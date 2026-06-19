Liverpul Muhammad Salah oʻrniga munosib nomzod topdi: Yan Diomande transferi amalga oshami?
Angliyaning Liverpul klubi Muhammad Salahning jamoadan ketishi ortidan yuzaga kelgan boʻshliqni toʻldirish uchun jiddiy izlanishlar olib bormoqda. Ayni damda jamoa skautlari eʼtiboridagi asosiy maqsad Kot-dʻIvuar terma jamoasining yosh iqtidori Yan Diomande boʻlib turibdi. 19 yoshli vinger oʻzining tezkorligi va texnikasi bilan nafaqat mutaxassislar, balki yirik klublar eʼtiborini ham oʻziga qaratishga ulgurdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yan Diomande yaqinda boʻlib oʻtgan Jahon chempionatidagi debyut uchrashuvida Ekvador terma jamoasi himoyachilarini shoshirib qoʻyib, oʻzining yuqori salohiyatini namoyish etdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, aynan mana shu oʻyin Liverpul rahbariyatining unga boʻlgan qiziqishini yanada oshirgan. Biroq, futbolchining transfer narxi mersisaydliklar uchun kutilmagan toʻsiq boʻlishi mumkin.
Transfer bozoridagi qiyinchiliklarHozirda Yan Diomandening huquqlari Germaniyaning RB Leypsig klubiga tegishli. Futbolchining xalqaro maydondagi muvaffaqiyatli ishtiroki nemis klubining pozitsiyasini mustahkamladi. Endilikda RB Leypsig oʻz yulduzi uchun astronomik darajadagi mablagʻ talab qilishi aniq boʻlib ulgurdi. Bu esa Liverpul uchun moliyaviy jihatdan katta muammo tugʻdiradi.
Oʻtgan yozgi transfer oynasida mersisaydliklar yangi futbolchilar uchun 450 million funt sterlingdan ortiq mablagʻ sarflagan edi. Ammo bu xarajatlar kutilgan natijani bermadi va jamoa mavsumni sovrinsiz yakunladi. Shu sababli, klub rahbariyati bitta oʻyinchi uchun byudjetning katta qismini sarflashga ikkilanmoqda. Bu vaziyatdan esa Pari Sen-Jermen unumli foydalanib, iqtidorli vingerni oʻz safiga qoʻshib olishi mumkin.
Hujum chizigʻidagi muammolar va oʻtmish xatolariLiverpul oʻtgan mavsumda Luis Diazga munosib oʻrinbosar topa olmagani uchun qimmatga tushganini yaxshi anglaydi. Cody Gakpo kutilgan oʻyinni namoyish eta olmadi, yangi transfer Florian Virts esa Premer-ligaga moslashishda qiyinchiliklarga duch keldi. Muhammad Salah va bosh murabbiy Arne Slot oʻrtasidagi kelishmovchiliklar esa vaziyatni yanada murakkablashtirdi.
Statistikaga nazar tashlaydigan boʻlsak, 2024-25-yilgi mavsumda 86 ta gol urib chempionlikni qoʻlga kiritgan jamoa, oʻtgan mavsumda bor-yoʻgʻi 63 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Muxlislar klubning yanvar oyida Antoine Semenyo kabi futbolchilarni Manchester Siti jamoasiga boy berganidan norozi boʻlishmoqda. Endilikda jamoa oldida muhim tanlov turibdi: yo katta mablagʻ evaziga Yan Diomandeni sotib olish, yoki hujumda yana bir omadsiz mavsumni oʻtkazish.
Liverpul uchun hozirda nafaqat vinger, balki quyidagi pozitsiyalarni ham kuchaytirish zarur:
- Markaziy yarim himoya;
- Oʻng qanot himoyasi;
- Markaziy himoya.
…