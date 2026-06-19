AQSH va ASML oʻrtasida maxfiy nizo: Xitoy eng ilgʻor chiplarni ishlab chiqarishni boshladimi?

·0·Texno
AQSH va ASML oʻrtasida maxfiy nizo: Xitoy eng ilgʻor chiplarni ishlab chiqarishni boshladimi?

AQSH hukumati va dunyodagi eng qimmat texnologik kompaniyalardan biri boʻlgan Niderlandiyaning ASML korxonasi oʻrtasida jiddiy ziddiyat yuzaga keldi. Vashington maʼmuriyati dunyodagi eng murakkab mikrosxemalarni chop etishga qodir boʻlgan EUV (ekstremal ultrabinafsha litografiya) qurilmalaridan biri Xitoy qoʻliga tushib qolgan boʻlishi mumkinligidan xavotirda. Bu haqda Bloomberg nashri oʻz manbalariga tayanib xabar bermoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

AQSH Savdo vaziri Howard Lutnick ASML rahbariyati bilan uchrashuvda ushbu masalani koʻtargan. Agar ushbu maʼlumot tasdiqlansa, bu AQSH tomonidan yillar davomida oʻrnatilgan eksport nazorati tizimining eng yirik buzilishi boʻladi. Gap shundaki, ASML dunyoda EUV uskunalarini ishlab chiqaradigan yagona kompaniya boʻlib, ularsiz NVIDIA, Apple yoki Intel kabi gigantlar uchun eng zamonaviy protsessorlarni tayyorlashning imkoni yoʻq.

Isbotlanmagan ayblovlar va ASML pozitsiyasi

AQSH rasmiylari ASML Xitoyga EUV texnologiyasiga oid komponentlar va transport uskunalarini yetkazib bergani haqida dalillarga ega ekanligini iddao qilmoqda. Biroq, hozircha bu dalillar na jamoatchilikka, na Niderlandiya kompaniyasining oʻziga taqdim etilgan. ASML vakillari esa Xitoy hududida bunday mashinalar umuman mavjud emasligini va hech qachon yetkazib berilmaganini qatʼiy taʼkidlamoqda.

Kompaniya bosh direktori Christophe Fouquetning soʻzlariga koʻra, ASML oʻzi ishlab chiqargan har bir qurilmani qatʼiy nazorat qiladi. Ular yo mijozlar tomonidan faol foydalanilmoqda, yoki qismlarga ajratilib, kompaniyaga qaytarilgan. Fouquetning taʼkidlashicha, EUV texnologiyasini shunchaki nusxalash yoki "teskari muhandislik" (reverse-engineering) orqali oʻzlashtirish imkonsiz, chunki uning faqatgina yorugʻlik manbasini yaratish uchun 20 yil vaqt va milliardlab dollar mablagʻ sarflangan.

Geosiyosiy va iqtisodiy oqibatlar

ASML hozirda Yevropaning eng qimmat ochiq aksiyadorlik jamiyati boʻlib, uning bozor qiymati 700 milliard dollardan oshadi. Kompaniya Xitoyga faqatgina eski avlod DUV (chuqur ultrabinafsha) uskunalarini sotishga ruxsat olgan. Bu savdolar kompaniya daromadining qariyb 20 foizini tashkil qiladi. Mutaxassislarning fikricha, ASML bitta noqonuniy savdo tufayli oʻzining xalqaro obroʻsi va asosiy daromad manbalarini xavf ostiga qoʻyishi mantiqqa toʻgʻri kelmaydi.

Shunga qaramay, AQSH hukumati oʻzining texnologik ustunligini saqlab qolish uchun bosimni kuchaytirmoqda. Hatto Vashington ASML monopoliyasiga chek qoʻyishi mumkin boʻlgan xLight kabi startaplarni moliyalashtirishni boshlagan. Bu kabi harakatlar global chip sanoatidagi raqobat nafaqat iqtisodiy, balki milliy xavfsizlik masalasiga aylanganini yana bir bor isbotlamoqda.

  • EUV qurilmalari dunyodagi eng murakkab texnik tizimlar hisoblanadi;
  • ASML ushbu sohada mutlaq monopoliyaga ega;
  • Xitoyning ushbu texnologiyaga ega boʻlishi AQSHning sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchiligiga tahdid soladi.
Hozircha vaziyat noaniqligicha qolmoqda. Agar AQSH oʻz ayblovlarini isbotlay olmasa, bu ikki ittifoqchi davlat oʻrtasidagi ishonchga putur yetkazishi mumkin. Ammo Xitoy haqiqatdan ham ushbu texnologiyani qoʻlga kiritgan boʻlsa, jahon texnologiya bozorida kuchlar nisbati butunlay oʻzgarib ketishi muqarrar.

ASMLXitoyAQSHTexnologiyaChip
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX YeIning yangi rejalari Ukrainadagi sunʼiy yoʻldosh aloqasiga xavf solishidan ogohlantirdiSpaceX YeIning yangi rejalari Ukrainadagi sunʼiy yoʻldosh aloqasiga xavf solishidan ogohlantirdiBugun, 12:52Epic Games oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: Unreal Engine 5.8 tarkibiga sunʼiy intellekt kiritildiEpic Games oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: Unreal Engine 5.8 tarkibiga sunʼiy intellekt kiritildiBugun, 12:28DeepCool kompaniyasi Computex 2026 koʻrgazmasida inqilobiy sovutish tizimlarini taqdim etdiDeepCool kompaniyasi Computex 2026 koʻrgazmasida inqilobiy sovutish tizimlarini taqdim etdiBugun, 11:55Buklama smartfonlar bozori rekord darajada oʻsmoqda: Samsung va Xiaomi yetakchilikdaBuklama smartfonlar bozori rekord darajada oʻsmoqda: Samsung va Xiaomi yetakchilikdaBugun, 11:25Honor X80 Pro Max choʻlning 45 daraja issigʻida 17 soatlik ekstremal sinovdan oʻtdiHonor X80 Pro Max choʻlning 45 daraja issigʻida 17 soatlik ekstremal sinovdan oʻtdiBugun, 10:50FSP kompaniyasi Computex 2026 koʻrgazmasida 3,3 kW quvvatli blok va yangiliklarni namoyish etdiFSP kompaniyasi Computex 2026 koʻrgazmasida 3,3 kW quvvatli blok va yangiliklarni namoyish etdiBugun, 10:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi