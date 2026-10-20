Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston terma jamoasi Rossiyaga qarshi maydonga tushadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Fabio Kannavaro boshchiligidagi O'zbekiston milliy terma jamoasi 2026 yil 12 noyabr kuni Toshkentdagi «Paxtakor» markaziy stadionida Rossiya terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazadi.
- Ushbu o'yin O'zbekiston terma jamoasining kuchli raqibga qarshi sinovdan o'tishi, tarkibni tahlil qilish va xalqaro maydondagi ishonchni mustahkamlash uchun muhim ahamiyatga ega.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi noyabr oyidagi rasmiy FIFA kunlari doirasida kuchli raqib bilan kuch sinashadi. O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) matbuot xizmati bergan rasmiy ma’lumotga ko‘ra, hamyurtlarimiz o‘z maydonlarida Rossiya milliy jamoasiga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvi o‘tkazadi.
Jahon futboli afsonasi Fabio Kannavaro boshqaruvidagi milliy terma jamoamiz uchun mazkur bellashuv o‘z kuchini sinab ko‘rish va tarkibni yangi bosqichga tayyorlash yo‘lidagi eng muhim sinovlardan biriga aylanadi.
O‘yin qachon va qayerda bo‘lib o‘tadi?
Muxlislar katta qiziqish bilan kutayotgan markaziy bellashuv bo‘yicha asosiy tafsilotlar tasdiqlandi:
Sana: 2026 yil 12 noyabr kuni;
Maydon: Toshkent shahridagi tarixiy «Paxtakor» markaziy stadioni;
Maqomi: Xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi (FIFA reytingi ochkolari uchun muhim bahs);
Ishtirokchilar: O‘zbekiston — Rossiya milliy jamoalari.
Kannavaro taktikasi va jamoaning asosiy vazifalari
Italiyalik mutaxassis rahbarligida o‘yin uslubini shakllantirib borayotgan O‘zbekiston terma jamoasi uchun Rossiyaga qarshi uchrashuv bir qator muhim jihatlarni qamrab oladi:
Kuchli raqibga qarshi sinov: Texnik va jismoniy jihatdan mustahkam hisoblangan Rossiya termasiga qarshi bahs Kannavaroga tarkibdagi kamchiliklar va kuchli tomonlarni to‘liq tahlil qilish imkonini beradi;
Muxlislar omili: Poytaxtdagi «Paxtakor» stadioni tribunalari to‘liq to‘lishi va Toshkentda haqiqiy futbol bayrami muhiti yaratilishi kutilmoqda;
Reyting va tayyorgarlik: Ushbu nazorat uchrashuvi milliy jamoaning xalqaro maydondagi ishonchini mustahkamlash va keyingi rasmiy saralash bellashuvlariga yuqori tayyorgarlik ko‘rish yo‘lidagi hal qiluvchi qadam bo‘ladi.
Izohlar 0
…