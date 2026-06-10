Boyqoʻngʻirda “Soyuz MS-29” kemasi germetiklikka tekshirilmoqda

·0·Texno
Boyqoʻngʻirda “Soyuz MS-29” kemasi germetiklikka tekshirilmoqda

Boyqoʻngʻir kosmodromida “Soyuz MS-29” transport boshqariladigan kosmik kemasining pnevmovaquum sinovlari boshlandi. Ushbu jarayon kema korpusi va tizimlarining germetikligini tekshirish uchun oʻtkazilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

“Energiya” raketa-kosmik korporatsiyasi mutaxassislari apparatni maxsus vaquum kamerasining lojementlariga joylashtirishdi. Sinovlar davomida kema geliy-havo muhiti taʼsirida tekshirilib, har qanday ehtimoliy sizib chiqishlar va bort tizimlarining yer sharoitidagi ishonchliligi nazorat qilinadi.

Ushbu bosqich parvozga tayyorgarlikning eng muhim jarayonlaridan biri hisoblanadi. Faqatgina barcha texnik koʻrsatkichlar meʼyorga javob bergandagina kema keyingi tayyorgarlik bosqichlariga oʻtkaziladi.

Rejaga koʻra, “Soyuz MS-29” kemasini uchirish 2026-yil 14-iyulga belgilangan. Kema Xalqaro kosmik stansiyaga 75-asosiy ekspeditsiya ekipajini yetkazib berishi koʻzda tutilgan.

BoyqoʻngʻirSoyuz MS-29KosmosTexnologiyaRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ServiceNow platformasidagi xatolik sababli mijozlar maʻlumotlari sizib chiqdiServiceNow platformasidagi xatolik sababli mijozlar maʻlumotlari sizib chiqdiBugun, 14:24Operativ xotira va SSD narxi oshishi sababli Lenovo noutbuklari qimmatlashadiOperativ xotira va SSD narxi oshishi sababli Lenovo noutbuklari qimmatlashadiBugun, 13:56Jedify sunʼiy intellekt agentlari uchun 24 million dollar investitsiya jalb qildiJedify sunʼiy intellekt agentlari uchun 24 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 13:52Decart kompaniyasi real vaqt rejimida ishlovchi Oasis 3 modelini taqdim etdiDecart kompaniyasi real vaqt rejimida ishlovchi Oasis 3 modelini taqdim etdiBugun, 13:23Starlink yuqori balandlikda tezkor internet bilan aviakompaniyalarni zabt etmoqdaStarlink yuqori balandlikda tezkor internet bilan aviakompaniyalarni zabt etmoqdaBugun, 13:22VPN xizmatlarini bloklashga urinishlar Rossiya xostinglarida nosozlik keltirib chiqardiVPN xizmatlarini bloklashga urinishlar Rossiya xostinglarida nosozlik keltirib chiqardiBugun, 13:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus