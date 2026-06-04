Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasi
Huawei kompaniyasi oʻzining yangi Nova Y74 smartfonini rasman namoyish etdi. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning ulkan sigʻimli akkumulyatori va turli funksiyalarga tezkor kirish imkonini beruvchi yangi apparat X-tugmasidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Smartfon 6620 mA·soat sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan boʻlib, u 40 vattli Huawei SuperCharge tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Kompaniyaning taʼkidlashicha, qurilma 30 soatgacha video koʻrish, 60 soat musiqa tinglash va toʻxtovsiz ikki sutka davomida suhbatlashish imkonini beradi. Shuningdek, u past haroratlarda ham barqaror ishlaydi va 30 daqiqada 53 foizgacha quvvat oladi.
Yangi X-tugmasi foydalanuvchiga fonarni yoqish, qoʻngʻiroq qilish yoki navigatsiyani ishga tushirish kabi amallarni bir marta bosish orqali bajarish imkonini beradi. Qurilma 90 Hz chastotali 6,67 dyuymli HD+ displey va Kirin 8000 protsessori bilan taʼminlangan.
Texnik xususiyatlariga koʻra, Nova Y74 8 GB tezkor xotira va 256 GB gacha ichki xotiraga ega. Kamera bloki 50 MP asosiy moduldan iborat boʻlsa, selfi uchun 8 MP old kamera oʻrnatilgan. Qurilma EMUI 12 operatsion tizimi boshqaruvida ishlaydi.
…