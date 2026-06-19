«Bu eng yomon Portugaliya»: mashhur agent Ronaldu va Martinesni ayovsiz tanqid qildi

·0·Sport
«Bu eng yomon Portugaliya»: mashhur agent Ronaldu va Martinesni ayovsiz tanqid qildi

Shimoliy Amerika yashil maydonlarida davom etayotgan Jahon chempionatining ilk turi kutilmagan natijalar bilan bir qatorda, katta bahs-munozaralarni ham boshlab yubordi. Xususan, "Ye" guruhidagi dastlabki bahsda Afrika vakili Kongo terma jamoasi bilan durang (1:1) o‘ynagan Portugaliya milliy jamoasi o‘z yurtida keskin tanqidlar ostida qoldi.

Portugaliyalik mashhur futbol agenti Paulu Barboza "RB Sport" nashriga bergan intervyusida jamoaning namoyish etgan futboli va hujumchi Krishtianu Ronalduning tarkibdagi roli haqida juda qattiq va murosasiz fikrlarni bildirdi.

«Durang natijaga ham munosib emasdik»

Agentning fikricha, Portugaliya terma jamoasi debyut o‘yinida muxlislar kutgan mazmunli o‘yinning yarmini ham ko‘rsata olmadi va Kongo bilan o‘yinda omad tufayli ochko qo‘lga kiritdi.

Paulu Barboza Portugaliyaning o‘yini haqida:

«Kongoga qarshi juda yomon o‘ynadik va mening fikrimcha, hatto durang natijaga ham munosib emasdik. Bu men so‘nggi 10 yil ichida ko‘rgan Portugaliyaning eng yomon o‘yini bo‘ldi. Eng achinarlisi shundaki, milliy jamoa aslida bundan ancha yaxshiroq o‘ynay oladi. Ammo agar shu holat davom etaversa, biz nafaqat chempionlikdan umid uzishimiz, balki guruhdan ham chiqa olmaslik xavfi ostida qolishimiz mumkin».

Ronaldu muammosi: «Jamoa maydonda 10 kishi bo‘lib harakat qilmoqda»

Intervyuning eng shov-shuvli qismi jamoa sardori Krishtianu Ronalduga qaratildi. Paulu Barboza 41 yoshli afsonaning maydonda bo‘lishi jamoaviy mexanizmga salbiy ta’sir qilayotganini ochiq aytdi:

  • Asosiy tarkibdagi o‘rni: Barbozaning ishonch bildirishicha, ayni paytda Krishtianu Ronalduga terma jamoaning asosiy tarkibida joy yo‘q.

  • «Ego»ning zarari: Hujumchining shaxsiy ambitsiyalari va o‘ta yuqori egosi Portugaliyaning umumiy ruhiyatiga va jahon chempionligini qo‘lga kiritish yo‘lidagi maqsadiga xalal berishi mumkin.

  • Taktik kamchilik: Ronaldu maydonda bo‘lgan paytda jamoa amalda 10 kishi bo‘lib harakat qilmoqda, chunki u zamonaviy futbol talab etadigan faol pressing va harakatchanlikni ta’minlab bera olmayapti.

Murabbiy qo‘rquvi va hujumdagi muqobil yulduzlar

Paulu Barboza terma jamoa bosh murabbiyi Roberto Martinesning qarorlarini ham shubha ostiga oldi. Uning fikricha, Portugaliya Ronaldu faktoriga haddan tashqari bog‘lanib qolgan. Murabbiy Krishtianuni zaxiraga olishdan cho‘chiyotgandek tuyuladi, go‘yoki bu qaror yulduz futbolchining ruhiyatiga va jamoa ichidagi muhitga salbiy ta’sir qilib qo‘yishidan xavfsiramoqda.

Vaholanki, Portugaliya tarkibida hujum chizig‘ini ancha rang-barang, tezkor va samarali qila oladigan dahshatli muqobil variantlar mavjud:

  • Joau Feliks

  • Gonsalu Ramush

  • Rafael Leau

Agentning fikricha, aynan mana shu yosh va shiddatli kuchlarga imkoniyat berish orqali Portugaliya haqiqiy chempionlik darajasidagi o‘yinini topa oladi.

Sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:

Paulu Barbozaning ushbu bayonoti Portugaliya lageridagi ichki bosim naqadar yuqori ekanini ko‘rsatib qo‘ydi. Ronaldu bilan bog‘liq taktik inqiroz Roberto Martinesni keyingi turlarda keskin qarorlar qabul qilishga majbur etadi. Aks holda, JCH-2026 favoritlaridan biri hisoblangan portugaliyalik muxlislarni juda katta ko‘ngilsizlik va muddatidan oldin turnir bilan xayrlashish azobi kutayotgan bo‘lishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Habib Nurmagomedov taxmini: JCH-2026 kubogi va «Oltin butsa» kimga nasib etadi?Habib Nurmagomedov taxmini: JCH-2026 kubogi va «Oltin butsa» kimga nasib etadi?Bugun, 12:33Marcus Rashford Manchester Yunaytedni tark etib, Barselonaga qaytishni istamoqdaMarcus Rashford Manchester Yunaytedni tark etib, Barselonaga qaytishni istamoqdaBugun, 12:30Habib Nurmagomedov JCH-2026dagi uchta sevimli terma jamoasini aytdiHabib Nurmagomedov JCH-2026dagi uchta sevimli terma jamoasini aytdiBugun, 12:02JCH-2026 favoritlari: Goal portali yangilangan reytingni e’lon qildiJCH-2026 favoritlari: Goal portali yangilangan reytingni e’lon qildiBugun, 11:52Angliya terma jamoasida xushxabar: Harry Kane va Declan Rice safga qaytmoqdaAngliya terma jamoasida xushxabar: Harry Kane va Declan Rice safga qaytmoqdaBugun, 11:50Jonatan Devidning qayd etgan het-triki uni Messi bilan tenglashtirdiJonatan Devidning qayd etgan het-triki uni Messi bilan tenglashtirdiBugun, 11:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi