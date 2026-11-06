Kannavarodan yoshlarga tavsiyalar: O‘zbek futbolida 2027 yilning bosh maqsadlari belgilandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasida milliy va yoshlar terma jamoalarining 2026 yilgi faoliyati tahlil qilinib, 2027 yilga mo‘ljallangan strategik vazifalar belgilab olindi.
- Milliy terma jamoa bosh murabbiyi Fabio Kannavaro yig‘ilishda ishtirok etib, o‘yinchilarni individual rivojlantirish va katta futbolga tayyorlash bo‘yicha o‘z tavsiyalarini berdi.
- O‘zbekiston 2027 yilda may oyida U-17 Osiyo kubogiga, sentyabr-oktyabr oylarida esa U-20 Jahon chempionatiga mezbonlik qiladi.
O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasida milliy va barcha yosh toifalaridagi terma jamoalarning 2026 yilgi faoliyati tahlili hamda 2027 yilga mo‘ljallangan ustuvor strategik vazifalarni belgilashga bag‘ishlangan kengaytirilgan yig‘ilish bo‘lib o‘tdi.
Anjumanda O‘FA rahbariyati, milliy terma jamoa bosh murabbiyi Fabio Kannavaro, ayollar va erkaklar jamoalari, shuningdek, U-14 dan U-23 gacha bo‘lgan jami yettita yosh toifasidagi termalar bosh murabbiylari to‘liq tarkibda ishtirok etdi. Har bir murabbiy o‘z hisobotini taqdim etib, kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha ko‘rsatmalar oldi.
Kannavaroning tavsiyalari va tayyorgarlikdagi yangi talablar
Yig‘ilishda zamonaviy futbol standartlari va o‘yinchilarni individual rivojlantirish masalasiga alohida urg‘u berildi:
Individual mahorat: Ayniqsa, hujumchilar va darvozabonlar bilan alohida, individual ishlash sifatini keskin oshirish zarurligi ta’kidlandi;
Kompleks tayyorgarlik: Futbolchilarning faqat jismoniy emas, balki taktik fikrlashi hamda muhim bahslardagi psixologik barqarorligini shakllantirish bo‘yicha yangi ko‘rsatmalar berildi;
Jahon chempionidan tajriba: Milliy terma ustozi Fabio Kannavaro xalqaro maydondagi boy tajribasi bilan o‘rtoqlashib, yoshlar jamoalari murabbiylariga o‘yinchilarni katta futbolga tayyorlash bo‘yicha o‘z maslahatlarini berdi.
2027 yil: O‘zbekiston mezbonlik qiladigan ikkita tarixiy turnir
Muhokamalarning eng muhim nuqtasi yurtimizda 2027 yilda o‘tkaziladigan yirik futbol musobaqalariga tayyorgarlik jarayoni bo‘ldi:
May oyi — U-17 Osiyo kubogi: O‘zbekiston mezbonligida o‘tadigan ushbu qit’a birinchiligini tashkiliy jihatdan benuqson o‘tkazish va jamoaning chempionlik uchun kurashini ta’minlash asosiy vazifa etib belgilandi;
Sentyabr-oktyabr — U-20 Jahon chempionati: Yurtimiz qabul qiladigan yoshlar o‘rtasidagi mundialga tayyorgarlik davlat miqyosidagi e’tiborda ekani, terma jamoa uchun eng yuqori darajadagi sharoitlar yaratilishi qayd etildi.
Yig‘ilish yakunida barcha jamoalar oldiga aniq vazifalar qo‘yilib, milliy terma uchun kuchli zaxira bazasini yaratish va o‘zbek futbolining jahon maydonidagi raqobatbardoshligini oshirish bo‘yicha tizimli ishlar belgilab olindi.
Izohlar 0
…