Transfermarkt'dan shov-shuvli reyting: Kannavaro O‘zbekiston termasida qancha maosh oladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Transfermarkt portalining reytingiga ko'ra, O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro dunyoning eng ko'p maosh oluvchi murabbiylari orasida 5-o'rinni egallab, yillik 4 million yevro sof maosh oladi.
- Ushbu ma'lumot mahalliy va xalqaro sport jamoatchiligi orasida qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi, biroq O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O'FA)
- Kannavaro bilan tuzilgan shartnomaning moliyaviy tafsilotlarini hech qachon rasman oshkor qilmagan.
Xalqaro futbol bozori va statistikasi bo‘yicha nufuzli portal hisoblangan Transfermarkt milliy terma jamoalarni boshqarayotgan dunyoning eng katta maosh oluvchi bosh murabbiylari reytingini e’lon qildi. Ushbu ro‘yxatda O‘zbekiston milliy terma jamoasi ustozi Fabio Kannavaro dunyo bo‘yicha kuchli beshlikdan joy oldi — nashr uning yillik sof maoshini 4 million yevro deb baholadi.
Mazkur infografika e’lon qilinishi bilanoq mahalliy va xalqaro sport jamoatchiligi orasida qizg‘in bahs-munozaralarni keltirib chiqardi.
Jahon yulduzlari qatorida: Kannavaro TOP-5 talikda
E’lon qilingan ma’lumotlarga ko‘ra, italiyalik mutaxassis dunyo reytingida yuqori 5-pog‘onani band etgan:
Ro‘yxat peshqadamlari: Dunyoning eng ko‘p maosh oluvchi terma jamoa murabbiylari safida Braziliya ustozi Karlo Anchelotti (10,0 mln yevro), Germaniya termasi murabbiyi Yurgen Klopp (7,0 mln yevro), AQSH ustozi Maurisio Pochettino (6,1 mln yevro) va Angliya termasi boshqaruvidagi Tomas Tuxel (6,0 mln yevro) yetakchilik qilmoqda;
Kannavaroning o‘rni: Fabio Kannavaro 4,0 mln yevro ko‘rsatkich bilan Jorje Jezush bilan 5–6-o‘rinlarni bo‘lishib turibdi. U maosh miqdori bo‘yicha Zinedin Zidan (3,6 mln yevro), Xavi (2,5 mln yevro) va jahon chempioni Lionel Skaloni (2,3 mln yevro) kabi murabbiylardan oldinda ko‘rsatilgan;
Yevropa grandlaridan ham yuqori: Portal ma’lumotiga tayansak, Kannavaro Turkiya murabbiyi Vinchenso Montella (2,2 mln yevro), Avstriya ustozi Ralf Rangnik (2,0 mln yevro) va Ispaniya bilan Yevropa chempioni bo‘lgan Luis de la Fuentedan (2,0 mln yevro) ikki barobar ko‘proq maosh oladigan mutaxassis sifatida qayd etilgan.
Haqiqatmi yoki navbatdagi mish-mish?
Xalqaro nashr e’lon qilgan shov-shuvli raqamlarga qaramay, masalaning amaliy tomoni jiddiy shubha uyg‘otadi:
Rasmiy tasdiqning yo‘qligi: O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) italiyalik murabbiy bilan tuzilgan shartnomaning moliyaviy shartlari va maosh miqdorini hech qachon rasman ochiqlamagan;
Kannavaroning shaxsiy raddiyasi: Fabio Kannavaroning o‘zi avvalroq matbuotda tarqalgan «yillik 4 million yevro maosh» haqidagi xabarlarni shaxsan rad etgan va bu ma’lumot haqiqatdan yiroq ekanini bildirgan edi;
Transfermarkt taxminlari: Xalqaro tahliliy saytlar ko‘pincha bunday maoshlar reytingini tuzishda rasmiy shartnoma ma’lumotlariga emas, balki ommaviy axborot vositalaridagi taxminlarga yoki butun murabbiylar shtabi uchun ajratilgan umumiy budjet hisob-kitobiga tayanadi.
Garchi 4 million yevrolik maosh rasman tasdiqlanmagan bo‘lsa-da, O‘zbekiston terma jamoasi ustozining jahon futbolining ko‘zga ko‘ringan yulduz murabbiylari bilan bir qatorda e’tirof etilishi milliy jamoamizga bo‘lgan xalqaro qiziqish qay darajada yuqori ekanini yana bir bor ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…