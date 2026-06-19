Buklama smartfonlar bozori rekord darajada oʻsmoqda: Samsung va Xiaomi yetakchilikda

·0·Texno
Buklama smartfonlar bozori rekord darajada oʻsmoqda: Samsung va Xiaomi yetakchilikda

Smartfonlar bozorida yangi davr boshlanmoqda: foydalanuvchilar anʼanaviy monoblok qurilmalardan koʻra koʻproq buklama (foldable) formatdagi gadjetlarga qiziqish bildirmoqda. Rossiya bozorida oʻtkazilgan soʻnggi tahlillar shuni koʻrsatadiki, soʻnggi toʻrt yil ichida ushbu segmentdagi savdo hajmi deyarli ikki baravarga oshgan. Bu tendensiya nafaqat qoʻshni mamlakatlarda, balki butun MDH mintaqasi, jumladan, Oʻzbekiston smartfonlar bozorida ham yaqqol koʻzga tashlanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

MTS kompaniyasi eʼlon qilgan maʼlumotlarga koʻra, 2026-yilning dastlabki besh oyi davomida isteʼmolchilar tomonidan 42 mingdan ortiq buklama qurilmalar xarid qilingan. Bu koʻrsatkich ushbu formatdagi gadjetlar sotuvga chiqqanidan beri qayd etilgan eng yuqori rekord natijadir. Umumiy savdo aylanmasi esa 3,9 milliard rublni tashkil etib, soha ekspertlarini hayratda qoldirmoqda.

Sotuvlar dinamikasi va oʻsish surʼatlari

Taqqoslash uchun, 2022-yilning mos davrida buklama smartfonlar savdosi bor-yoʻgʻi 24 ming donani tashkil etgan edi. Toʻrt yil ichida talabning bunday keskin oshishi texnologiyaning ishonchliligi ortgani va narxlarning nisbatan barqarorlashgani bilan izohlanadi. 2024-yilga nisbatan oʻsish 50 foizni, oʻtgan 2025-yilga nisbatan esa 30 foizni tashkil etgan.

Mutaxassislarning fikricha, buklama smartfonlar endilikda shunchaki qimmatbaho oʻyinchoq yoki eksperimental gadjet emas, balki kundalik hayotda qulay ish quroliga aylanib ulgurdi. Ekran oʻlchamining kattaligi, koʻp vazifalilik (multitasking) rejimi va ixcham format foydalanuvchilar uchun asosiy tanlov mezoniga aylanmoqda.

Eng ommabop modellar va narxlar

Hozirgi vaqtda bozorda quyidagi modellar eng koʻp sotilayotgan qurilmalar roʻyxatida yetakchilik qilmoqda:

  • Samsung Galaxy Z Flip7
  • Samsung Galaxy Z Fold7
  • Xiaomi Mix Flip
Tahlillar shuni koʻrsatadiki, buklama smartfonlarning oʻrtacha narxi hozirda 92,6 ming rubl atrofida shakllangan. Garchi bu narx anʼanaviy smartfonlardan yuqori boʻlsa-da, foydalanuvchilar innovatsion tajriba uchun qoʻshimcha haq toʻlashga tayyor ekanliklarini namoyish etishmoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham Samsung va Xiaomi brendlarining buklama modellari rasmiy doʻkonlarda va texnobozorlarda keng oʻrin egallagan. Rossiyadagi kabi oʻsish tendensiyasi bizning mintaqada ham kuzatilmoqda, chunki premium segment vakillari tobora koʻproq Fold va Flip formatidagi qurilmalarni afzal koʻrishmoqda. Kelajakda Apple kabi boshqa yirik kompaniyalar ham ushbu bozorga kirib kelishi bilan raqobat yanada kuchayishi kutilmoqda.

SmartfonlarSamsungXiaomiTexnologiyaGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor X80 Pro Max choʻlning 45 daraja issigʻida 17 soatlik ekstremal sinovdan oʻtdiHonor X80 Pro Max choʻlning 45 daraja issigʻida 17 soatlik ekstremal sinovdan oʻtdiBugun, 10:50FSP kompaniyasi Computex 2026 koʻrgazmasida 3,3 kW quvvatli blok va yangiliklarni namoyish etdiFSP kompaniyasi Computex 2026 koʻrgazmasida 3,3 kW quvvatli blok va yangiliklarni namoyish etdiBugun, 10:26Rossiya elektronika sanoatida kutilmagan chekinish: 835 million rubllik loyiha bekor qilindiRossiya elektronika sanoatida kutilmagan chekinish: 835 million rubllik loyiha bekor qilindiBugun, 09:50TerraMow X AWD: Bogʻ uchun 28 yadroli protsessorga ega aqlli mini-tank taqdim etildiTerraMow X AWD: Bogʻ uchun 28 yadroli protsessorga ega aqlli mini-tank taqdim etildiBugun, 09:20Amazon sun’iy yo‘ldosh interneti O‘zbekistonda joriy yilda ishga tushadiAmazon sun’iy yo‘ldosh interneti O‘zbekistonda joriy yilda ishga tushadiBugun, 08:54Kanada mustaqil koinot davriga qadam qoʻymoqda: NordSpace yangi raketa zavodini ochdiKanada mustaqil koinot davriga qadam qoʻymoqda: NordSpace yangi raketa zavodini ochdiBugun, 08:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi