Marcus Rashford Manchester Yunaytedni tark etib, Barselonaga qaytishni istamoqda
Manchester Yunayted hujumchisi Marcus Rashford faoliyatini Ispaniya chempionatida davom ettirish niyatidan voz kechmayapti. Angliyalik futbolchi jamoaga Anthony Gordon kelib qoʻshilganiga qaramay, aynan Barselona safiga qaytishni oʻzining asosiy maqsadi deb bilmoqda. Ushbu transfer amalga oshishi futbolchining kelajagi va klublarning moliyaviy holati uchun muhim ahamiyatga ega. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, Manchester Yunayted rahbariyati joriy yozgi transfer oynasida 28 yoshli hujumchini sotib yuborishga tayyor. Rashford esa oʻz navbatida boshqa klublardan boʻalayotgan takliflarni rad etib, Kataloniya grandidan chorlov kutmoqda. Futbolchi oʻtgan mavsumni ijara asosida aynan Barselona safida oʻtkazgan edi va u yerda oʻzini koʻrsatish uchun hali imkoniyatlari borligiga ishonadi.
Moliyaviy toʻsiqlar va klublararo muzokaralarHozirgi vaqtda transferning asosiy toʻsigʻi moliyaviy masalalar boʻalib qolmoqda. Barselona avvalroq futbolchini 30 million yevro evaziga sotib olish huquqidan foydalanmagan edi. Manchester Yunayted esa Rashfordni yana ijaraga berish niyatida emas va faqat toʻliq sotuv variantini koʻrib chiqmoqda. Bu holat moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan koʻk-anorranglilar uchun murakkablik tugʻdirishi mumkin.
Sport nashri maʼlumotlariga koʻra, Rashford Barselonada qolish uchun hatto oʻz maoshini kamaytirishga ham rozilik bergan. Jamoa bosh murabbiyi Hansi Flick oʻtgan mavsum yakunida futbolchining harakatlaridan mamnun boʻlganini va uni tarkibda saqlab qolish uchun klub barcha imkoniyatlarni ishga solishini taʼkidlagan edi. Rashford Flick taktikalariga moslasha olgan va zaxiradan tushib ham oʻyinga ijobiy taʼsir oʻtkaza olishini isbotlagan.
Transfer oynasi yakunidagi kutilmalarAyni damda Barselona uchun ustuvor vazifa markaziy hujumchi sotib olish boʻalib turibdi. Shundan soʻnggina klub Rashford masalasiga qaytishi mumkin. Futbolchining oʻzi esa transfer oynasining soʻnggi kunlarigacha kutishga tayyor. Uning bu qatʼiyati har ikki klub rahbariyatiga bosim oʻtkazishi va muzokaralar jarayonini tezlashtirishi kutilmoqda.
Manchester Yunayted Rashfordning jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli ishtirokidan soʻng uning transfer qiymati oshishiga umid qilmoqda. Agar transfer oynasi yopilishiga yaqin boshqa munosib takliflar boʻmasa, ingliz klubi oʻz talablarini biroz yumshatishi ham ehtimoldan xoli emas. Rashford uchun Barselona nafaqat professional faoliyatini tiklash, balki yuqori darajadagi futbolda oʻz oʻrnini saqlab qolish uchun eng maqbul variant boʻalib qolmoqda.
…