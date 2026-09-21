«Turkiyada shok»: Quyi ligadan chiqqan debyutant «Beshiktosh»ni yengib, peshqadamga aylandi!

·49·Sport
«Turkiyada shok»: Quyi ligadan chiqqan debyutant «Beshiktosh»ni yengib, peshqadamga aylandi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiya Superligasining 6-turida quyi ligadan chiqqan «Amedspor»
  • «Beshiktosh»ni 3:2 hisobida mag‘lub etib, turnir jadvalida yakka peshqadamga aylandi.
  • Orban, Saba va Soyalpning gollari evaziga «Amedspor» o‘z ochkolarini 13 taga yetkazib, amaldagi chempion «Galatasaroy»ni ortda qoldirdi.
  • Shu kuni «Fenerbahche» esa «Eyupspor»ni 8:0 hisobida yengdi, bu o‘yinda Vedat Muriki poker qayd etdi, Meyson Grinvud esa dubl va golli uzatma muallifi bo‘ldi.

Turkiya Superligasining 6-turi Yevropa futbolida yilning eng katta sensatsiyalaridan birini taqdim etdi. O‘tgan mavsumda quyi diviziondan elitaga ko‘tarilgan va o‘tgan turda «Bashakshehir»ni 5:0 hisobida tor-mor etgan kamtarin «Amedspor» bu safar mamlakatning azaliy grandlaridan biri «Beshiktosh»ni 3:2 hisobida taslim etdi.

Orban, Saba va Soyalpning gollari evaziga ulug‘vor zafar quchgan jamoa o‘z ochkolarini 13 taga yetkazib, to‘plar nisbati va qo‘shimcha ko‘rsatkichlarga ko‘ra amaldagi chempion «Galatasaroy»ni (13 ochko) ortda qoldirgan holda Turkiya chempionatining yakka peshqadamiga aylanib oldi. Ayni damda Istanbulda kechgan yana bir uchrashuvda «Fenerbahche» autsayder «Eyupspor» darvozasiga javobsiz 8 ta to‘p kiritib, misli ko‘rilmagan gollar festivalini o‘tkazdi: hujumchi Vedat Muriki poker qayd etgan bo‘lsa, Meyson Grinvud dubl va golli uzatmaga mualliflik qildi.

Xo‘sh, kechagina quyi ligada to‘p surgan «Amedspor»ning bu fenomenal yurishi ortida nima yotibdi, Istanbul grandlari nega bunchalik ojiz qolmoqda va «Fenerbahche»ning 8:0 hisobidagi g‘alabasi ularni chempionlik kurashiga qaytara oladimi?

«Sensatsion peshqadamlik va 8:0 hisobidagi qahraton»: 6-tur xronikasi

Superliganing shov-shuvli 6-turidagi asosiy voqealar:

  • «Amedspor»dan navbatdagi mardlik: Ikki tur ichida «Bashakshehir» (5:0) va «Beshiktosh» (3:2) taslim etilib, debyutant musobaqa jadvalining 1-pog‘onasini egalladi;

  • Vlahovich va Ko‘kchuning kechki javobi: «Beshiktosh» Dushan Vlahovich (55) va Orkun Ko‘kchu (90+8, pen.) orqali vaziyatni qutqarishga urindi, ammo himoyadagi qo‘pol xatolar evaziga mag‘lubiyatga uchradi;

  • Murikidan 4 ta gol: «Fenerbahche» hujumchisi Vedat Muriki 7, 21, 47 va 55-daqiqalarda gol urib, haftaning bosh qahramoniga aylandi;

  • Meyson Grinvud benefisi: Ingliz yulduzi 4-daqiqadayoq penaltini aniq bajarib hisobni ochdi, 80-daqiqada dublini rasmiylashtirdi va sheriklariga golli pas yetkazib berdi;

  • Genduzi va Qahvachidan zarbalar: Istanbulliklar safida Matteo Genduzi (38) hamda Irfan Jan Qahvachi (45+1) ham o‘z nomini tabloga yozdirib qo‘ydi.

Turkiya Superligasi 6-tur: Uchrashuvlar qaydnomasi va jadval holati

Turning markaziy bahslari statistik taqqosi va yetakchilar safi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

«Amedspor» — «Beshiktosh» (3:2)

«Fenerbahche» — «Eyupspor» (8:0)

Uchrashuv natijasi

3:2 (Sensatsiya)

8:0 (Tor-mor etish)

Gollar mualliflari

Orban 13, Saba 22, Soyalp 59 — Vlahovich 55, Ko‘kchu 90+8 (pen.)

