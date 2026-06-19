Liverpul Muhammad Salah oʻrniga munosib nomzod topdi: Yan Diomande transferi amalga oshami?

·0·Sport
Liverpul Muhammad Salah oʻrniga munosib nomzod topdi: Yan Diomande transferi amalga oshami?

Angliyaning Liverpul klubi Muhammad Salahning jamoadan ketishi ortidan yuzaga kelgan boʻshliqni toʻldirish uchun jiddiy izlanishlar olib bormoqda. Ayni damda jamoa skautlari eʼtiboridagi asosiy maqsad Kot-dʻIvuar terma jamoasining yosh iqtidori Yan Diomande boʻlib turibdi. 19 yoshli vinger oʻzining tezkorligi va texnikasi bilan nafaqat mutaxassislar, balki yirik klublar eʼtiborini ham oʻziga qaratishga ulgurdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yan Diomande yaqinda boʻlib oʻtgan Jahon chempionatidagi debyut uchrashuvida Ekvador terma jamoasi himoyachilarini shoshirib qoʻyib, oʻzining yuqori salohiyatini namoyish etdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, aynan mana shu oʻyin Liverpul rahbariyatining unga boʻlgan qiziqishini yanada oshirgan. Biroq, futbolchining transfer narxi mersisaydliklar uchun kutilmagan toʻsiq boʻlishi mumkin.

Transfer bozoridagi qiyinchiliklar

Hozirda Yan Diomandening huquqlari Germaniyaning RB Leypsig klubiga tegishli. Futbolchining xalqaro maydondagi muvaffaqiyatli ishtiroki nemis klubining pozitsiyasini mustahkamladi. Endilikda RB Leypsig oʻz yulduzi uchun astronomik darajadagi mablagʻ talab qilishi aniq boʻlib ulgurdi. Bu esa Liverpul uchun moliyaviy jihatdan katta muammo tugʻdiradi.

Oʻtgan yozgi transfer oynasida mersisaydliklar yangi futbolchilar uchun 450 million funt sterlingdan ortiq mablagʻ sarflagan edi. Ammo bu xarajatlar kutilgan natijani bermadi va jamoa mavsumni sovrinsiz yakunladi. Shu sababli, klub rahbariyati bitta oʻyinchi uchun byudjetning katta qismini sarflashga ikkilanmoqda. Bu vaziyatdan esa Pari Sen-Jermen unumli foydalanib, iqtidorli vingerni oʻz safiga qoʻshib olishi mumkin.

Hujum chizigʻidagi muammolar va oʻtmish xatolari

Liverpul oʻtgan mavsumda Luis Diazga munosib oʻrinbosar topa olmagani uchun qimmatga tushganini yaxshi anglaydi. Cody Gakpo kutilgan oʻyinni namoyish eta olmadi, yangi transfer Florian Virts esa Premer-ligaga moslashishda qiyinchiliklarga duch keldi. Muhammad Salah va bosh murabbiy Arne Slot oʻrtasidagi kelishmovchiliklar esa vaziyatni yanada murakkablashtirdi.

Statistikaga nazar tashlaydigan boʻlsak, 2024-25-yilgi mavsumda 86 ta gol urib chempionlikni qoʻlga kiritgan jamoa, oʻtgan mavsumda bor-yoʻgʻi 63 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Muxlislar klubning yanvar oyida Antoine Semenyo kabi futbolchilarni Manchester Siti jamoasiga boy berganidan norozi boʻlishmoqda. Endilikda jamoa oldida muhim tanlov turibdi: yo katta mablagʻ evaziga Yan Diomandeni sotib olish, yoki hujumda yana bir omadsiz mavsumni oʻtkazish.

Liverpul uchun hozirda nafaqat vinger, balki quyidagi pozitsiyalarni ham kuchaytirish zarur:

  • Markaziy yarim himoya;
  • Oʻng qanot himoyasi;
  • Markaziy himoya.
Shu sababli, Yan Diomande transferi jamoaning kelgusi mavsumdagi strategiyasini belgilab beruvchi asosiy omil boʻlishi kutilmoqda.

LiverpulTransferMuhammad SalahYan DiomandeFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasiga xalaqit beryaptimi?Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasiga xalaqit beryaptimi?Bugun, 13:13«Bu eng yomon Portugaliya»: mashhur agent Ronaldu va Martinesni ayovsiz tanqid qildi«Bu eng yomon Portugaliya»: mashhur agent Ronaldu va Martinesni ayovsiz tanqid qildiBugun, 13:07Habib Nurmagomedov taxmini: JCH-2026 kubogi va «Oltin butsa» kimga nasib etadi?Habib Nurmagomedov taxmini: JCH-2026 kubogi va «Oltin butsa» kimga nasib etadi?Bugun, 12:33Marcus Rashford Manchester Yunaytedni tark etib, Barselonaga qaytishni istamoqdaMarcus Rashford Manchester Yunaytedni tark etib, Barselonaga qaytishni istamoqdaBugun, 12:30Habib Nurmagomedov JCH-2026dagi uchta sevimli terma jamoasini aytdiHabib Nurmagomedov JCH-2026dagi uchta sevimli terma jamoasini aytdiBugun, 12:02JCH-2026 favoritlari: Goal portali yangilangan reytingni e’lon qildiJCH-2026 favoritlari: Goal portali yangilangan reytingni e’lon qildiBugun, 11:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi