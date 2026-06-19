DeepCool kompaniyasi Computex 2026 koʻrgazmasida inqilobiy sovutish tizimlarini taqdim etdi
Kompyuter butlovchi qismlari bozorining yetakchi oʻyinchilaridan biri boʻlgan DeepCool kompaniyasi Computex 2026 xalqaro koʻrgazmasida oʻzining eng soʻnggi texnologik ishlanmalarini namoyish etdi. Kompaniyaning bu yilgi stendi asosiy ikkita yoʻnalishga — bugʻlanish kameralarining (vapor chamber) yangi avlodi hamda sovutish tizimlariga oʻrnatilgan ulkan displeylarga qaratilgani bilan ajralib turdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, brend nafaqat havo sovutgichlari, balki suyuqlik yordamida sovutish tizimlari (SJO) va korpuslar segmentida ham jiddiy yangilanishlarni amalga oshirgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Havo sovutish tizimlari orasida Assassin V Vision modeli haqiqiy flagmanga aylandi. Ushbu ikki minorali sovutgich oʻzidan oldingi Assassin IV modelining mantiqiy davomi boʻlsa-da, konstruktiv jihatdan sezilarli darajada takomillashtirilgan. Qurilma ichiga 140 mm oʻlchamdagi ventilyator joylashtirilgan boʻlib, u hech qanday ortiqcha simlarsiz, ochiq kontaktlar orqali quvvat oladi. Issiqlik quvurlari soni sakkiztaga yetkazilgan, ammo eng asosiy yangilik — VC 2.0 bugʻlanish kamerasidir. DeepCool muhandislarining taʼkidlashicha, kamera asosi qalinligining 1,2 mm gacha oshirilishi issiqlik chiqarish samaradorligini 220 W gacha koʻtarish imkonini bergan.
Displeylar va aqlli monitoring tizimlariDeepCool oʻz mahsulotlarining vizual jozibadorligiga ham katta eʼtibor qaratmoqda. Assassin V Vision sovutgichining yuqori qismida 4,5 dyuymli IPS displey oʻrnatilgan boʻlib, u nafaqat tizim koʻrsatkichlarini monitoring qiladi, balki qoʻshimcha ekran sifatida ham xizmat qilishi mumkin. Displeyni boshqarish uchun maxsus DeepCreative dasturiy taʼminoti ishlab chiqilgan. Shuningdek, koʻrgazmada AK700 VC va past profilli tizimlar uchun moʻljallangan AN600 VC modellari ham namoyish etildi. AN600 VC modeli oʻzining ixcham oʻlchamini saqlab qolgan holda, issiqlik tarqatish quvvatini 180 W dan 220 W ga oshirishga muvaffaq boʻlgan.
Suyuqlik yordamida sovutish tizimlari segmentida LT360 Vision ARGB modeli diqqat markazida boʻldi. Ushbu qurilma 4,5 dyuymli buriluvchi IPS ekranga ega boʻlib, foydalanuvchi uni oʻziga qulay burchakka (90 darajagacha) moslab olishi mumkin. Tizim asosida DeepCool kompaniyasining oltinchi avlod nasosi (pompa) yotadi. Bu kabi yechimlar nafaqat yuqori unumdorlikni taʼminlaydi, balki zamonaviy geymerlar va vizual estetikaga ahamiyat beruvchi foydalanuvchilar uchun ham ayni muddaodir.
Ishchi stansiyalar uchun maxsus yechimlarKompaniya professional segmentni ham unutgani yoʻq. StationX 620 modeli AMD EPYC va Threadripper kabi kuchli protsessorlar oʻrnatilgan ishchi stansiyalar uchun maxsus ishlab chiqilgan. Ushbu ulkan sovutgich 540 W gacha issiqlikni samarali tarqata oladi. Uning balandligi 155 mm boʻlib, 12030 formatidagi yuqori chidamli ventilyatorlar bilan jihozlangan. Bu kabi koʻrsatkichlar DeepCool mahsulotlarining nafaqat maishiy, balki server darajasidagi yuklamalarga ham tayyor ekanligini koʻrsatadi.
Shuningdek, stendda yangi korpuslar va ventilyatorlar bloklari ham koʻrinish berdi:
- CH690 LCD va CH170 Plus UES: Kengaytirilgan imkoniyatlarga ega yangi avlod korpuslari;
- FD36 ARGB: Uchta 120 mm ventilyatorni birlashtirgan yagona blok boʻlib, u montaj jarayonini osonlashtiradi va simlar sonini kamaytiradi;
- Silentnox Pro 360: Shovqin darajasi minimal darajaga tushirilgan yangi SJO tizimi.
…