Jahon banki vitse-prezidenti Mirzo Ulug‘bek tumanining raqamli tizimini yuqori baholadi
Poytaxtimizda beshinchi bor o‘tkazilayotgan nufuzli Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida xorijiy delegatsiyalar va yirik moliya institutlari vakillari yurtimizdagi tub islohotlar hamda hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jarayonlari bilan yaqindan tanishmoqdalar.
Mazkur anjuman doirasida joriy yilning 17 iyun kuni Jahon banki vitse-prezidenti Sangbu Kim Toshkent shahrining Mirzo Ulug‘bek tuman hokimligiga tashrif buyurdi. Yuqori martabali mehmonni Toshkent shahar hokimi o‘rinbosari Alisher Dusmuxamedov hamda Mirzo Ulug‘bek tuman hokimi Boxodir Gaibnazarov kutib oldilar.
Tuman boshqaruvidagi raqamli yechimlar: Uchrashuv tafsilotlari
Uchrashuv davomida xorijlik mehmonlarga tuman hokimligi faoliyatiga joriy etilgan eng so‘nggi zamonaviy yondashuvlar va iqtisodiy loyihalar taqdimot qilindi.
Baholangan asosiy yo‘nalishlar
Joriy etilgan mexanizmlar va ularning afzalligi
Boshqaruv tizimi
Davlat organlarining shaffofligi va ochiqligini ta’minlash
Kompleks rivojlanish
Hududning ijtimoiy-iqtisodiy istiqbollariga qaratilgan maxsus loyihalar
Raqamli nazorat
Inson omilini kamaytiruvchi tezkor raqamli boshqaruv asboblari
E’tibor markazida: "Vaziyatlar markazi"
Taqdimotning eng diqqatga sazovor qismi tuman hokimligida tashkil etilgan “Vaziyatlar markazi” faoliyatiga qaratildi. Ushbu markaz zamonavom megapolislarni boshqarishda eng samarali raqamli tizimlardan biri hisoblanadi.
“Vaziyatlar markazi” qanday ishlaydi?
Tizim real vaqt rejimida (real-time) hududdagi ijtimoiy, kommunal yoki infratuzilmaviy muammolarni avtomatik tarzda aniqlaydi. Bu esa mahalliy rahbariyatga yuzaga kelgan kamchiliklarni tezkorlik bilan bartaraf etish va aholi murojaatlariga soniyalarda munosabat bildirish imkonini beradi.
Poytaxtimizda davom etayotgan beshinchi Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasidagi eng qaynoq uchrashuvlar, istiqbolli kelishuvlar va islohotlar kundaligini biz bilan kuzatishda davom eting!
…