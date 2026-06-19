Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasiga xalaqit beryaptimi?

·0·Sport
Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasiga xalaqit beryaptimi?

2026-yilgi jahon chempionatining debyut uchrashuvida Portugaliya terma jamoasi kutilmaganda ochko yoʻqotishi ortidan jamoa sardori Krishtianu Ronaldu yana tanqidlar markazida qoldi. Kongo DR bilan boʻlib oʻtgan bahsdagi 1:1 hisobidagi durang nafaqat turnir jadvalidagi holatni murakkablashtirdi, balki faxriy hujumchining jamoaviy oʻyinga taʼsiri borasidagi bahslarni qaytadan alanga oldirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Xyuston shahrida oʻtgan uchrashuvda Joau Neves portugaliyaliklarni hisobda oldinga olib chiqqan boʻlsa-da, Yoan Vissa muvozanatni tiklashga muvaffaq boʻldi. Mazkur natija K guruhidagi vaziyatni keskinlashtirdi. Sky Sports nashriga intervyu bergan Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Jey Botroyd Ronalduning oʻyinini keskin tanqid qilib, uni jamoa uchun foydadan koʻra koʻproq zarar keltirayotganlikda aybladi.

Zaxira oʻrindigʻi — yagona yechimmi?

Botroydning fikricha, 39 yoshli hujumchi oʻzining jismoniy holati va jamoaga taʼsirini toʻgʻri baholashi lozim. Ekspertning taʼkidlashicha, Ronaldu asosiy tarkibda maydonga tushish oʻrniga, oʻyinning soʻnggi qismida zaxiradan qoʻshilib, jamoaga yangi kuch bagʻishlaydigan "impakt-oʻyinchi" vazifasini bajarishi kerak. Biroq, Botroyd futbolchining xarakteridan kelib chiqib, u hech qachon bunday qarorga rozi boʻlmasligini qoʻshimcha qildi.

"Ochiq gapirish kerak, agar Ronaldu jamoaviy oʻyinchi boʻlishni istasa, u chetga chiqishi va zaxiradan tushadigan futbolchiga aylanishi kerakligini tushunishi lozim. Lekin u buni qiladimi? Yoʻq, men bunga ishonmayman. Hozirda u Portugaliya uchun yordamdan koʻra koʻproq toʻsiq boʻlib xizmat qilmoqda", — deydi sobiq futbolchi.

Messi bilan abadiy raqobat va murabbiy pozitsiyasi

Tanqidlar faqat oʻyin sifati bilan cheklanib qolmayapti. Botroydning fikricha, Ronaldu hanuzgacha Lionel Messi bilan masofaviy raqobatga eʼtibor qaratmoqda va bu uning jamoaviy manfaatlardan ustun turishiga sabab boʻlmoqda. "U hech qachon Messi boʻla olmaydi, lekin u oʻz faoliyati davomida imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalangan. Hozir esa uning shaxsiy ambitsiyalari jamoa balansiga taʼsir qilmoqda", — deya qoʻshimcha qildi u.

Shunga qaramay, Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martines oʻz sardorini himoya qilishda davom etmoqda. Murabbiy Kongo DRga qarshi oʻyinda Ronalduni oxirigacha maydonda qoldirganini uning boy tajribasi va oʻyin taqdirini hal qila olish qobiliyati bilan izohladi. Martinesning fikricha, bunday murakkab turnirlarda Ronaldudek yetakchining maydonda boʻlishi ruhiy jihatdan juda muhim.

Eslatib oʻtamiz, Krishtianu Ronaldu oʻzining oltinchi jahon chempionatida ishtirok etib, bu borada mutlaq rekordchi hisoblanadi. Biroq, soʻnggi oʻyinda u raqib darvozasiga aniq zarba bera olmadi va ikkita qulay vaziyatdan foydalana olmadi. Endilikda Portugaliya keyingi bosqich masalasini hal qilish uchun guruhdagi qolgan oʻyinlarda gʻalaba qozonishga majbur.

Krishtianu RonalduPortugaliyaRoberto MartinesJCH-2026Futbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul Muhammad Salah oʻrniga munosib nomzod topdi: Yan Diomande transferi amalga oshami?Liverpul Muhammad Salah oʻrniga munosib nomzod topdi: Yan Diomande transferi amalga oshami?Bugun, 13:17«Bu eng yomon Portugaliya»: mashhur agent Ronaldu va Martinesni ayovsiz tanqid qildi«Bu eng yomon Portugaliya»: mashhur agent Ronaldu va Martinesni ayovsiz tanqid qildiBugun, 13:07Habib Nurmagomedov taxmini: JCH-2026 kubogi va «Oltin butsa» kimga nasib etadi?Habib Nurmagomedov taxmini: JCH-2026 kubogi va «Oltin butsa» kimga nasib etadi?Bugun, 12:33Marcus Rashford Manchester Yunaytedni tark etib, Barselonaga qaytishni istamoqdaMarcus Rashford Manchester Yunaytedni tark etib, Barselonaga qaytishni istamoqdaBugun, 12:30Habib Nurmagomedov JCH-2026dagi uchta sevimli terma jamoasini aytdiHabib Nurmagomedov JCH-2026dagi uchta sevimli terma jamoasini aytdiBugun, 12:02JCH-2026 favoritlari: Goal portali yangilangan reytingni e’lon qildiJCH-2026 favoritlari: Goal portali yangilangan reytingni e’lon qildiBugun, 11:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi