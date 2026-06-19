Sergelida pnevmatik qurollarning noqonuniy savdo zanjiri fosh etildi
Poytaxtimizda jamoat xavfsizligini ta’minlash va qonunga xilof ravishda qurol aylanmasiga chek qo‘yish borasida navbatdagi tezkor tadbir o‘tkazildi. Toshkent shahar IIBB xodimlari tomonidan Sergeli tumanida pnevmatik miltiqni hech qanday tegishli ruxsatnomasiz, zanjir ko‘rinishida bir-biriga qayta sotish bilan shug‘ullanib kelgan shaxslar qo‘lga olindi.
Noqonuniy olib-sotarlik sxemasi qanday ishlagan?
Surishtiruv va tezkor ma’lumotlarga ko‘ra, Sergeli tumanida istiqomat qiluvchi to‘rt nafar mahalliy fuqaro o‘zaro xufiyona savdo zanjirini yuzaga keltirishgan:
Birinchi bosqich: Sheriklardan biri pnevmatik miltiqni rasmiy organlarda ro‘yxatdan o‘tkazmasdan, noqonuniy ravishda sotib olgan.
Qayta pullash: So‘ngra ushbu qurolni o‘z tanishiga hech qanday hujjatlarsiz sotgan.
Zanjirning kengayishi: Ikkinchi xaridor esa to‘xtab qolmay, miltiqni yanada ko‘proq foyda ko‘rish maqsadida boshqa shaxslarga sotib yuborgan.
Tezkor hibsga olish va musodara
IIBB xodimlari tomonidan o‘tkazilgan tezkor tekshiruv hamda gumonlanuvchilardan birining xonadonida amalga oshirilgan qonuniy ko‘zdan kechirish tadbiri davomida, ushbu noqonuniy aylanmada bo‘lgan pnevmatik qurol ashyoviy dalil sifatida topildi va o‘rnatilgan tartibda musodara qilindi. Hozirda mazkur ishga aloqador bo‘lgan to‘rt nafar huquqbuzarning barchasi shaxsiga aniqlik kiritilib, ushlangan.
Huquqiy oqibatlar: Qonun ustuvorligi
Qo‘lga olingan fuqarolarga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining "Qonunga xilof ravishda qurol muomalasi" moddasi bilan ma’muriy ish qo‘zg‘atildi.
Ushbu qonunbuzarlik uchun ularni quyidagi qat’iy choralar kutmoqda:
Katta miqdordagi pul jarimasi;
Ma’muriy qamoq jazosi.
Huquq-tartibot organlarining muhim eslatmasi:
Pnevmatik, ov yoki sport qurollarini tegishli davlat organlarining maxsus ruxsatnomasisiz sotib olish, saqlash, olib yurish va boshqa shaxslarga qayta sotish qonunan taqiqlanadi. Har qanday turdagi qurol — shunchaki ov yoki ko‘ngilochar vosita emas, balki atrofdagilar sog‘lig‘i va hayotiga xavf soluvchi jismdir.
Yurtimizdagi eng so‘nggi huquqiy yangiliklar, tezkor reportajlar va kriminal xronika tafsilotlarini biz bilan kuzatib borishda davom eting!
…