Turkiyada “Oltin butsa” uchun ayovsiz jang: Shomurodov va Muriki Orbanga yetib oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiya Superligasining 2026/27 yilgi mavsumida 8 ta gol urgan Muhammad Saloh to‘purarlar poygasida yetakchilik qilmoqda.
- Eldor Shomurodov va Vedat Muriki o‘z gollari sonini 7 taga yetkazib, Gift Orban bilan birgalikda ikkinchi o‘rinni egallashdi.
- Oktyabr oyida gol ura olmayotgan Gift Orban muvaffaqiyatsizliklar sababli asabiylashib, zaxira o‘rindig‘idagi stulni tepib yubordi.
Turkiya Superligasida 2026/27 yilgi mavsum to‘purarlar poygasi haqiqiy yulduzlar jangiga aylandi. Yevropaning yetakchi chempionatlarida porlagan tajribali to‘purarlarning Turkiyaga ko‘chib o‘tishi musobaqadagi «Oltin butsa» uchun raqobatni mislsiz darajada oshirib yubordi.
Sakkizinchi tur yakunlariga ko‘ra, «Liverpul»dagi yorqin davridan so‘ng «Trabzonspor» libosini kiygan Muhammad Saloh 8 ta gol bilan yakka peshqadamlikni qo‘lga oldi. Biroq uning ortidan kelayotgan ta’qibchilar orasidagi raqobat keskinlashmoqda.
Shomurodov va Murikidan bosim: Nishonda — Orban
So‘nggi tur bahslari to‘purarlar jadvalida jiddiy o‘zgarish yasadi:
Shomurodov va Murikining sermahsulligi: «Bashakshehir» safida barqaror harakat qilayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov hamda «Fenerbahche» to‘purari Vedat Muriki raqiblar darvozasini navbatdagi bor ishg‘ol qilib, o‘z gollari hisobini 7 taga yetkazib olishdi;
Yetakchiga yetib olish: Ushbu natija orqali ular turnir jadvalida o‘zlaridan bir pog‘ona yuqorida borayotgan «Amed» jamoasi hujumchisi Gift Orbanga yetib olishdi.
Oktyabrdagi «quruq» seriya va zaxira o‘rindig‘idagi to‘polon
Shomurodov va Murikining bosimi nigeriyalik iqtidorli forvard Gift Orbanning ruhiyatiga og‘ir zarba bo‘ldi:
Sermahsullikning yo‘qolishi: Mavsum boshida ketma-ket to‘p kiritgan Orban oktyabr oyidagi rasmiy bahslarda hali birorta ham gol ura olgani yo‘q;
Stulni tepgan g‘azab: Muvaffaqiyatsizliklar ortidan futbolchida jizzakilik va asabiylik kuchaydi. «Konyaspor»ga qarshi o‘yinda murabbiy uni zaxiraga olishga qaror qilganida, Orban maydonni tark etayotib his-tuyg‘ularini jilovlay olmadi va zaxira o‘rindig‘idagi stulni alam bilan tepib, g‘azabini sochdi;
Sabab nimada? Ilgari Italiyaning «Verona» klubida ham qaysar xarakteri bilan tilga tushgan hujumchining bunday keskin reaksiyasiga murabbiyning almashtirishi emas, balki raqib darvozasiga yo‘l topa olmayotgani sabab bo‘lgan.
Turkiya Superligasi: To‘purarlar poygasidagi vaziyat
Turkiya chempionatining to‘purarlar ro‘yxati dunyo yulduzlari bilan liq to‘la:
O‘rin
Futbolchi
Klub
Gollar soni
1
«Trabzonspor»
8
2-4
Eldor Shomurodov
«Bashakshehir»
7
2-4
Vedat Muriki
«Fenerbahche»
7
2-4
Gift Orban
«Amed»
7
5-6
Viktor Osimhen
«Galatasaroy»
6
5-6
Dushan Vlahovich
«Beshiktosh»
6
Eslatib o‘tamiz, o‘tgan mavsumda Eldor Shomurodov Turkiya Superligasida 22 ta gol kiritib, chempionatning tengsiz to‘purari sifatida «Oltin butsa»ni qo‘lga kiritgan edi. Bu yil ham o‘zbek hujumchisi o‘z sovrinini himoya qilish yo‘lida eng asosiy favoritlardan biri bo‘lib turibdi.
Izohlar 0
…