Boyqoʻngʻirda “Soyuz MS-29” kemasi germetiklikka tekshirilmoqda
Boyqoʻngʻir kosmodromida “Soyuz MS-29” transport boshqariladigan kosmik kemasining pnevmovaquum sinovlari boshlandi. Ushbu jarayon kema korpusi va tizimlarining germetikligini tekshirish uchun oʻtkazilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
“Energiya” raketa-kosmik korporatsiyasi mutaxassislari apparatni maxsus vaquum kamerasining lojementlariga joylashtirishdi. Sinovlar davomida kema geliy-havo muhiti taʼsirida tekshirilib, har qanday ehtimoliy sizib chiqishlar va bort tizimlarining yer sharoitidagi ishonchliligi nazorat qilinadi.
Ushbu bosqich parvozga tayyorgarlikning eng muhim jarayonlaridan biri hisoblanadi. Faqatgina barcha texnik koʻrsatkichlar meʼyorga javob bergandagina kema keyingi tayyorgarlik bosqichlariga oʻtkaziladi.
Rejaga koʻra, “Soyuz MS-29” kemasini uchirish 2026-yil 14-iyulga belgilangan. Kema Xalqaro kosmik stansiyaga 75-asosiy ekspeditsiya ekipajini yetkazib berishi koʻzda tutilgan.
…