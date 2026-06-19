SpaceX YeIning yangi rejalari Ukrainadagi sunʼiy yoʻldosh aloqasiga xavf solishidan ogohlantirdi

·0·Texno
SpaceX YeIning yangi rejalari Ukrainadagi sunʼiy yoʻldosh aloqasiga xavf solishidan ogohlantirdi

Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi Yevropa Ittifoqining sunʼiy yoʻldosh chastotalarini qayta taqsimlash boʻyicha rejalarini keskin tanqid ostiga oldi. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, Yevrokomissiya tomonidan ilgari surilayotgan yangi tartib-qoidalar smartfonlarning sunʼiy yoʻldoshga toʻgʻridan-toʻgʻri ulanish texnologiyasini cheklab qoʻyishi va global miqyosda aloqa sifatiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

SpaceX tomonidan Yevrokomissiyaga yoʻllangan rasmiy murojaatda aytilishicha, YeIning ushbu tashabbusi yevropalik foydalanuvchilarni zamonaviy aloqa imkoniyatlaridan mahrum qilishi bilan birga, favqulodda xizmatlar ishida jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Xususan, Bloomberg nashri xabariga koʻra, bu kabi cheklovlar ayni paytda Starlink tizimidan faol foydalanayotgan Ukraina hududidagi aloqa xavfsizligiga bevosita tahdid solishi mumkin.

Interferensiya va texnik toʻsiqlar

Yevropa Ittifoqi oʻzining IRIS² sunʼiy yoʻldosh guruhini yaratishni rejalashtirmoqda va bu loyiha uchun gibrid radiochastotalar tizimidan foydalanmoqchi. SpaceX ekspertlarining fikricha, ushbu tizim Starlink xizmatlari bilan texnik toʻqnashuvga (interferensiya) kirishishi mumkin. Bu esa nafaqat tijoriy aloqani, balki Ukrainadagi qutqaruv va tezkor yordam xizmatlarining barqaror ishlashini ham xavf ostiga qoʻyadi.

Yevrokomissiya avvalroq xorijiy operatorlarning 2 GGs atrofidagi chastotalar diapazoniga kirishini cheklash niyatini eʼlon qilgan edi. Mazkur diapazon smartfonlarni toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldoshga ulash (direct-to-cell) texnologiyasi uchun oʻta muhim hisoblanadi. Hozirda ushbu spektrda Amerikaning Viasat va EchoStar kompaniyalari faoliyat yuritmoqda, biroq ularning litsenziya muddati 2027-yilda tugaydi.

Siyosiy manfaatlar va iqtisodiy voqelik

SpaceX vakillari YeI rejasini tanqid qilar ekan, ittifoq iqtisodiy va texnik voqelikdan koʻra, operatorning qaysi davlatda roʻyxatdan oʻtganiga koʻproq ahamiyat berayotganini taʼkidlamoqda. Kompaniya fikricha, bunday yondashuv innovatsiyalarni boʻgʻadi va global sunʼiy yoʻldosh aloqasi ekotizimida sunʼiy toʻsiqlarni yuzaga keltirishi mumkin.

Eslatib oʻtamiz, Starlink hozirda Ukrainada "Kiyevstar" va Veon operatorlari bilan hamkorlikda maʼlumotlarni uzatish xizmatlarini taqdim etib kelmoqda. Mazkur aloqa tizimi mamlakatning muhim infratuzilmasi uchun hayotiy ahamiyatga ega boʻlib, har qanday texnik nosozlik yoki chastotalar toʻqnashuvi ogʻir oqibatlarga olib kelishi mumkin.

TASS va boshqa xalqaro axborot agentliklari keltirgan maʼlumotlarga koʻra, Yevropa Ittifoqi oʻzining mustaqil sunʼiy yoʻldosh tarmogʻini yaratish orqali AQSh texnologiyalariga qaramlikni kamaytirishni koʻzlagan. Biroq, SpaceX bu harakatlar amaldagi xizmatlar sifatini pasaytirishi va global aloqa standartlariga putur yetkazishidan xavotirda.

SpaceXStarlinkYevropa IttifoqiUkrainaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH va ASML oʻrtasida maxfiy nizo: Xitoy eng ilgʻor chiplarni ishlab chiqarishni boshladimi?AQSH va ASML oʻrtasida maxfiy nizo: Xitoy eng ilgʻor chiplarni ishlab chiqarishni boshladimi?Bugun, 12:52Epic Games oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: Unreal Engine 5.8 tarkibiga sunʼiy intellekt kiritildiEpic Games oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: Unreal Engine 5.8 tarkibiga sunʼiy intellekt kiritildiBugun, 12:28DeepCool kompaniyasi Computex 2026 koʻrgazmasida inqilobiy sovutish tizimlarini taqdim etdiDeepCool kompaniyasi Computex 2026 koʻrgazmasida inqilobiy sovutish tizimlarini taqdim etdiBugun, 11:55Buklama smartfonlar bozori rekord darajada oʻsmoqda: Samsung va Xiaomi yetakchilikdaBuklama smartfonlar bozori rekord darajada oʻsmoqda: Samsung va Xiaomi yetakchilikdaBugun, 11:25Honor X80 Pro Max choʻlning 45 daraja issigʻida 17 soatlik ekstremal sinovdan oʻtdiHonor X80 Pro Max choʻlning 45 daraja issigʻida 17 soatlik ekstremal sinovdan oʻtdiBugun, 10:50FSP kompaniyasi Computex 2026 koʻrgazmasida 3,3 kW quvvatli blok va yangiliklarni namoyish etdiFSP kompaniyasi Computex 2026 koʻrgazmasida 3,3 kW quvvatli blok va yangiliklarni namoyish etdiBugun, 10:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi