«Bu eng yomon Portugaliya»: mashhur agent Ronaldu va Martinesni ayovsiz tanqid qildi
Shimoliy Amerika yashil maydonlarida davom etayotgan Jahon chempionatining ilk turi kutilmagan natijalar bilan bir qatorda, katta bahs-munozaralarni ham boshlab yubordi. Xususan, "Ye" guruhidagi dastlabki bahsda Afrika vakili Kongo terma jamoasi bilan durang (1:1) o‘ynagan Portugaliya milliy jamoasi o‘z yurtida keskin tanqidlar ostida qoldi.
Portugaliyalik mashhur futbol agenti Paulu Barboza "RB Sport" nashriga bergan intervyusida jamoaning namoyish etgan futboli va hujumchi Krishtianu Ronalduning tarkibdagi roli haqida juda qattiq va murosasiz fikrlarni bildirdi.
«Durang natijaga ham munosib emasdik»
Agentning fikricha, Portugaliya terma jamoasi debyut o‘yinida muxlislar kutgan mazmunli o‘yinning yarmini ham ko‘rsata olmadi va Kongo bilan o‘yinda omad tufayli ochko qo‘lga kiritdi.
Paulu Barboza Portugaliyaning o‘yini haqida:
«Kongoga qarshi juda yomon o‘ynadik va mening fikrimcha, hatto durang natijaga ham munosib emasdik. Bu men so‘nggi 10 yil ichida ko‘rgan Portugaliyaning eng yomon o‘yini bo‘ldi. Eng achinarlisi shundaki, milliy jamoa aslida bundan ancha yaxshiroq o‘ynay oladi. Ammo agar shu holat davom etaversa, biz nafaqat chempionlikdan umid uzishimiz, balki guruhdan ham chiqa olmaslik xavfi ostida qolishimiz mumkin».
Ronaldu muammosi: «Jamoa maydonda 10 kishi bo‘lib harakat qilmoqda»
Intervyuning eng shov-shuvli qismi jamoa sardori Krishtianu Ronalduga qaratildi. Paulu Barboza 41 yoshli afsonaning maydonda bo‘lishi jamoaviy mexanizmga salbiy ta’sir qilayotganini ochiq aytdi:
Asosiy tarkibdagi o‘rni: Barbozaning ishonch bildirishicha, ayni paytda Krishtianu Ronalduga terma jamoaning asosiy tarkibida joy yo‘q.
«Ego»ning zarari: Hujumchining shaxsiy ambitsiyalari va o‘ta yuqori egosi Portugaliyaning umumiy ruhiyatiga va jahon chempionligini qo‘lga kiritish yo‘lidagi maqsadiga xalal berishi mumkin.
Taktik kamchilik: Ronaldu maydonda bo‘lgan paytda jamoa amalda 10 kishi bo‘lib harakat qilmoqda, chunki u zamonaviy futbol talab etadigan faol pressing va harakatchanlikni ta’minlab bera olmayapti.
Murabbiy qo‘rquvi va hujumdagi muqobil yulduzlar
Paulu Barboza terma jamoa bosh murabbiyi Roberto Martinesning qarorlarini ham shubha ostiga oldi. Uning fikricha, Portugaliya Ronaldu faktoriga haddan tashqari bog‘lanib qolgan. Murabbiy Krishtianuni zaxiraga olishdan cho‘chiyotgandek tuyuladi, go‘yoki bu qaror yulduz futbolchining ruhiyatiga va jamoa ichidagi muhitga salbiy ta’sir qilib qo‘yishidan xavfsiramoqda.
Vaholanki, Portugaliya tarkibida hujum chizig‘ini ancha rang-barang, tezkor va samarali qila oladigan dahshatli muqobil variantlar mavjud:
Joau Feliks
Gonsalu Ramush
Rafael Leau
Agentning fikricha, aynan mana shu yosh va shiddatli kuchlarga imkoniyat berish orqali Portugaliya haqiqiy chempionlik darajasidagi o‘yinini topa oladi.
Sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:
Paulu Barbozaning ushbu bayonoti Portugaliya lageridagi ichki bosim naqadar yuqori ekanini ko‘rsatib qo‘ydi. Ronaldu bilan bog‘liq taktik inqiroz Roberto Martinesni keyingi turlarda keskin qarorlar qabul qilishga majbur etadi. Aks holda, JCH-2026 favoritlaridan biri hisoblangan portugaliyalik muxlislarni juda katta ko‘ngilsizlik va muddatidan oldin turnir bilan xayrlashish azobi kutayotgan bo‘lishi mumkin.
…