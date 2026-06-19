DeepCool kompaniyasi Computex 2026 koʻrgazmasida inqilobiy sovutish tizimlarini taqdim etdi

·29·Texno
DeepCool kompaniyasi Computex 2026 koʻrgazmasida inqilobiy sovutish tizimlarini taqdim etdi

Kompyuter butlovchi qismlari bozorining yetakchi oʻyinchilaridan biri boʻlgan DeepCool kompaniyasi Computex 2026 xalqaro koʻrgazmasida oʻzining eng soʻnggi texnologik ishlanmalarini namoyish etdi. Kompaniyaning bu yilgi stendi asosiy ikkita yoʻnalishga — bugʻlanish kameralarining (vapor chamber) yangi avlodi hamda sovutish tizimlariga oʻrnatilgan ulkan displeylarga qaratilgani bilan ajralib turdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, brend nafaqat havo sovutgichlari, balki suyuqlik yordamida sovutish tizimlari (SJO) va korpuslar segmentida ham jiddiy yangilanishlarni amalga oshirgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Havo sovutish tizimlari orasida Assassin V Vision modeli haqiqiy flagmanga aylandi. Ushbu ikki minorali sovutgich oʻzidan oldingi Assassin IV modelining mantiqiy davomi boʻlsa-da, konstruktiv jihatdan sezilarli darajada takomillashtirilgan. Qurilma ichiga 140 mm oʻlchamdagi ventilyator joylashtirilgan boʻlib, u hech qanday ortiqcha simlarsiz, ochiq kontaktlar orqali quvvat oladi. Issiqlik quvurlari soni sakkiztaga yetkazilgan, ammo eng asosiy yangilik — VC 2.0 bugʻlanish kamerasidir. DeepCool muhandislarining taʼkidlashicha, kamera asosi qalinligining 1,2 mm gacha oshirilishi issiqlik chiqarish samaradorligini 220 W gacha koʻtarish imkonini bergan.

Displeylar va aqlli monitoring tizimlari

DeepCool oʻz mahsulotlarining vizual jozibadorligiga ham katta eʼtibor qaratmoqda. Assassin V Vision sovutgichining yuqori qismida 4,5 dyuymli IPS displey oʻrnatilgan boʻlib, u nafaqat tizim koʻrsatkichlarini monitoring qiladi, balki qoʻshimcha ekran sifatida ham xizmat qilishi mumkin. Displeyni boshqarish uchun maxsus DeepCreative dasturiy taʼminoti ishlab chiqilgan. Shuningdek, koʻrgazmada AK700 VC va past profilli tizimlar uchun moʻljallangan AN600 VC modellari ham namoyish etildi. AN600 VC modeli oʻzining ixcham oʻlchamini saqlab qolgan holda, issiqlik tarqatish quvvatini 180 W dan 220 W ga oshirishga muvaffaq boʻlgan.

Suyuqlik yordamida sovutish tizimlari segmentida LT360 Vision ARGB modeli diqqat markazida boʻldi. Ushbu qurilma 4,5 dyuymli buriluvchi IPS ekranga ega boʻlib, foydalanuvchi uni oʻziga qulay burchakka (90 darajagacha) moslab olishi mumkin. Tizim asosida DeepCool kompaniyasining oltinchi avlod nasosi (pompa) yotadi. Bu kabi yechimlar nafaqat yuqori unumdorlikni taʼminlaydi, balki zamonaviy geymerlar va vizual estetikaga ahamiyat beruvchi foydalanuvchilar uchun ham ayni muddaodir.

Ishchi stansiyalar uchun maxsus yechimlar

Kompaniya professional segmentni ham unutgani yoʻq. StationX 620 modeli AMD EPYC va Threadripper kabi kuchli protsessorlar oʻrnatilgan ishchi stansiyalar uchun maxsus ishlab chiqilgan. Ushbu ulkan sovutgich 540 W gacha issiqlikni samarali tarqata oladi. Uning balandligi 155 mm boʻlib, 12030 formatidagi yuqori chidamli ventilyatorlar bilan jihozlangan. Bu kabi koʻrsatkichlar DeepCool mahsulotlarining nafaqat maishiy, balki server darajasidagi yuklamalarga ham tayyor ekanligini koʻrsatadi.

Shuningdek, stendda yangi korpuslar va ventilyatorlar bloklari ham koʻrinish berdi:

  • CH690 LCD va CH170 Plus UES: Kengaytirilgan imkoniyatlarga ega yangi avlod korpuslari;
  • FD36 ARGB: Uchta 120 mm ventilyatorni birlashtirgan yagona blok boʻlib, u montaj jarayonini osonlashtiradi va simlar sonini kamaytiradi;
  • Silentnox Pro 360: Shovqin darajasi minimal darajaga tushirilgan yangi SJO tizimi.
DeepCool taqdim etgan ushbu texnologiyalar yaqin oylarda jahon bozoriga, jumladan, Markaziy Osiyo mintaqasiga ham kirib kelishi kutilmoqda. Bu esa yuqori unumdorlikka ega kompyuter yigʻuvchilar uchun sovutish masalasida yangi va samaraliroq tanlovlarni taqdim etadi.

DeepCoolComputex 2026TexnologiyaProtsessor SovutgichiSJO
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX YeIning yangi rejalari Ukrainadagi sunʼiy yoʻldosh aloqasiga xavf solishidan ogohlantirdiSpaceX YeIning yangi rejalari Ukrainadagi sunʼiy yoʻldosh aloqasiga xavf solishidan ogohlantirdiBugun, 12:52AQSH va ASML oʻrtasida maxfiy nizo: Xitoy eng ilgʻor chiplarni ishlab chiqarishni boshladimi?AQSH va ASML oʻrtasida maxfiy nizo: Xitoy eng ilgʻor chiplarni ishlab chiqarishni boshladimi?Bugun, 12:52Epic Games oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: Unreal Engine 5.8 tarkibiga sunʼiy intellekt kiritildiEpic Games oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: Unreal Engine 5.8 tarkibiga sunʼiy intellekt kiritildiBugun, 12:28Buklama smartfonlar bozori rekord darajada oʻsmoqda: Samsung va Xiaomi yetakchilikdaBuklama smartfonlar bozori rekord darajada oʻsmoqda: Samsung va Xiaomi yetakchilikdaBugun, 11:25Honor X80 Pro Max choʻlning 45 daraja issigʻida 17 soatlik ekstremal sinovdan oʻtdiHonor X80 Pro Max choʻlning 45 daraja issigʻida 17 soatlik ekstremal sinovdan oʻtdiBugun, 10:50FSP kompaniyasi Computex 2026 koʻrgazmasida 3,3 kW quvvatli blok va yangiliklarni namoyish etdiFSP kompaniyasi Computex 2026 koʻrgazmasida 3,3 kW quvvatli blok va yangiliklarni namoyish etdiBugun, 10:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi