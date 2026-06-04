Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasi

·27·Texno
Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasi
Audio versiyasi

Huawei kompaniyasi oʻzining yangi Nova Y74 smartfonini rasman namoyish etdi. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning ulkan sigʻimli akkumulyatori va turli funksiyalarga tezkor kirish imkonini beruvchi yangi apparat X-tugmasidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Smartfon 6620 mA·soat sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan boʻlib, u 40 vattli Huawei SuperCharge tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Kompaniyaning taʼkidlashicha, qurilma 30 soatgacha video koʻrish, 60 soat musiqa tinglash va toʻxtovsiz ikki sutka davomida suhbatlashish imkonini beradi. Shuningdek, u past haroratlarda ham barqaror ishlaydi va 30 daqiqada 53 foizgacha quvvat oladi.

Yangi X-tugmasi foydalanuvchiga fonarni yoqish, qoʻngʻiroq qilish yoki navigatsiyani ishga tushirish kabi amallarni bir marta bosish orqali bajarish imkonini beradi. Qurilma 90 Hz chastotali 6,67 dyuymli HD+ displey va Kirin 8000 protsessori bilan taʼminlangan.

Texnik xususiyatlariga koʻra, Nova Y74 8 GB tezkor xotira va 256 GB gacha ichki xotiraga ega. Kamera bloki 50 MP asosiy moduldan iborat boʻlsa, selfi uchun 8 MP old kamera oʻrnatilgan. Qurilma EMUI 12 operatsion tizimi boshqaruvida ishlaydi.

HuaweiNova Y74Ixbt.comKirin 8000EMUI 12
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cuktech CP13: Qi2 standartiga ega ixcham va kuchli magnitli akkumulyatorBugun, 05:53Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi