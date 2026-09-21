«Turkiyada shok»: Quyi ligadan chiqqan debyutant «Beshiktosh»ni yengib, peshqadamga aylandi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiya Superligasining 6-turida quyi ligadan chiqqan «Amedspor»
- «Beshiktosh»ni 3:2 hisobida mag‘lub etib, turnir jadvalida yakka peshqadamga aylandi.
- Orban, Saba va Soyalpning gollari evaziga «Amedspor» o‘z ochkolarini 13 taga yetkazib, amaldagi chempion «Galatasaroy»ni ortda qoldirdi.
- Shu kuni «Fenerbahche» esa «Eyupspor»ni 8:0 hisobida yengdi, bu o‘yinda Vedat Muriki poker qayd etdi, Meyson Grinvud esa dubl va golli uzatma muallifi bo‘ldi.
Turkiya Superligasining 6-turi Yevropa futbolida yilning eng katta sensatsiyalaridan birini taqdim etdi. O‘tgan mavsumda quyi diviziondan elitaga ko‘tarilgan va o‘tgan turda «Bashakshehir»ni 5:0 hisobida tor-mor etgan kamtarin «Amedspor» bu safar mamlakatning azaliy grandlaridan biri «Beshiktosh»ni 3:2 hisobida taslim etdi.
Orban, Saba va Soyalpning gollari evaziga ulug‘vor zafar quchgan jamoa o‘z ochkolarini 13 taga yetkazib, to‘plar nisbati va qo‘shimcha ko‘rsatkichlarga ko‘ra amaldagi chempion «Galatasaroy»ni (13 ochko) ortda qoldirgan holda Turkiya chempionatining yakka peshqadamiga aylanib oldi. Ayni damda Istanbulda kechgan yana bir uchrashuvda «Fenerbahche» autsayder «Eyupspor» darvozasiga javobsiz 8 ta to‘p kiritib, misli ko‘rilmagan gollar festivalini o‘tkazdi: hujumchi Vedat Muriki poker qayd etgan bo‘lsa, Meyson Grinvud dubl va golli uzatmaga mualliflik qildi.
Xo‘sh, kechagina quyi ligada to‘p surgan «Amedspor»ning bu fenomenal yurishi ortida nima yotibdi, Istanbul grandlari nega bunchalik ojiz qolmoqda va «Fenerbahche»ning 8:0 hisobidagi g‘alabasi ularni chempionlik kurashiga qaytara oladimi?
«Sensatsion peshqadamlik va 8:0 hisobidagi qahraton»: 6-tur xronikasi
Superliganing shov-shuvli 6-turidagi asosiy voqealar:
«Amedspor»dan navbatdagi mardlik: Ikki tur ichida «Bashakshehir» (5:0) va «Beshiktosh» (3:2) taslim etilib, debyutant musobaqa jadvalining 1-pog‘onasini egalladi;
Vlahovich va Ko‘kchuning kechki javobi: «Beshiktosh» Dushan Vlahovich (55) va Orkun Ko‘kchu (90+8, pen.) orqali vaziyatni qutqarishga urindi, ammo himoyadagi qo‘pol xatolar evaziga mag‘lubiyatga uchradi;
Murikidan 4 ta gol: «Fenerbahche» hujumchisi Vedat Muriki 7, 21, 47 va 55-daqiqalarda gol urib, haftaning bosh qahramoniga aylandi;
Meyson Grinvud benefisi: Ingliz yulduzi 4-daqiqadayoq penaltini aniq bajarib hisobni ochdi, 80-daqiqada dublini rasmiylashtirdi va sheriklariga golli pas yetkazib berdi;
Genduzi va Qahvachidan zarbalar: Istanbulliklar safida Matteo Genduzi (38) hamda Irfan Jan Qahvachi (45+1) ham o‘z nomini tabloga yozdirib qo‘ydi.
Turkiya Superligasi 6-tur: Uchrashuvlar qaydnomasi va jadval holati
Turning markaziy bahslari statistik taqqosi va yetakchilar safi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
«Amedspor» — «Beshiktosh» (3:2)
«Fenerbahche» — «Eyupspor» (8:0)
Uchrashuv natijasi
3:2 (Sensatsiya)
8:0 (Tor-mor etish)
Gollar mualliflari
Orban 13, Saba 22, Soyalp 59 — Vlahovich 55, Ko‘kchu 90+8 (pen.)
Muriki 7, 21, 47, 55 (poker); Grinvud 4 (pen.), 80; Genduzi 38; Qahvachi 45+1
Turnir jadvalidagi o‘rni
«Amedspor» — 1-o‘rin (13 ochko), «Beshiktosh» — 3-o‘rin (12 ochko)
«Fenerbahche» — 6-o‘rin (10 ochko), «Eyupspor» — 18-o‘rin (3 ochko)
Asosiy qahramonlar
Orban, Saba (Hujumkor duet)
Vedat Muriki (4 ta gol), Meyson Grinvud (2 ta gol + 1 assist)
Jadvaldagi asosiy intriga
«Amedspor» «Galatasaroy»ni (13 ochko) qo‘shimcha ko‘rsatkichlarda ortda qoldirdi
Peshqadamlar bilan oradagi farq 3 ochkogacha qisqardi
Xalqaro sport tahlili: Mutaxassislar «Amedspor fenomeni» haqida
Turk futboli sharhlovchilari va ekspertlarining asosiy xulosalari:
«Lester Siti» ertagi takrorlanmoqdami?: Quyi diviziondan endigina ko‘tarilgan kamtarin budjetli jamoaning qatorasiga ikki grandni yiqitib, jadval cho‘qqisiga chiqishi Yevropa futbolida yangi mo‘jiza sifatida qaralmoqda;
«Beshiktosh» himoyasidagi inqiroz: Tarkibda Vlahovich va Ko‘kchu kabi yulduzlar bo‘lishiga qaramay, orqa chiziqdagi parokandalik jamoaga qimmatga tushdi;
«Fenerbahche»ning hujumkor salohiyati: 8 ta gol urish va Grinvud — Muriki juftligining bu qadar yorqin uyg‘unligi istanbulliklarning hali chempionlik uchun jiddiy da’vogar ekanini anglatadi;
Turkiya chempionatidagi tengsizlikning yo‘qolishi: Istanbulning an’anaviy «uch giganti» endilikda chekka viloyatlardan kelgan shijoatli klublar qarshisida osonlikcha ochko yo‘qotayotgani liga darajasi va raqobat keskin oshganini ko‘rsatmoqda.
«Amedspor»ning ushbu tarixiy peshqadamligi Turkiya futbolida katta inqilob yasadi va bu mavsum naqadar kutilmagan dramalarga boy bo‘lishini isbotladi.
Sizningcha, debyutant «Amedspor» o‘z peshqadamligini uzoq vaqt saqlab, Turkiyaning yangi chempioniga aylanishi mumkinmi yoki «Galatasaroy» va «Fenerbahche» tez orada o‘z o‘rniga qaytadimi? «Fenerbahche»ning 8:0 hisobidagi g‘alabasiga qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Turkiya Superligasining eng qaynoq shov-shuvlari tahlilini barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…