Transfermarkt'dan shov-shuvli reyting: Kannavaro O‘zbekiston termasida qancha maosh oladi?

·75·Sport
Transfermarkt'dan shov-shuvli reyting: Kannavaro O‘zbekiston termasida qancha maosh oladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Transfermarkt portalining reytingiga ko'ra, O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro dunyoning eng ko'p maosh oluvchi murabbiylari orasida 5-o'rinni egallab, yillik 4 million yevro sof maosh oladi.
  • Ushbu ma'lumot mahalliy va xalqaro sport jamoatchiligi orasida qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi, biroq O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O'FA)
  • Kannavaro bilan tuzilgan shartnomaning moliyaviy tafsilotlarini hech qachon rasman oshkor qilmagan.

Xalqaro futbol bozori va statistikasi bo‘yicha nufuzli portal hisoblangan Transfermarkt milliy terma jamoalarni boshqarayotgan dunyoning eng katta maosh oluvchi bosh murabbiylari reytingini e’lon qildi. Ushbu ro‘yxatda O‘zbekiston milliy terma jamoasi ustozi Fabio Kannavaro dunyo bo‘yicha kuchli beshlikdan joy oldi — nashr uning yillik sof maoshini 4 million yevro deb baholadi.

Mazkur infografika e’lon qilinishi bilanoq mahalliy va xalqaro sport jamoatchiligi orasida qizg‘in bahs-munozaralarni keltirib chiqardi.

Jahon yulduzlari qatorida: Kannavaro TOP-5 talikda

E’lon qilingan ma’lumotlarga ko‘ra, italiyalik mutaxassis dunyo reytingida yuqori 5-pog‘onani band etgan:

  • Ro‘yxat peshqadamlari: Dunyoning eng ko‘p maosh oluvchi terma jamoa murabbiylari safida Braziliya ustozi Karlo Anchelotti (10,0 mln yevro), Germaniya termasi murabbiyi Yurgen Klopp (7,0 mln yevro), AQSH ustozi Maurisio Pochettino (6,1 mln yevro) va Angliya termasi boshqaruvidagi Tomas Tuxel (6,0 mln yevro) yetakchilik qilmoqda;

  • Kannavaroning o‘rni: Fabio Kannavaro 4,0 mln yevro ko‘rsatkich bilan Jorje Jezush bilan 5–6-o‘rinlarni bo‘lishib turibdi. U maosh miqdori bo‘yicha Zinedin Zidan (3,6 mln yevro), Xavi (2,5 mln yevro) va jahon chempioni Lionel Skaloni (2,3 mln yevro) kabi murabbiylardan oldinda ko‘rsatilgan;

  • Yevropa grandlaridan ham yuqori: Portal ma’lumotiga tayansak, Kannavaro Turkiya murabbiyi Vinchenso Montella (2,2 mln yevro), Avstriya ustozi Ralf Rangnik (2,0 mln yevro) va Ispaniya bilan Yevropa chempioni bo‘lgan Luis de la Fuentedan (2,0 mln yevro) ikki barobar ko‘proq maosh oladigan mutaxassis sifatida qayd etilgan.

Transfermarkt'dan shov-shuvli reyting: Kannavaro O‘zbekiston termasida qancha maosh oladi?

Haqiqatmi yoki navbatdagi mish-mish?

Xalqaro nashr e’lon qilgan shov-shuvli raqamlarga qaramay, masalaning amaliy tomoni jiddiy shubha uyg‘otadi:

  • Rasmiy tasdiqning yo‘qligi: O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) italiyalik murabbiy bilan tuzilgan shartnomaning moliyaviy shartlari va maosh miqdorini hech qachon rasman ochiqlamagan;

  • Kannavaroning shaxsiy raddiyasi: Fabio Kannavaroning o‘zi avvalroq matbuotda tarqalgan «yillik 4 million yevro maosh» haqidagi xabarlarni shaxsan rad etgan va bu ma’lumot haqiqatdan yiroq ekanini bildirgan edi;

  • Transfermarkt taxminlari: Xalqaro tahliliy saytlar ko‘pincha bunday maoshlar reytingini tuzishda rasmiy shartnoma ma’lumotlariga emas, balki ommaviy axborot vositalaridagi taxminlarga yoki butun murabbiylar shtabi uchun ajratilgan umumiy budjet hisob-kitobiga tayanadi.

Garchi 4 million yevrolik maosh rasman tasdiqlanmagan bo‘lsa-da, O‘zbekiston terma jamoasi ustozining jahon futbolining ko‘zga ko‘ringan yulduz murabbiylari bilan bir qatorda e’tirof etilishi milliy jamoamizga bo‘lgan xalqaro qiziqish qay darajada yuqori ekanini yana bir bor ko‘rsatmoqda.

Fabio KannavaroTransfermarktO‘zbekiston futbol assotsiatsiyasiO‘zbekiston milliy terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kannavaro Janubiy Koreyaga qarshi bahs haqida: O‘zbekiston nega agressiv futbolga o‘tmoqda?Kannavaro Janubiy Koreyaga qarshi bahs haqida: O‘zbekiston nega agressiv futbolga o‘tmoqda?Kecha 18:33Qiymati tushgan yulduzlar: La Ligada qaysi top-futbolchilar arzonlashdi?Qiymati tushgan yulduzlar: La Ligada qaysi top-futbolchilar arzonlashdi?Kecha 19:29Reyting yangilandi: Ispaniya chempionatining eng qimmat 10 nafar futbolchisi kimlar?Reyting yangilandi: Ispaniya chempionatining eng qimmat 10 nafar futbolchisi kimlar?Kecha 18:41Kannavaro davrida to‘xtatib bo‘lmas parvoz: O‘zbekiston FIFA reytingida yana ko‘tarildiKannavaro davrida to‘xtatib bo‘lmas parvoz: O‘zbekiston FIFA reytingida yana ko‘tarildi2 oktabr 10:03Kannavaro Suriyani 4:1 hisobida yutgach, Osiyo kubogi va Koreya bilan dahshatli bahs sirlarini ochdiKannavaro Suriyani 4:1 hisobida yutgach, Osiyo kubogi va Koreya bilan dahshatli bahs sirlarini ochdi2 oktabr 07:59«3 o‘yinda 6 samarali harakat!»: Rafinya La Ligada oyning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldi«3 o‘yinda 6 samarali harakat!»: Rafinya La Ligada oyning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldi12 sentabr 06:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?