Turkiyada “Oltin butsa” uchun ayovsiz jang: Shomurodov va Muriki Orbanga yetib oldi

·115·Sport
Turkiyada “Oltin butsa” uchun ayovsiz jang: Shomurodov va Muriki Orbanga yetib oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiya Superligasining 2026/27 yilgi mavsumida 8 ta gol urgan Muhammad Saloh to‘purarlar poygasida yetakchilik qilmoqda.
  • Eldor Shomurodov va Vedat Muriki o‘z gollari sonini 7 taga yetkazib, Gift Orban bilan birgalikda ikkinchi o‘rinni egallashdi.
  • Oktyabr oyida gol ura olmayotgan Gift Orban muvaffaqiyatsizliklar sababli asabiylashib, zaxira o‘rindig‘idagi stulni tepib yubordi.

Turkiya Superligasida 2026/27 yilgi mavsum to‘purarlar poygasi haqiqiy yulduzlar jangiga aylandi. Yevropaning yetakchi chempionatlarida porlagan tajribali to‘purarlarning Turkiyaga ko‘chib o‘tishi musobaqadagi «Oltin butsa» uchun raqobatni mislsiz darajada oshirib yubordi.

Sakkizinchi tur yakunlariga ko‘ra, «Liverpul»dagi yorqin davridan so‘ng «Trabzonspor» libosini kiygan Muhammad Saloh 8 ta gol bilan yakka peshqadamlikni qo‘lga oldi. Biroq uning ortidan kelayotgan ta’qibchilar orasidagi raqobat keskinlashmoqda.

Shomurodov va Murikidan bosim: Nishonda — Orban

So‘nggi tur bahslari to‘purarlar jadvalida jiddiy o‘zgarish yasadi:

  • Shomurodov va Murikining sermahsulligi: «Bashakshehir» safida barqaror harakat qilayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov hamda «Fenerbahche» to‘purari Vedat Muriki raqiblar darvozasini navbatdagi bor ishg‘ol qilib, o‘z gollari hisobini 7 taga yetkazib olishdi;

  • Yetakchiga yetib olish: Ushbu natija orqali ular turnir jadvalida o‘zlaridan bir pog‘ona yuqorida borayotgan «Amed» jamoasi hujumchisi Gift Orbanga yetib olishdi.

Oktyabrdagi «quruq» seriya va zaxira o‘rindig‘idagi to‘polon

Shomurodov va Murikining bosimi nigeriyalik iqtidorli forvard Gift Orbanning ruhiyatiga og‘ir zarba bo‘ldi:

  • Sermahsullikning yo‘qolishi: Mavsum boshida ketma-ket to‘p kiritgan Orban oktyabr oyidagi rasmiy bahslarda hali birorta ham gol ura olgani yo‘q;

  • Stulni tepgan g‘azab: Muvaffaqiyatsizliklar ortidan futbolchida jizzakilik va asabiylik kuchaydi. «Konyaspor»ga qarshi o‘yinda murabbiy uni zaxiraga olishga qaror qilganida, Orban maydonni tark etayotib his-tuyg‘ularini jilovlay olmadi va zaxira o‘rindig‘idagi stulni alam bilan tepib, g‘azabini sochdi;

  • Sabab nimada? Ilgari Italiyaning «Verona» klubida ham qaysar xarakteri bilan tilga tushgan hujumchining bunday keskin reaksiyasiga murabbiyning almashtirishi emas, balki raqib darvozasiga yo‘l topa olmayotgani sabab bo‘lgan.

Turkiya Superligasi: To‘purarlar poygasidagi vaziyat

Turkiya chempionatining to‘purarlar ro‘yxati dunyo yulduzlari bilan liq to‘la:

O‘rin

Futbolchi

Klub

Gollar soni

1

Muhammad Saloh

«Trabzonspor»

8

2-4

Eldor Shomurodov

«Bashakshehir»

7

2-4

Vedat Muriki

«Fenerbahche»

7

2-4

Gift Orban

«Amed»

7

5-6

Viktor Osimhen

«Galatasaroy»

6

5-6

Dushan Vlahovich

«Beshiktosh»

6

Eslatib o‘tamiz, o‘tgan mavsumda Eldor Shomurodov Turkiya Superligasida 22 ta gol kiritib, chempionatning tengsiz to‘purari sifatida «Oltin butsa»ni qo‘lga kiritgan edi. Bu yil ham o‘zbek hujumchisi o‘z sovrinini himoya qilish yo‘lida eng asosiy favoritlardan biri bo‘lib turibdi.

Turkiya SuperligasiEldor ShomurodovMuhammad SalohVedat Muriki
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Turkiyada shok»: Quyi ligadan chiqqan debyutant «Beshiktosh»ni yengib, peshqadamga aylandi!«Turkiyada shok»: Quyi ligadan chiqqan debyutant «Beshiktosh»ni yengib, peshqadamga aylandi!21 sentabr 06:52Jon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadiJon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadi11 avgust 18:38Muhammad Saloh Turkiyaning Trabzonspor klubi bilan shartnoma imzoladiMuhammad Saloh Turkiyaning Trabzonspor klubi bilan shartnoma imzoladi6 avgust 18:39Jeymi Karrager Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtganini tanqid qildiJeymi Karrager Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtganini tanqid qildi6 avgust 13:50«Trabzonspor» Eldor Shomurodov transferi bo‘yicha harakatlarni faollashtirdi«Trabzonspor» Eldor Shomurodov transferi bo‘yicha harakatlarni faollashtirdi21 avgust 09:34Shomurodov "Trabzonspor"ga o‘tadimi? "Bashakshehir" prezidenti bayonot berdiShomurodov "Trabzonspor"ga o‘tadimi? "Bashakshehir" prezidenti bayonot berdi7 avgust 11:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi