Dani Olmo Marc Cucurellani ogohlantirdi: Real Madridda uni Lamine Yamal kutmoqda
Ispaniya futbolida kutilmagan transfer xabarlari fonida Barselona yulduzi Dani Olmo oʻzining terma jamoadagi safdoshi Marc Cucurellaga hazilomuz, ammo jiddiy ogohlantirish bilan chiqdi. Chelsi klubidan Real Madrid safiga shov-shuvli tarzda oʻtgan himoyachi endi oʻzi voyaga yetgan klubga qarshi maydonga tushadi. Ushbu transfer El-Klasiko tarixida yangi sahifa ochishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Real Madrid sobiq Chelsi himoyachisi uchun 55 million yevro va qoʻshimcha bonuslar toʻladi. 26 yoshli futbolchi Madrid klubi bilan olti yillik shartnoma imzoladi. Qizigʻi shundaki, Cucurella Barselona akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi va uning ashaddiy raqib lageriga oʻtishi Kataloniya klubi muxlislari uchun kutilmagan zarba boʻldi.
Dani Olmo Sport nashriga bergan intervyusida ushbu transferdan barcha hayratda ekanini yashirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchilar Cucurellaning rejalari haqida mutlaqo bexabar boʻlishgan. "Biz buni kutmagandik, u hamma narsani sir saqladi. Agar bu uning xohishi boʻlsa, doʻstim uchun xursandman, lekin endi u chempionatda qiynalishiga toʻgʻri keladi. Masalan, u Lamine Yamalga qarshi maydonda ancha ter toʻkishi aniq", — dedi Olmo.
Mourinyo davri va yangi transferlarUshbu transfer Real Madridning yangi bosh murabbiyi Joze Mourinyo boshchiligidagi birinchi rasmiy xaridi boʻldi. Ketma-ket ikki mavsumni sovrinsiz yakunlagan "qirollik klubi" tarkibni tubdan isloh qilishga kirishgan. Goal.com xabariga koʻra, Madridliklar nafaqat Cucurella, balki Bernardo Silva va Ibrahima Konate kabi yulduzlarni ham oʻz safiga qoʻshib olgan.
Barselona ham transfer bozorida qarab turgani yoʻq. Kataloniyaliklar Premyer-ligadan Anthony Gordon transferini yakunlashdi va ayni damda Julian Alvarez nomzodi ustida ishlamoqda. Dani Olmoning taʼkidlashicha, raqibning kuchayishi Barselona futbolchilarini xavotirga solmaydi, aksincha, raqobatni yanada qiziqarli qiladi.
Hozirda Marc Cucurella Ispaniya terma jamoasi safida 2026-yilgi Jahon chempionati saralash oʻyinlariga tayyorgarlik koʻrmoqda. Eʼtiborlisi, u ayni damda Lamine Yamal bilan bir jamoada mashgʻulot oʻtkazmoqda. Turnir yakunlangach, himoyachi Madridga yoʻl oladi va Mourinyo qoʻl ostida mashgʻulotlarga kirishadi. Santyago Bernabeu bosimi va sobiq jamoasiga qarshi prinshipal bahslar Cucurella uchun faoliyatidagi eng katta sinov boʻlishi shubhasiz.
…