Muriki 7, 21, 47, 55 (poker); Grinvud 4 (pen.), 80; Genduzi 38; Qahvachi 45+1

Turnir jadvalidagi o‘rni

«Amedspor» — 1-o‘rin (13 ochko), «Beshiktosh» — 3-o‘rin (12 ochko)

«Fenerbahche» — 6-o‘rin (10 ochko), «Eyupspor» — 18-o‘rin (3 ochko)

Asosiy qahramonlar

Orban, Saba (Hujumkor duet)

Vedat Muriki (4 ta gol), Meyson Grinvud (2 ta gol + 1 assist)

Jadvaldagi asosiy intriga

«Amedspor» «Galatasaroy»ni (13 ochko) qo‘shimcha ko‘rsatkichlarda ortda qoldirdi

Peshqadamlar bilan oradagi farq 3 ochkogacha qisqardi

Xalqaro sport tahlili: Mutaxassislar «Amedspor fenomeni» haqida

Turk futboli sharhlovchilari va ekspertlarining asosiy xulosalari:

  • «Lester Siti» ertagi takrorlanmoqdami?: Quyi diviziondan endigina ko‘tarilgan kamtarin budjetli jamoaning qatorasiga ikki grandni yiqitib, jadval cho‘qqisiga chiqishi Yevropa futbolida yangi mo‘jiza sifatida qaralmoqda;

  • «Beshiktosh» himoyasidagi inqiroz: Tarkibda Vlahovich va Ko‘kchu kabi yulduzlar bo‘lishiga qaramay, orqa chiziqdagi parokandalik jamoaga qimmatga tushdi;

  • «Fenerbahche»ning hujumkor salohiyati: 8 ta gol urish va Grinvud — Muriki juftligining bu qadar yorqin uyg‘unligi istanbulliklarning hali chempionlik uchun jiddiy da’vogar ekanini anglatadi;

  • Turkiya chempionatidagi tengsizlikning yo‘qolishi: Istanbulning an’anaviy «uch giganti» endilikda chekka viloyatlardan kelgan shijoatli klublar qarshisida osonlikcha ochko yo‘qotayotgani liga darajasi va raqobat keskin oshganini ko‘rsatmoqda.

«Amedspor»ning ushbu tarixiy peshqadamligi Turkiya futbolida katta inqilob yasadi va bu mavsum naqadar kutilmagan dramalarga boy bo‘lishini isbotladi.

Sizningcha, debyutant «Amedspor» o‘z peshqadamligini uzoq vaqt saqlab, Turkiyaning yangi chempioniga aylanishi mumkinmi yoki «Galatasaroy» va «Fenerbahche» tez orada o‘z o‘rniga qaytadimi? «Fenerbahche»ning 8:0 hisobidagi g‘alabasiga qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Turkiya Superligasining eng qaynoq shov-shuvlari tahlilini barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!

AmedsporFenerbahcheTurkiya Superligi 6-turVedat Muriki
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Superkompyuter javobi»: APLning bo‘lajak chempionini e’lon qildi, «Tottenhem» quladi!«Superkompyuter javobi»: APLning bo‘lajak chempionini e’lon qildi, «Tottenhem» quladi!Bugun, 07:12«Hatto sen Mourino bo‘lsang ham...»: Simeone derbidagi hakamlik mojarosiga javob qaytardi«Hatto sen Mourino bo‘lsang ham...»: Simeone derbidagi hakamlik mojarosiga javob qaytardiBugun, 07:04Islom Ismoilov «Lokomotiv» ustidan qozonilgan g‘alaba va bosimlar haqida ochiq gapirdiIslom Ismoilov «Lokomotiv» ustidan qozonilgan g‘alaba va bosimlar haqida ochiq gapirdiBugun, 07:01«San-Siro»da benuqson g‘alaba: «Milan» «Lechche»ni 3:0 hisobida tor-mor etdi!«San-Siro»da benuqson g‘alaba: «Milan» «Lechche»ni 3:0 hisobida tor-mor etdi!Bugun, 06:58«Velodrom»da klassik drama: «PSJ» Markinosning goli evaziga «Marsel»ni yengdi!«Velodrom»da klassik drama: «PSJ» Markinosning goli evaziga «Marsel»ni yengdi!Bugun, 06:55«Himoyaga o‘tirib qoldik»: Ulug‘bek Baqoyev alamli mag‘lubiyat sabablarini aytdi«Himoyaga o‘tirib qoldik»: Ulug‘bek Baqoyev alamli mag‘lubiyat sabablarini aytdiBugun, 06:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng