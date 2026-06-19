Habib Nurmagomedov taxmini: JCH-2026 kubogi va «Oltin butsa» kimga nasib etadi?
UFC afsonasi Habib Nurmagomedov joriy Jahon chempionati atrofidagi qizg‘in bahslarga o‘z munosabatini bildirishda davom etmoqda. O‘zbekiston terma jamoasini debyutantlar orasida eng och va intiluvchan jamoa deb atagan sportchi, bu safar turnirning bosh sovrini va to‘purarlik poygasi bo‘yicha o‘z prognozlarini ochiqladi.
Chempionlik uchun kuchli uchlik
Habibning fikricha, bu yilgi Mundialda Yevropa grandlari yaqqol ustunlik qiladi. E’tiborli jihati, u o‘zi muxlislik qilmasa-da, nemislarning turnirdagi imkoniyatini eng yuqori baholadi:
Germaniya — Musobaqaning bosh favoriti. «Ularning muxlisi emasman, lekin baribir birinchi o‘ringa Germaniyani qo‘yaman», — deydi Habib.
Niderlandiya — Ikkinchi o‘rin uchun asosiy da’vogar.
Ispaniya — Kuchli uchlikni yakunlab beruvchi jamoa.
«Oltin butsa» kimniki bo‘ladi? 5 ta xavfli nomzod
Turnirning eng yaxshi to‘purari nomiga da’vogarlar haqida gapirganda, MMA yulduzi bitta ism bilan cheklanib qolmadi. U ayni damda dahshatli sport formasida bo‘lgan va istalgan himoyani yorib o‘tishga qodir 5 nafar hujumchini sanab o‘tdi:
Kilian Mbappe (Fransiya)
Lautaro Martines (Argentina)
Vinisius Junior (Braziliya)
Joau Feliks (Portugaliya)
Harri Keyn (Angliya)
Insayd va tahlil:
Habib Nurmagomedovning chempionlik uchun Germaniyaga ishonch bildirishi bejiz emas. Nemislar turnirning 1-turida Kyurasaoni 7:1 hisobida tor-mor etib, o‘zlarining hujumkorlik salohiyati naqadar yuqori ekanini ko‘rsatib qo‘yishdi. To‘purarlar ro‘yxatidagi beshlik esa joriy JCH-2026ning eng markaziy figuralari hisoblanadi. Oktagon afsonasining sportcha intuitsiyasi bu safar qanchalik to‘g‘ri chiqishini vaqt ko‘rsatadi.
…