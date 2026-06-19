IIV tizimida yangilik: Xodimlarning nojo‘ya harakatini ochuvchi bot ishga tushirildi
Ichki ishlar organlari faoliyatida shaffoflikni ta’minlash va qonun ustuvorligini mustahkamlash maqsadida muhim raqamli vosita taqdim etildi. Ichki ishlar vazirligi O‘z xavfsizligi bosh boshqarmasi (O‘zXBB) fuqarolar va tizim xodimlari uchun tezkor aloqani ta’minlovchi maxsus @iiv_shxbb_bot Telegram-botini rasman ishga tushirdi.
Mazkur raqamli platforma fuqarolar hamda idora xodimlarini vazirlikning o‘z xavfsizligini boshqarish tuzilmasi bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri va tezkor bog‘lash uchun xizmat qiladi.
Botning funksional imkoniyatlari: Nimalarni xabar qilish mumkin?
Yangi ishga tushirilgan Telegram-bot orqali quyidagi holatlar yuzasidan qonunbuzarliklar haqida tezkor xabar berish tizimi yo‘lga qo‘yildi:
Korrupsiya va tovlamachilik: Xodimlar tomonidan sodir etilayotgan pora berish yoki olish, moddiy manfaatdorlik va tamagirlik holatlari.
G‘ayriqonuniy xatti-harakatlar: Ichki ishlar organlari (IIO) xodimlarining xizmat vakolatidan chiqib, qonunga zid ravishda fuqarolar huquqlarini buzishi.
Xizmat vazifalaridagi muammolar: Tizim xodimlarining o‘z kundalik xizmat vazifalarini bajarish jarayonida yuzaga kelayotgan ichki va tashqi to‘siqlari yoki muammolari.
Maxfiylik va xavfsizlik kafolati
Vazirlikning ma’lum qilishicha, mazkur bot orqali kelib tushgan har bir murojaat alohida nazoratga olinadi va qisqa muddatlarda tezkor tekshiruvdan o‘tkaziladi. Eng muhimi, idora ariza beruvchi shaxsning xavfsizligini ta’minlash maqsadida uning shaxsi to‘liq sir saqlanishini (anonimligini) qat’iy kafolatlaydi.
Qo‘shimcha ravishda, fuqarolar uchun Davlat xavfsizlik xizmatining (DXX) doimiy faoliyat yurituvchi maxsus ishonch telefoni ham xizmat ko‘rsatishda davom etadi: 71-231-31-74.
Ijtimoiy-huquqiy tahlilchilar xulosasi:
Mahalliy ichki ishlar tizimida bu kabi onlayn loyihalarning ishga tushirilishi — aholining huquq-tartibot organlariga bo‘lgan ishonchini oshirishda muhim ko‘prik hisoblanadi. Tezkor aloqa boti nafaqat tizimdagi qonunbuzarliklarni fosh etishga, balki soha xodimlari o‘rtasida xizmat intizomining mustahkamlanishiga ham xizmat qiladi. Korrupsiyaga qarshi kurashda jamoatchilik nazorati eng qudratli quroldir.
Yurtimizdagi eng muhim huquqiy islohotlar, qonunchilikdagi yangiliklar va raqamli yechimlar tafsilotlarini biz bilan kuzatib borishda davom eting!
…