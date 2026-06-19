Hindistonda Telegram bloklandi: 150 million foydalanuvchi aloqasiz qoldi

·30·Texno
Hindistonda Telegram bloklandi: 150 million foydalanuvchi aloqasiz qoldi

Hindiston hukumati imtihonlardagi firibgarliklarga qarshi kurash doirasida Telegram messenjeriga nisbatan vaqtinchalik taqiq joriy etdi. Nyu-Dehli Oliy sudi platformaning ushbu cheklovga qarshi bergan apellyatsiya shikoyatini rad etdi. Natijada, dunyodagi eng yirik bozorlardan birida 150 milliondan ortiq foydalanuvchi ommabop servisdan foydalanish imkoniyatidan mahrum boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu keskin choraga mamlakatda tibbiyot oliy oʻquv yurtlariga kirish uchun oʻtkaziladigan milliy imtihonlar sabab boʻlgan. Avvalroq, savollar sizib chiqqani haqidagi ayblovlar tufayli imtihon natijalari bekor qilingan edi. Hindiston axborot texnologiyalari vazirligi messenjerdagi ayrim kanallar boʻlajak imtihon savollarini sotayotgani haqidagi xavotirlar ortidan 22-iyunga qadar blokirovka oʻrnatishga qaror qildi.

Sud qarori va texnologik gigantlarning munosabati

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sudya Tejas Karia hukumatning ushbu qarorini qonuniy va belgilangan tartib-qoidalarga toʻliq muvofiq deb topdi. Taqiq eʼlon qilinganidan soʻng bir necha soat ichida mahalliy telekommunikatsiya kompaniyalari, shuningdek, Google va Apple kabi gigantlar Telegram ilovasini oʻz doʻkonlaridan oʻchirib tashladilar va unga kirishni chekladilar.

Telegram asoschisi Pavel Durov ushbu vaziyatni keskin tanqid ostiga oldi. Uning soʻzlariga koʻra, bunday choralar platformaning millionlab begunoh foydalanuvchilarini jazolash bilan barobardir. Durovning taʼkidlashicha, imtihon materiallarining sizib chiqishi bilan bogʻliq muammolar allaqachon boshqa platformalarga koʻchib ulgurgan va faqat birgina servisni bloklash masalani hal qilmaydi.

Vaziyat yanada murakkablashib, Hindistonning Reliance telekommunikatsiya kompaniyasi tomonidan qoʻllanilgan BGP hijacking (marshrutlarni egallab olish) usuli tufayli blokirovka taʼsiri mamlakat tashqarisiga ham yoyildi. Natijada, BAA va boshqa qoʻshni mintaqalardagi millionlab foydalanuvchilar ham messenjerga kirishda muammolarga duch kelishdi.

Telegram maʼmuriyati hukumat bilan hamkorlik qilishga tayyorligini bildirib, imtihonlar bilan bogʻliq noqonuniy kontent tarqatayotgan 900 dan ortiq havolani oʻchirib tashlaganini maʼlum qildi. Shunga qaramay, rasmiy Dehli imtihon jarayonlari toʻliq yakunlanmaguncha cheklovlarni yumshatish niyatida emas.

Ushbu voqea global texnologiya olamida davlatlarning raqamli platformalar ustidan nazoratni kuchaytirayotganining navbatdagi isboti boʻldi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham Telegram eng asosiy muloqot vositasi ekanligini hisobga olsak, yirik bozorlardagi bunday blokirovkalar platformaning umumiy barqarorligiga va xalqaro siyosatiga sezilarli taʼsir koʻrsatishi mumkin.

TelegramHindistonPavel DurovBlokirovkaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ChatGPT xavfsizlik tizimidagi nuqson: Sunʼiy intellekt kutilmagan kontent yaratmoqdaChatGPT xavfsizlik tizimidagi nuqson: Sunʼiy intellekt kutilmagan kontent yaratmoqdaBugun, 14:23NASA va Relativity Space Marsni oʻrganish boʻyicha tarixiy shartnoma imzoladiNASA va Relativity Space Marsni oʻrganish boʻyicha tarixiy shartnoma imzoladiBugun, 13:58SpaceX YeIning yangi rejalari Ukrainadagi sunʼiy yoʻldosh aloqasiga xavf solishidan ogohlantirdiSpaceX YeIning yangi rejalari Ukrainadagi sunʼiy yoʻldosh aloqasiga xavf solishidan ogohlantirdiBugun, 12:52AQSH va ASML oʻrtasida maxfiy nizo: Xitoy eng ilgʻor chiplarni ishlab chiqarishni boshladimi?AQSH va ASML oʻrtasida maxfiy nizo: Xitoy eng ilgʻor chiplarni ishlab chiqarishni boshladimi?Bugun, 12:52Epic Games oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: Unreal Engine 5.8 tarkibiga sunʼiy intellekt kiritildiEpic Games oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: Unreal Engine 5.8 tarkibiga sunʼiy intellekt kiritildiBugun, 12:28DeepCool kompaniyasi Computex 2026 koʻrgazmasida inqilobiy sovutish tizimlarini taqdim etdiDeepCool kompaniyasi Computex 2026 koʻrgazmasida inqilobiy sovutish tizimlarini taqdim etdiBugun, 11:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi