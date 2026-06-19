Jahon banki vitse-prezidenti Mirzo Ulug‘bek tumanining raqamli tizimini yuqori baholadi

·11·O‘zbekiston
Jahon banki vitse-prezidenti Mirzo Ulug‘bek tumanining raqamli tizimini yuqori baholadi

Poytaxtimizda beshinchi bor o‘tkazilayotgan nufuzli Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida xorijiy delegatsiyalar va yirik moliya institutlari vakillari yurtimizdagi tub islohotlar hamda hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jarayonlari bilan yaqindan tanishmoqdalar.

Mazkur anjuman doirasida joriy yilning 17 iyun kuni Jahon banki vitse-prezidenti Sangbu Kim Toshkent shahrining Mirzo Ulug‘bek tuman hokimligiga tashrif buyurdi. Yuqori martabali mehmonni Toshkent shahar hokimi o‘rinbosari Alisher Dusmuxamedov hamda Mirzo Ulug‘bek tuman hokimi Boxodir Gaibnazarov kutib oldilar.

Tuman boshqaruvidagi raqamli yechimlar: Uchrashuv tafsilotlari

Uchrashuv davomida xorijlik mehmonlarga tuman hokimligi faoliyatiga joriy etilgan eng so‘nggi zamonaviy yondashuvlar va iqtisodiy loyihalar taqdimot qilindi.

Baholangan asosiy yo‘nalishlar

Joriy etilgan mexanizmlar va ularning afzalligi

Boshqaruv tizimi

Davlat organlarining shaffofligi va ochiqligini ta’minlash

Kompleks rivojlanish

Hududning ijtimoiy-iqtisodiy istiqbollariga qaratilgan maxsus loyihalar

Raqamli nazorat

Inson omilini kamaytiruvchi tezkor raqamli boshqaruv asboblari

E’tibor markazida: "Vaziyatlar markazi"

Taqdimotning eng diqqatga sazovor qismi tuman hokimligida tashkil etilgan “Vaziyatlar markazi” faoliyatiga qaratildi. Ushbu markaz zamonavom megapolislarni boshqarishda eng samarali raqamli tizimlardan biri hisoblanadi.

“Vaziyatlar markazi” qanday ishlaydi?

Tizim real vaqt rejimida (real-time) hududdagi ijtimoiy, kommunal yoki infratuzilmaviy muammolarni avtomatik tarzda aniqlaydi. Bu esa mahalliy rahbariyatga yuzaga kelgan kamchiliklarni tezkorlik bilan bartaraf etish va aholi murojaatlariga soniyalarda munosabat bildirish imkonini beradi.

Poytaxtimizda davom etayotgan beshinchi Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasidagi eng qaynoq uchrashuvlar, istiqbolli kelishuvlar va islohotlar kundaligini biz bilan kuzatishda davom eting!

Jahon bankiSangbu KimToshkentMirzo Ulug'bek tumaniAlisher Dusmukhamedov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oliy darajadagi O‘zbekiston va Germaniya Birinchi xonimlari uchrashuvi...Oliy darajadagi O‘zbekiston va Germaniya Birinchi xonimlari uchrashuvi...Bugun, 12:25Global e’tirof: Toshkent o‘zgarish sur’atlari bo‘yicha dunyoda kuchli uchlikka kirdi!Global e’tirof: Toshkent o‘zgarish sur’atlari bo‘yicha dunyoda kuchli uchlikka kirdi!Bugun, 12:13Baxtiyor Islomov Oliy sud raisi lavozimidan ozod etilishi kutilmoqdaBaxtiyor Islomov Oliy sud raisi lavozimidan ozod etilishi kutilmoqdaKecha, 22:00Mirziyoyev va Shtaynmayer qator qo‘shma loyihalarga start berdiMirziyoyev va Shtaynmayer qator qo‘shma loyihalarga start berdiKecha, 12:54Abdulla Qodiriy ko‘chasida yangi burilish joyi ochildiAbdulla Qodiriy ko‘chasida yangi burilish joyi ochildiKecha, 11:43Shavkat Mirziyoyev o‘yin sabab davlat tashkilotlarida ish vaqtini o‘zgartirdiShavkat Mirziyoyev o‘yin sabab davlat tashkilotlarida ish vaqtini o‘zgartirdi17.06, 19:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan