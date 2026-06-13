Emre Kiviljim va Yulduz Rajabova Turkiyada bo‘lib o‘tgan serial premerasida birgalikda ko‘rinish berdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Turkiyalik aktyor Emre Kiviljim va o‘zbekistonlik aktrisa Yulduz Rajabova Turkiyada bo‘lib o‘tgan “Sumud” seriali premerasida birgalikda ko‘rinish berdi.
Yaqinda turmush qurgan juftlik tadbir davomida ommaviy axborot vositalari vakillarining savollariga javob berib, muxlislar e’tiborini tortdi. Ularning samimiy va uyg‘un ko‘rinishi ijtimoiy tarmoqlarda iliq munosabatlarga sabab bo‘ldi.
Premeradan olingan surat va videolar keng tarqalib, foydalanuvchilar juftlikka baxt va omad tilashmoqda. Ayrim muxlislar esa o‘z fikrlarini bildirib, serial ijodkorlarini qo‘llab-quvvatladi.
…