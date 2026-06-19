Habib Nurmagomedov taxmini: JCH-2026 kubogi va «Oltin butsa» kimga nasib etadi?

·35·Sport
Habib Nurmagomedov taxmini: JCH-2026 kubogi va «Oltin butsa» kimga nasib etadi?

UFC afsonasi Habib Nurmagomedov joriy Jahon chempionati atrofidagi qizg‘in bahslarga o‘z munosabatini bildirishda davom etmoqda. O‘zbekiston terma jamoasini debyutantlar orasida eng och va intiluvchan jamoa deb atagan sportchi, bu safar turnirning bosh sovrini va to‘purarlik poygasi bo‘yicha o‘z prognozlarini ochiqladi.

Chempionlik uchun kuchli uchlik

Habibning fikricha, bu yilgi Mundialda Yevropa grandlari yaqqol ustunlik qiladi. E’tiborli jihati, u o‘zi muxlislik qilmasa-da, nemislarning turnirdagi imkoniyatini eng yuqori baholadi:

  1. Germaniya — Musobaqaning bosh favoriti. «Ularning muxlisi emasman, lekin baribir birinchi o‘ringa Germaniyani qo‘yaman», — deydi Habib.

  2. Niderlandiya — Ikkinchi o‘rin uchun asosiy da’vogar.

  3. Ispaniya — Kuchli uchlikni yakunlab beruvchi jamoa.

«Oltin butsa» kimniki bo‘ladi? 5 ta xavfli nomzod

Turnirning eng yaxshi to‘purari nomiga da’vogarlar haqida gapirganda, MMA yulduzi bitta ism bilan cheklanib qolmadi. U ayni damda dahshatli sport formasida bo‘lgan va istalgan himoyani yorib o‘tishga qodir 5 nafar hujumchini sanab o‘tdi:

  • Kilian Mbappe (Fransiya)

  • Lautaro Martines (Argentina)

  • Vinisius Junior (Braziliya)

  • Joau Feliks (Portugaliya)

  • Harri Keyn (Angliya)

Insayd va tahlil:

Habib Nurmagomedovning chempionlik uchun Germaniyaga ishonch bildirishi bejiz emas. Nemislar turnirning 1-turida Kyurasaoni 7:1 hisobida tor-mor etib, o‘zlarining hujumkorlik salohiyati naqadar yuqori ekanini ko‘rsatib qo‘yishdi. To‘purarlar ro‘yxatidagi beshlik esa joriy JCH-2026ning eng markaziy figuralari hisoblanadi. Oktagon afsonasining sportcha intuitsiyasi bu safar qanchalik to‘g‘ri chiqishini vaqt ko‘rsatadi.

Xabib NurmagomedovO'zbekistonGermaniyaNiderlandlarIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marcus Rashford Manchester Yunaytedni tark etib, Barselonaga qaytishni istamoqdaMarcus Rashford Manchester Yunaytedni tark etib, Barselonaga qaytishni istamoqdaBugun, 12:30Habib Nurmagomedov JCH-2026dagi uchta sevimli terma jamoasini aytdiHabib Nurmagomedov JCH-2026dagi uchta sevimli terma jamoasini aytdiBugun, 12:02JCH-2026 favoritlari: Goal portali yangilangan reytingni e’lon qildiJCH-2026 favoritlari: Goal portali yangilangan reytingni e’lon qildiBugun, 11:52Angliya terma jamoasida xushxabar: Harry Kane va Declan Rice safga qaytmoqdaAngliya terma jamoasida xushxabar: Harry Kane va Declan Rice safga qaytmoqdaBugun, 11:50Jonatan Devidning qayd etgan het-triki uni Messi bilan tenglashtirdiJonatan Devidning qayd etgan het-triki uni Messi bilan tenglashtirdiBugun, 11:45Meksika Janubiy Koreyani mag‘lub etib muddatidan oldin pley-offga chiqdiMeksika Janubiy Koreyani mag‘lub etib muddatidan oldin pley-offga chiqdiBugun, 09:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi