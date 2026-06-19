Sergelida pnevmatik qurollarning noqonuniy savdo zanjiri fosh etildi

·21·Jamiyat
Sergelida pnevmatik qurollarning noqonuniy savdo zanjiri fosh etildi

Poytaxtimizda jamoat xavfsizligini ta’minlash va qonunga xilof ravishda qurol aylanmasiga chek qo‘yish borasida navbatdagi tezkor tadbir o‘tkazildi. Toshkent shahar IIBB xodimlari tomonidan Sergeli tumanida pnevmatik miltiqni hech qanday tegishli ruxsatnomasiz, zanjir ko‘rinishida bir-biriga qayta sotish bilan shug‘ullanib kelgan shaxslar qo‘lga olindi.

Noqonuniy olib-sotarlik sxemasi qanday ishlagan?

Surishtiruv va tezkor ma’lumotlarga ko‘ra, Sergeli tumanida istiqomat qiluvchi to‘rt nafar mahalliy fuqaro o‘zaro xufiyona savdo zanjirini yuzaga keltirishgan:

  • Birinchi bosqich: Sheriklardan biri pnevmatik miltiqni rasmiy organlarda ro‘yxatdan o‘tkazmasdan, noqonuniy ravishda sotib olgan.

  • Qayta pullash: So‘ngra ushbu qurolni o‘z tanishiga hech qanday hujjatlarsiz sotgan.

  • Zanjirning kengayishi: Ikkinchi xaridor esa to‘xtab qolmay, miltiqni yanada ko‘proq foyda ko‘rish maqsadida boshqa shaxslarga sotib yuborgan.

Tezkor hibsga olish va musodara

IIBB xodimlari tomonidan o‘tkazilgan tezkor tekshiruv hamda gumonlanuvchilardan birining xonadonida amalga oshirilgan qonuniy ko‘zdan kechirish tadbiri davomida, ushbu noqonuniy aylanmada bo‘lgan pnevmatik qurol ashyoviy dalil sifatida topildi va o‘rnatilgan tartibda musodara qilindi. Hozirda mazkur ishga aloqador bo‘lgan to‘rt nafar huquqbuzarning barchasi shaxsiga aniqlik kiritilib, ushlangan.

Huquqiy oqibatlar: Qonun ustuvorligi

Qo‘lga olingan fuqarolarga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining "Qonunga xilof ravishda qurol muomalasi" moddasi bilan ma’muriy ish qo‘zg‘atildi.

Ushbu qonunbuzarlik uchun ularni quyidagi qat’iy choralar kutmoqda:

  • Katta miqdordagi pul jarimasi;

  • Ma’muriy qamoq jazosi.

Huquq-tartibot organlarining muhim eslatmasi:

Pnevmatik, ov yoki sport qurollarini tegishli davlat organlarining maxsus ruxsatnomasisiz sotib olish, saqlash, olib yurish va boshqa shaxslarga qayta sotish qonunan taqiqlanadi. Har qanday turdagi qurol — shunchaki ov yoki ko‘ngilochar vosita emas, balki atrofdagilar sog‘lig‘i va hayotiga xavf soluvchi jismdir.

Yurtimizdagi eng so‘nggi huquqiy yangiliklar, tezkor reportajlar va kriminal xronika tafsilotlarini biz bilan kuzatib borishda davom eting!

ToshkentO'zbekistonSergiliy tumanini
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

IIV tizimida yangilik: Xodimlarning nojo‘ya harakatini ochuvchi bot ishga tushirildiIIV tizimida yangilik: Xodimlarning nojo‘ya harakatini ochuvchi bot ishga tushirildiBugun, 12:57O‘zbekistonda korrupsiyaga qo‘l urganlar uchun umrbod cheklovlar joriy etildiO‘zbekistonda korrupsiyaga qo‘l urganlar uchun umrbod cheklovlar joriy etildiBugun, 08:36Navoiyda rulda uxlab qolish ayanchli fojia bilan yakunlandiNavoiyda rulda uxlab qolish ayanchli fojia bilan yakunlandiBugun, 02:262 ming so‘mlik pulni yirtib raqsga tushgan erkak keng jamoatchilikning e’tiborini tortdi (video )2 ming so‘mlik pulni yirtib raqsga tushgan erkak keng jamoatchilikning e’tiborini tortdi (video )Kecha, 17:15Stadionda ta’sirli lahza: kolumbiyalik muxlislar o‘zbekistonlik bolakayni ovutdi (video)Stadionda ta’sirli lahza: kolumbiyalik muxlislar o‘zbekistonlik bolakayni ovutdi (video)Kecha, 12:31Olmazorda IES xodimi pora bilan qo‘lga tushdiOlmazorda IES xodimi pora bilan qo‘lga tushdiKecha, 12:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda