IIV tizimida yangilik: Xodimlarning nojo‘ya harakatini ochuvchi bot ishga tushirildi

·1·Jamiyat
IIV tizimida yangilik: Xodimlarning nojo‘ya harakatini ochuvchi bot ishga tushirildi

Ichki ishlar organlari faoliyatida shaffoflikni ta’minlash va qonun ustuvorligini mustahkamlash maqsadida muhim raqamli vosita taqdim etildi. Ichki ishlar vazirligi O‘z xavfsizligi bosh boshqarmasi (O‘zXBB) fuqarolar va tizim xodimlari uchun tezkor aloqani ta’minlovchi maxsus @iiv_shxbb_bot Telegram-botini rasman ishga tushirdi.

Mazkur raqamli platforma fuqarolar hamda idora xodimlarini vazirlikning o‘z xavfsizligini boshqarish tuzilmasi bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri va tezkor bog‘lash uchun xizmat qiladi.

Botning funksional imkoniyatlari: Nimalarni xabar qilish mumkin?

Yangi ishga tushirilgan Telegram-bot orqali quyidagi holatlar yuzasidan qonunbuzarliklar haqida tezkor xabar berish tizimi yo‘lga qo‘yildi:

  • Korrupsiya va tovlamachilik: Xodimlar tomonidan sodir etilayotgan pora berish yoki olish, moddiy manfaatdorlik va tamagirlik holatlari.

  • G‘ayriqonuniy xatti-harakatlar: Ichki ishlar organlari (IIO) xodimlarining xizmat vakolatidan chiqib, qonunga zid ravishda fuqarolar huquqlarini buzishi.

  • Xizmat vazifalaridagi muammolar: Tizim xodimlarining o‘z kundalik xizmat vazifalarini bajarish jarayonida yuzaga kelayotgan ichki va tashqi to‘siqlari yoki muammolari.

Maxfiylik va xavfsizlik kafolati

Vazirlikning ma’lum qilishicha, mazkur bot orqali kelib tushgan har bir murojaat alohida nazoratga olinadi va qisqa muddatlarda tezkor tekshiruvdan o‘tkaziladi. Eng muhimi, idora ariza beruvchi shaxsning xavfsizligini ta’minlash maqsadida uning shaxsi to‘liq sir saqlanishini (anonimligini) qat’iy kafolatlaydi.

Qo‘shimcha ravishda, fuqarolar uchun Davlat xavfsizlik xizmatining (DXX) doimiy faoliyat yurituvchi maxsus ishonch telefoni ham xizmat ko‘rsatishda davom etadi: 71-231-31-74.

Ijtimoiy-huquqiy tahlilchilar xulosasi:

Mahalliy ichki ishlar tizimida bu kabi onlayn loyihalarning ishga tushirilishi — aholining huquq-tartibot organlariga bo‘lgan ishonchini oshirishda muhim ko‘prik hisoblanadi. Tezkor aloqa boti nafaqat tizimdagi qonunbuzarliklarni fosh etishga, balki soha xodimlari o‘rtasida xizmat intizomining mustahkamlanishiga ham xizmat qiladi. Korrupsiyaga qarshi kurashda jamoatchilik nazorati eng qudratli quroldir.

Yurtimizdagi eng muhim huquqiy islohotlar, qonunchilikdagi yangiliklar va raqamli yechimlar tafsilotlarini biz bilan kuzatib borishda davom eting!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda korrupsiyaga qo‘l urganlar uchun umrbod cheklovlar joriy etildiO‘zbekistonda korrupsiyaga qo‘l urganlar uchun umrbod cheklovlar joriy etildiBugun, 08:36Navoiyda rulda uxlab qolish ayanchli fojia bilan yakunlandiNavoiyda rulda uxlab qolish ayanchli fojia bilan yakunlandiBugun, 02:262 ming so‘mlik pulni yirtib raqsga tushgan erkak keng jamoatchilikning e’tiborini tortdi (video )2 ming so‘mlik pulni yirtib raqsga tushgan erkak keng jamoatchilikning e’tiborini tortdi (video )Kecha, 17:15Stadionda ta’sirli lahza: kolumbiyalik muxlislar o‘zbekistonlik bolakayni ovutdi (video)Stadionda ta’sirli lahza: kolumbiyalik muxlislar o‘zbekistonlik bolakayni ovutdi (video)Kecha, 12:31Olmazorda IES xodimi pora bilan qo‘lga tushdiOlmazorda IES xodimi pora bilan qo‘lga tushdiKecha, 12:13Toshkentda Xalqaro yoga kuniga bag‘ishlangan festival o‘tkaziladiToshkentda Xalqaro yoga kuniga bag‘ishlangan festival o‘tkaziladi17.06, 18:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda