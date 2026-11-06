Kannavarodan yoshlarga tavsiyalar: O‘zbek futbolida 2027 yilning bosh maqsadlari belgilandi

·56·Sport
Kannavarodan yoshlarga tavsiyalar: O‘zbek futbolida 2027 yilning bosh maqsadlari belgilandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasida milliy va yoshlar terma jamoalarining 2026 yilgi faoliyati tahlil qilinib, 2027 yilga mo‘ljallangan strategik vazifalar belgilab olindi.
  • Milliy terma jamoa bosh murabbiyi Fabio Kannavaro yig‘ilishda ishtirok etib, o‘yinchilarni individual rivojlantirish va katta futbolga tayyorlash bo‘yicha o‘z tavsiyalarini berdi.
  • O‘zbekiston 2027 yilda may oyida U-17 Osiyo kubogiga, sentyabr-oktyabr oylarida esa U-20 Jahon chempionatiga mezbonlik qiladi.

O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasida milliy va barcha yosh toifalaridagi terma jamoalarning 2026 yilgi faoliyati tahlili hamda 2027 yilga mo‘ljallangan ustuvor strategik vazifalarni belgilashga bag‘ishlangan kengaytirilgan yig‘ilish bo‘lib o‘tdi.

Anjumanda O‘FA rahbariyati, milliy terma jamoa bosh murabbiyi Fabio Kannavaro, ayollar va erkaklar jamoalari, shuningdek, U-14 dan U-23 gacha bo‘lgan jami yettita yosh toifasidagi termalar bosh murabbiylari to‘liq tarkibda ishtirok etdi. Har bir murabbiy o‘z hisobotini taqdim etib, kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha ko‘rsatmalar oldi.

Kannavaroning tavsiyalari va tayyorgarlikdagi yangi talablar

Yig‘ilishda zamonaviy futbol standartlari va o‘yinchilarni individual rivojlantirish masalasiga alohida urg‘u berildi:

  • Individual mahorat: Ayniqsa, hujumchilar va darvozabonlar bilan alohida, individual ishlash sifatini keskin oshirish zarurligi ta’kidlandi;

  • Kompleks tayyorgarlik: Futbolchilarning faqat jismoniy emas, balki taktik fikrlashi hamda muhim bahslardagi psixologik barqarorligini shakllantirish bo‘yicha yangi ko‘rsatmalar berildi;

  • Jahon chempionidan tajriba: Milliy terma ustozi Fabio Kannavaro xalqaro maydondagi boy tajribasi bilan o‘rtoqlashib, yoshlar jamoalari murabbiylariga o‘yinchilarni katta futbolga tayyorlash bo‘yicha o‘z maslahatlarini berdi.

2027 yil: O‘zbekiston mezbonlik qiladigan ikkita tarixiy turnir

Muhokamalarning eng muhim nuqtasi yurtimizda 2027 yilda o‘tkaziladigan yirik futbol musobaqalariga tayyorgarlik jarayoni bo‘ldi:

  • May oyi — U-17 Osiyo kubogi: O‘zbekiston mezbonligida o‘tadigan ushbu qit’a birinchiligini tashkiliy jihatdan benuqson o‘tkazish va jamoaning chempionlik uchun kurashini ta’minlash asosiy vazifa etib belgilandi;

  • Sentyabr-oktyabr — U-20 Jahon chempionati: Yurtimiz qabul qiladigan yoshlar o‘rtasidagi mundialga tayyorgarlik davlat miqyosidagi e’tiborda ekani, terma jamoa uchun eng yuqori darajadagi sharoitlar yaratilishi qayd etildi.

Yig‘ilish yakunida barcha jamoalar oldiga aniq vazifalar qo‘yilib, milliy terma uchun kuchli zaxira bazasini yaratish va o‘zbek futbolining jahon maydonidagi raqobatbardoshligini oshirish bo‘yicha tizimli ishlar belgilab olindi.

O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasiFabio KannavaroU-17 Osiyo kubogiU-20 Jahon chempionati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston termasi ustozi yangi ish izlayaptimi? Xorij OAVda shov-shuvli xabar tarqaldiO‘zbekiston termasi ustozi yangi ish izlayaptimi? Xorij OAVda shov-shuvli xabar tarqaldi23 oktabr 12:44O‘zbekiston Rossiya terma jamoasi bilan bahs olib borishga yaqin turibdi — tafsilotlarO‘zbekiston Rossiya terma jamoasi bilan bahs olib borishga yaqin turibdi — tafsilotlar15 oktabr 06:54Transfermarkt'dan shov-shuvli reyting: Kannavaro O‘zbekiston termasida qancha maosh oladi?Transfermarkt'dan shov-shuvli reyting: Kannavaro O‘zbekiston termasida qancha maosh oladi?6 oktabr 13:28Kannavaro Janubiy Koreyaga qarshi bahs haqida: O‘zbekiston nega agressiv futbolga o‘tmoqda?Kannavaro Janubiy Koreyaga qarshi bahs haqida: O‘zbekiston nega agressiv futbolga o‘tmoqda?5 oktabr 18:33Kannavaro Toshkentga qaytdi: murabbiylarga qanday signal berdi? (video)Kannavaro Toshkentga qaytdi: murabbiylarga qanday signal berdi? (video)31 iyul 13:41O‘zbekiston milliy jamoasi Janubiy Koreyaga qarshi maydonga tushadi!O‘zbekiston milliy jamoasi Janubiy Koreyaga qarshi maydonga tushadi!28 iyul 13:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi