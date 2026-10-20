Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston terma jamoasi Rossiyaga qarshi maydonga tushadi

·101·Sport
Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston terma jamoasi Rossiyaga qarshi maydonga tushadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Fabio Kannavaro boshchiligidagi O'zbekiston milliy terma jamoasi 2026 yil 12 noyabr kuni Toshkentdagi «Paxtakor» markaziy stadionida Rossiya terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazadi.
  • Ushbu o'yin O'zbekiston terma jamoasining kuchli raqibga qarshi sinovdan o'tishi, tarkibni tahlil qilish va xalqaro maydondagi ishonchni mustahkamlash uchun muhim ahamiyatga ega.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi noyabr oyidagi rasmiy FIFA kunlari doirasida kuchli raqib bilan kuch sinashadi. O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) matbuot xizmati bergan rasmiy ma’lumotga ko‘ra, hamyurtlarimiz o‘z maydonlarida Rossiya milliy jamoasiga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvi o‘tkazadi.

Jahon futboli afsonasi Fabio Kannavaro boshqaruvidagi milliy terma jamoamiz uchun mazkur bellashuv o‘z kuchini sinab ko‘rish va tarkibni yangi bosqichga tayyorlash yo‘lidagi eng muhim sinovlardan biriga aylanadi.

O‘yin qachon va qayerda bo‘lib o‘tadi?

Muxlislar katta qiziqish bilan kutayotgan markaziy bellashuv bo‘yicha asosiy tafsilotlar tasdiqlandi:

  • Sana: 2026 yil 12 noyabr kuni;

  • Maydon: Toshkent shahridagi tarixiy «Paxtakor» markaziy stadioni;

  • Maqomi: Xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi (FIFA reytingi ochkolari uchun muhim bahs);

  • Ishtirokchilar: O‘zbekiston — Rossiya milliy jamoalari.

Kannavaro taktikasi va jamoaning asosiy vazifalari

Italiyalik mutaxassis rahbarligida o‘yin uslubini shakllantirib borayotgan O‘zbekiston terma jamoasi uchun Rossiyaga qarshi uchrashuv bir qator muhim jihatlarni qamrab oladi:

  • Kuchli raqibga qarshi sinov: Texnik va jismoniy jihatdan mustahkam hisoblangan Rossiya termasiga qarshi bahs Kannavaroga tarkibdagi kamchiliklar va kuchli tomonlarni to‘liq tahlil qilish imkonini beradi;

  • Muxlislar omili: Poytaxtdagi «Paxtakor» stadioni tribunalari to‘liq to‘lishi va Toshkentda haqiqiy futbol bayrami muhiti yaratilishi kutilmoqda;

  • Reyting va tayyorgarlik: Ushbu nazorat uchrashuvi milliy jamoaning xalqaro maydondagi ishonchini mustahkamlash va keyingi rasmiy saralash bellashuvlariga yuqori tayyorgarlik ko‘rish yo‘lidagi hal qiluvchi qadam bo‘ladi.

O‘zbekiston milliy futbol jamoasiRossiya milliy futbol jamoasiFabio KannavaroPaxtakor stadioni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Taniqli ekspert O‘zbekistonning Osiyo kubogidagi maqsadlariga real baho berdiTaniqli ekspert O‘zbekistonning Osiyo kubogidagi maqsadlariga real baho berdi8 oktabr 06:41O‘zbekiston milliy terma jamoasi Suriyani yirik hisobda mag‘lub etmoqda (video)O‘zbekiston milliy terma jamoasi Suriyani yirik hisobda mag‘lub etmoqda (video)1 oktabr 20:20Fabio Kannavaro Janubiy Koreyadan keyin sirni ochdi: O‘zbekistonda nima o‘zgaradi?Fabio Kannavaro Janubiy Koreyadan keyin sirni ochdi: O‘zbekistonda nima o‘zgaradi?6 oktabr 19:29Infantinoni hayratda qoldirgan jasorat: U O‘zbekistonning JCH-2026'dagi o‘yinlariga baho berdiInfantinoni hayratda qoldirgan jasorat: U O‘zbekistonning JCH-2026'dagi o‘yinlariga baho berdi1 oktabr 11:46Husanovdan Shomurodovgacha: O‘zbekiston milliy jamoasi qaydnomasi e’lon qilindi!Husanovdan Shomurodovgacha: O‘zbekiston milliy jamoasi qaydnomasi e’lon qilindi!20 sentabr 15:57“Oq bo‘rilar” Suriya va Janubiy Koreyaga qarshi: O‘zbekistonning keyingi sinovlari haqida“Oq bo‘rilar” Suriya va Janubiy Koreyaga qarshi: O‘zbekistonning keyingi sinovlari haqida26 sentabr 22:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya