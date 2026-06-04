Elon Musk’ning Grok Build vositasi bitta soʻrov bilan poyga oʻyinini yaratdi

·64·Texno
Elon Musk’ning Grok Build vositasi bitta soʻrov bilan poyga oʻyinini yaratdi
Audio versiyasi

Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchisi @testerlabor Grok Build platformasidan kiberpank uslubidagi brauzer poyga oʻyinini yaratishni soʻradi. Sunʼiy intellekt mustaqil ravishda kod yozdi va Grok Imagine yordamida avtomobillar, trassalar, menyu va boshqa vizual elementlarni generatsiya qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tayyor prototip qoʻshimcha tahrirlarsiz toʻgʻridan-toʻgʻri brauzerda ishga tushdi. Oʻyinda Neon Circuit va Midnight Canyon kabi bir nechta trassalar, avtomobillar tanlovi, tezlashtirgichlar va arkada fizikasi mavjud. Namoyish etilgan videoda bosh menyudan tortib, toʻqnashuvlar bilan kechadigan poyga jarayonigacha boʻlgan toʻliq sikl koʻrsatilgan.

Ushbu loyiha Grok kod yozish va tasvirlarni yaratishni yagona jarayonga qanday birlashtirayotganiga misol boʻldi. Mazkur xabarni Elon Musk’ning oʻzi ham ulashdi. Milliardning taʼkidlashicha, Grok Build har kuni takomillashib bormoqda va jamoa haftasiga 7 kun ishlamoqda.

Elon Musk avvalroq Grok 2026-yilga borib toʻliq metrajli videooʻyinlar yaratish imkoniyatiga ega boʻlishini vaʼda qilgan edi. Shuningdek, u Grok 5 modeli uchun SpaceX kompaniyasining C tilida yozilgan xususiy platformasidan foydalanilishini tasdiqladi.

Eslatib oʻtamiz, yaqinda SpaceX AI kompaniyasi Grok Build — buyruqlar satriga ega innovatsion agentlik vositasining beta-versiyasini ishga tushirganini eʼlon qilgan edi.

Elon MuskGrok BuildSpaceX AISunʼiy IntellektVideooʻyinlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi