narsa kutmoqda?
Kannavaro noyabr oyidagi yig‘in yakunlari haqida gapirar ekan, jamoada individual kamchiliklar hali yetarlicha ekanini tan oldi. U bir nechta pozitsiyadagi futbolchilarga alohida vazifalar belgilab berdi.
Himoyachilar oddiy vaziyatlarda to‘pni yo‘qotmasliklari kerak.
Tayanch yarim himoyachilari to‘pni qabul qilishdan oldin atrofni ko‘zdan kechirib, keyingi harakatni oldindan rejalashtirishlari lozim.
Qanot futbolchilari birga-bir vaziyatlarda raqibni aldab o‘tishdan qo‘rqmasliklari zarur.
Murabbiyning fikricha, bu kamchiliklar ustida ishlash jamoaning umumiy saviyasini oshirishda muhim ahamiyatga ega.
Shu bilan birga, Kannavaro yosh futbolchilarga kuchli raqiblarga qarshi o‘ynash imkoniyatini berish tarafdori. Uning uchun o‘rtoqlik uchrashuvlaridagi natijadan ko‘ra, futbolchilarning tajriba to‘plashi va o‘sishi muhimroq.
«Agar biz maydonda yaxlit bir jamoa bo‘lib harakat qilsak, har qanday raqibga qarshi munosib o‘ynay olamiz va har qanday jamoa darvozasiga yo‘l topa olamiz. Albatta, g‘alaba qozonish muhim, men ham yutishni yaxshi ko‘raman. Lekin ba’zi vaziyatlarda yutqazmaslik ham muhim ekanini tushunish kerak», — dedi u.
Kannavaro yosh futbolchilar kuchli terma jamoalarga qarshi bahslarda katta tajriba orttirishini ta’kidladi. Shu sababli u jamoaning faqat bitta taktik tizimga bog‘lanib qolishini istamaydi.
Sherzod Esanovning dubli va Kannavaroning yangi taktik rejasi
Saudiya Arabistoniga qarshi uchrashuvda Eldor Shomurodov yo‘qligida Husayn Norchayevga imkoniyat berildi. Sherzod Esanov esa hujumchilar ortida harakat qildi va dubl qayd etib, g‘alabaga katta hissa qo‘shdi.
Kannavaro Norchayevning harakatlaridan ham mamnun ekanini bildirdi. Uning fikricha, hujumchi maydonda bor kuchini sarfladi, ko‘p yugurdi va jamoa uchun oxirigacha kurashdi. Biroq unga gol yetishmadi.
Esanov haqida gapirar ekan, murabbiy uning universalligini alohida e’tirof etdi. Kannavaro futbolchining imkoniyatlarini ilk bor ko‘rganidayoq yuqori baholaganini aytdi.
«U maydon markazida ham, boshqa istalgan chiziqda ham o‘ynay oladigan universal ijrochi. Bugun biz yangi taktik sxemada — ikki hujumchi bilan harakat qilishga qaror qildik va Sherzodni hujumchilar ortiga joylashtirdik. Buning natijasida unda oldingi chiziqqa ko‘proq qo‘shilish imkoniyati paydo bo‘ldi», — dedi bosh murabbiy.
Uning ta’kidlashicha, O‘zbekiston terma jamoasi faqat bitta sxemaga bog‘lanib qolmasligi kerak. Futbolchilarning imkoniyatlari va xususiyatlaridan kelib chiqib, turli taktik tizimlarda o‘ynay olish jamoa uchun muhim ustunlik bo‘ladi.
Kannavaro oldidagi asosiy vazifa — natija va o‘yin sifati o‘rtasidagi muvozanat
Saudiya Arabistoni ustidan qozonilgan g‘alaba O‘zbekiston terma jamoasi uchun Rossiyadan uchralgan mag‘lubiyatdan keyingi muhim ruhiy tayanch bo‘ldi. Ammo Kannavaroning matbuot anjumanidagi fikrlari shuni ko‘rsatdiki, murabbiy uchun bitta g‘alaba bilan cheklanish yetarli emas.
U himoyadagi individual xatolarni kamaytirish, futbolchilarning maydondagi qaror qabul qilish qobiliyatini oshirish, hujumda faolroq bo‘lish va taktik jihatdan turli tizimlarga moslasha oladigan jamoa shakllantirishni maqsad qilgan.
Eng muhimi, Kannavaro futbolchilardan raqibga qarab o‘zgarib ketadigan emas, balki har qanday terma jamoaga qarshi o‘z o‘yinini o‘tkaza oladigan jamoa bo‘lishni talab qilmoqda. Bu yo‘lda hali ish ko‘p, ammo Saudiya Arabistoniga qarshi g‘alaba yangi murabbiy qurayotgan jamoa uchun muhim qadam bo‘ldi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…