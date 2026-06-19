Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasiga xalaqit beryaptimi?
2026-yilgi jahon chempionatining debyut uchrashuvida Portugaliya terma jamoasi kutilmaganda ochko yoʻqotishi ortidan jamoa sardori Krishtianu Ronaldu yana tanqidlar markazida qoldi. Kongo DR bilan boʻlib oʻtgan bahsdagi 1:1 hisobidagi durang nafaqat turnir jadvalidagi holatni murakkablashtirdi, balki faxriy hujumchining jamoaviy oʻyinga taʼsiri borasidagi bahslarni qaytadan alanga oldirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Xyuston shahrida oʻtgan uchrashuvda Joau Neves portugaliyaliklarni hisobda oldinga olib chiqqan boʻlsa-da, Yoan Vissa muvozanatni tiklashga muvaffaq boʻldi. Mazkur natija K guruhidagi vaziyatni keskinlashtirdi. Sky Sports nashriga intervyu bergan Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Jey Botroyd Ronalduning oʻyinini keskin tanqid qilib, uni jamoa uchun foydadan koʻra koʻproq zarar keltirayotganlikda aybladi.
Zaxira oʻrindigʻi — yagona yechimmi?Botroydning fikricha, 39 yoshli hujumchi oʻzining jismoniy holati va jamoaga taʼsirini toʻgʻri baholashi lozim. Ekspertning taʼkidlashicha, Ronaldu asosiy tarkibda maydonga tushish oʻrniga, oʻyinning soʻnggi qismida zaxiradan qoʻshilib, jamoaga yangi kuch bagʻishlaydigan "impakt-oʻyinchi" vazifasini bajarishi kerak. Biroq, Botroyd futbolchining xarakteridan kelib chiqib, u hech qachon bunday qarorga rozi boʻlmasligini qoʻshimcha qildi.
"Ochiq gapirish kerak, agar Ronaldu jamoaviy oʻyinchi boʻlishni istasa, u chetga chiqishi va zaxiradan tushadigan futbolchiga aylanishi kerakligini tushunishi lozim. Lekin u buni qiladimi? Yoʻq, men bunga ishonmayman. Hozirda u Portugaliya uchun yordamdan koʻra koʻproq toʻsiq boʻlib xizmat qilmoqda", — deydi sobiq futbolchi.
Messi bilan abadiy raqobat va murabbiy pozitsiyasiTanqidlar faqat oʻyin sifati bilan cheklanib qolmayapti. Botroydning fikricha, Ronaldu hanuzgacha Lionel Messi bilan masofaviy raqobatga eʼtibor qaratmoqda va bu uning jamoaviy manfaatlardan ustun turishiga sabab boʻlmoqda. "U hech qachon Messi boʻla olmaydi, lekin u oʻz faoliyati davomida imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalangan. Hozir esa uning shaxsiy ambitsiyalari jamoa balansiga taʼsir qilmoqda", — deya qoʻshimcha qildi u.
Shunga qaramay, Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martines oʻz sardorini himoya qilishda davom etmoqda. Murabbiy Kongo DRga qarshi oʻyinda Ronalduni oxirigacha maydonda qoldirganini uning boy tajribasi va oʻyin taqdirini hal qila olish qobiliyati bilan izohladi. Martinesning fikricha, bunday murakkab turnirlarda Ronaldudek yetakchining maydonda boʻlishi ruhiy jihatdan juda muhim.
Eslatib oʻtamiz, Krishtianu Ronaldu oʻzining oltinchi jahon chempionatida ishtirok etib, bu borada mutlaq rekordchi hisoblanadi. Biroq, soʻnggi oʻyinda u raqib darvozasiga aniq zarba bera olmadi va ikkita qulay vaziyatdan foydalana olmadi. Endilikda Portugaliya keyingi bosqich masalasini hal qilish uchun guruhdagi qolgan oʻyinlarda gʻalaba qozonishga majbur.
…