Dani Olmo Marc Cucurellani ogohlantirdi: Real Madridda uni Lamine Yamal kutmoqda

·98·Sport
Dani Olmo Marc Cucurellani ogohlantirdi: Real Madridda uni Lamine Yamal kutmoqda

Ispaniya futbolida kutilmagan transfer xabarlari fonida Barselona yulduzi Dani Olmo oʻzining terma jamoadagi safdoshi Marc Cucurellaga hazilomuz, ammo jiddiy ogohlantirish bilan chiqdi. Chelsi klubidan Real Madrid safiga shov-shuvli tarzda oʻtgan himoyachi endi oʻzi voyaga yetgan klubga qarshi maydonga tushadi. Ushbu transfer El-Klasiko tarixida yangi sahifa ochishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Real Madrid sobiq Chelsi himoyachisi uchun 55 million yevro va qoʻshimcha bonuslar toʻladi. 26 yoshli futbolchi Madrid klubi bilan olti yillik shartnoma imzoladi. Qizigʻi shundaki, Cucurella Barselona akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi va uning ashaddiy raqib lageriga oʻtishi Kataloniya klubi muxlislari uchun kutilmagan zarba boʻldi.

Dani Olmo Sport nashriga bergan intervyusida ushbu transferdan barcha hayratda ekanini yashirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchilar Cucurellaning rejalari haqida mutlaqo bexabar boʻlishgan. "Biz buni kutmagandik, u hamma narsani sir saqladi. Agar bu uning xohishi boʻlsa, doʻstim uchun xursandman, lekin endi u chempionatda qiynalishiga toʻgʻri keladi. Masalan, u Lamine Yamalga qarshi maydonda ancha ter toʻkishi aniq", — dedi Olmo.

Mourinyo davri va yangi transferlar

Ushbu transfer Real Madridning yangi bosh murabbiyi Joze Mourinyo boshchiligidagi birinchi rasmiy xaridi boʻldi. Ketma-ket ikki mavsumni sovrinsiz yakunlagan "qirollik klubi" tarkibni tubdan isloh qilishga kirishgan. Goal.com xabariga koʻra, Madridliklar nafaqat Cucurella, balki Bernardo Silva va Ibrahima Konate kabi yulduzlarni ham oʻz safiga qoʻshib olgan.

Barselona ham transfer bozorida qarab turgani yoʻq. Kataloniyaliklar Premyer-ligadan Anthony Gordon transferini yakunlashdi va ayni damda Julian Alvarez nomzodi ustida ishlamoqda. Dani Olmoning taʼkidlashicha, raqibning kuchayishi Barselona futbolchilarini xavotirga solmaydi, aksincha, raqobatni yanada qiziqarli qiladi.

Hozirda Marc Cucurella Ispaniya terma jamoasi safida 2026-yilgi Jahon chempionati saralash oʻyinlariga tayyorgarlik koʻrmoqda. Eʼtiborlisi, u ayni damda Lamine Yamal bilan bir jamoada mashgʻulot oʻtkazmoqda. Turnir yakunlangach, himoyachi Madridga yoʻl oladi va Mourinyo qoʻl ostida mashgʻulotlarga kirishadi. Santyago Bernabeu bosimi va sobiq jamoasiga qarshi prinshipal bahslar Cucurella uchun faoliyatidagi eng katta sinov boʻlishi shubhasiz.

Real MadridBarselonaDani OlmoMarc CucurellaLamine Yamal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis de la Fuente Rodri haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: U dunyoning eng yaxshi futbolchisiLuis de la Fuente Rodri haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: U dunyoning eng yaxshi futbolchisiBugun, 14:34Nico Williams Barselona qiziqishiga qaramay Athletic Club bilan umrbod shartnoma tuzmoqchiNico Williams Barselona qiziqishiga qaramay Athletic Club bilan umrbod shartnoma tuzmoqchiBugun, 14:34Tarixiy natija: Kyurasao terma jamoasi Ginnessning rekordlar kitobiga kirdi!Tarixiy natija: Kyurasao terma jamoasi Ginnessning rekordlar kitobiga kirdi!Bugun, 14:17Angliya Premer-ligasi 2026-27 yilgi mavsum taqvimi eʼlon qilindiAngliya Premer-ligasi 2026-27 yilgi mavsum taqvimi eʼlon qilindiBugun, 14:14Ansu Fati kutilmagan qadam tashladi: Barselona sobiq yulduzi musiqiy karyerasini boshladiAnsu Fati kutilmagan qadam tashladi: Barselona sobiq yulduzi musiqiy karyerasini boshladiBugun, 13:58JCH-2026dagi mashmasha: Kanada va Qatar murabbiylari o‘rtasida nima yuz berdi?JCH-2026dagi mashmasha: Kanada va Qatar murabbiylari o‘rtasida nima yuz berdi?Bugun, 13:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi