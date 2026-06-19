Buklama smartfonlar bozori rekord darajada oʻsmoqda: Samsung va Xiaomi yetakchilikda
Smartfonlar bozorida yangi davr boshlanmoqda: foydalanuvchilar anʼanaviy monoblok qurilmalardan koʻra koʻproq buklama (foldable) formatdagi gadjetlarga qiziqish bildirmoqda. Rossiya bozorida oʻtkazilgan soʻnggi tahlillar shuni koʻrsatadiki, soʻnggi toʻrt yil ichida ushbu segmentdagi savdo hajmi deyarli ikki baravarga oshgan. Bu tendensiya nafaqat qoʻshni mamlakatlarda, balki butun MDH mintaqasi, jumladan, Oʻzbekiston smartfonlar bozorida ham yaqqol koʻzga tashlanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
MTS kompaniyasi eʼlon qilgan maʼlumotlarga koʻra, 2026-yilning dastlabki besh oyi davomida isteʼmolchilar tomonidan 42 mingdan ortiq buklama qurilmalar xarid qilingan. Bu koʻrsatkich ushbu formatdagi gadjetlar sotuvga chiqqanidan beri qayd etilgan eng yuqori rekord natijadir. Umumiy savdo aylanmasi esa 3,9 milliard rublni tashkil etib, soha ekspertlarini hayratda qoldirmoqda.
Sotuvlar dinamikasi va oʻsish surʼatlariTaqqoslash uchun, 2022-yilning mos davrida buklama smartfonlar savdosi bor-yoʻgʻi 24 ming donani tashkil etgan edi. Toʻrt yil ichida talabning bunday keskin oshishi texnologiyaning ishonchliligi ortgani va narxlarning nisbatan barqarorlashgani bilan izohlanadi. 2024-yilga nisbatan oʻsish 50 foizni, oʻtgan 2025-yilga nisbatan esa 30 foizni tashkil etgan.
Mutaxassislarning fikricha, buklama smartfonlar endilikda shunchaki qimmatbaho oʻyinchoq yoki eksperimental gadjet emas, balki kundalik hayotda qulay ish quroliga aylanib ulgurdi. Ekran oʻlchamining kattaligi, koʻp vazifalilik (multitasking) rejimi va ixcham format foydalanuvchilar uchun asosiy tanlov mezoniga aylanmoqda.
Eng ommabop modellar va narxlarHozirgi vaqtda bozorda quyidagi modellar eng koʻp sotilayotgan qurilmalar roʻyxatida yetakchilik qilmoqda:
- Samsung Galaxy Z Flip7
- Samsung Galaxy Z Fold7
- Xiaomi Mix Flip
Oʻzbekiston bozorida ham Samsung va Xiaomi brendlarining buklama modellari rasmiy doʻkonlarda va texnobozorlarda keng oʻrin egallagan. Rossiyadagi kabi oʻsish tendensiyasi bizning mintaqada ham kuzatilmoqda, chunki premium segment vakillari tobora koʻproq Fold va Flip formatidagi qurilmalarni afzal koʻrishmoqda. Kelajakda Apple kabi boshqa yirik kompaniyalar ham ushbu bozorga kirib kelishi bilan raqobat yanada kuchayishi kutilmoqda.
…