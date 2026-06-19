Marcus Rashford Manchester Yunaytedni tark etib, Barselonaga qaytishni istamoqda

·56·Sport
Marcus Rashford Manchester Yunaytedni tark etib, Barselonaga qaytishni istamoqda

Manchester Yunayted hujumchisi Marcus Rashford faoliyatini Ispaniya chempionatida davom ettirish niyatidan voz kechmayapti. Angliyalik futbolchi jamoaga Anthony Gordon kelib qoʻshilganiga qaramay, aynan Barselona safiga qaytishni oʻzining asosiy maqsadi deb bilmoqda. Ushbu transfer amalga oshishi futbolchining kelajagi va klublarning moliyaviy holati uchun muhim ahamiyatga ega. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, Manchester Yunayted rahbariyati joriy yozgi transfer oynasida 28 yoshli hujumchini sotib yuborishga tayyor. Rashford esa oʻz navbatida boshqa klublardan boʻalayotgan takliflarni rad etib, Kataloniya grandidan chorlov kutmoqda. Futbolchi oʻtgan mavsumni ijara asosida aynan Barselona safida oʻtkazgan edi va u yerda oʻzini koʻrsatish uchun hali imkoniyatlari borligiga ishonadi.

Moliyaviy toʻsiqlar va klublararo muzokaralar

Hozirgi vaqtda transferning asosiy toʻsigʻi moliyaviy masalalar boʻalib qolmoqda. Barselona avvalroq futbolchini 30 million yevro evaziga sotib olish huquqidan foydalanmagan edi. Manchester Yunayted esa Rashfordni yana ijaraga berish niyatida emas va faqat toʻliq sotuv variantini koʻrib chiqmoqda. Bu holat moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan koʻk-anorranglilar uchun murakkablik tugʻdirishi mumkin.

Sport nashri maʼlumotlariga koʻra, Rashford Barselonada qolish uchun hatto oʻz maoshini kamaytirishga ham rozilik bergan. Jamoa bosh murabbiyi Hansi Flick oʻtgan mavsum yakunida futbolchining harakatlaridan mamnun boʻlganini va uni tarkibda saqlab qolish uchun klub barcha imkoniyatlarni ishga solishini taʼkidlagan edi. Rashford Flick taktikalariga moslasha olgan va zaxiradan tushib ham oʻyinga ijobiy taʼsir oʻtkaza olishini isbotlagan.

Transfer oynasi yakunidagi kutilmalar

Ayni damda Barselona uchun ustuvor vazifa markaziy hujumchi sotib olish boʻalib turibdi. Shundan soʻnggina klub Rashford masalasiga qaytishi mumkin. Futbolchining oʻzi esa transfer oynasining soʻnggi kunlarigacha kutishga tayyor. Uning bu qatʼiyati har ikki klub rahbariyatiga bosim oʻtkazishi va muzokaralar jarayonini tezlashtirishi kutilmoqda.

Manchester Yunayted Rashfordning jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli ishtirokidan soʻng uning transfer qiymati oshishiga umid qilmoqda. Agar transfer oynasi yopilishiga yaqin boshqa munosib takliflar boʻmasa, ingliz klubi oʻz talablarini biroz yumshatishi ham ehtimoldan xoli emas. Rashford uchun Barselona nafaqat professional faoliyatini tiklash, balki yuqori darajadagi futbolda oʻz oʻrnini saqlab qolish uchun eng maqbul variant boʻalib qolmoqda.

Marcus RashfordBarselonaManchester YunaytedTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bu eng yomon Portugaliya»: mashhur agent Ronaldu va Martinesni ayovsiz tanqid qildi«Bu eng yomon Portugaliya»: mashhur agent Ronaldu va Martinesni ayovsiz tanqid qildiBugun, 13:07Habib Nurmagomedov taxmini: JCH-2026 kubogi va «Oltin butsa» kimga nasib etadi?Habib Nurmagomedov taxmini: JCH-2026 kubogi va «Oltin butsa» kimga nasib etadi?Bugun, 12:33Habib Nurmagomedov JCH-2026dagi uchta sevimli terma jamoasini aytdiHabib Nurmagomedov JCH-2026dagi uchta sevimli terma jamoasini aytdiBugun, 12:02JCH-2026 favoritlari: Goal portali yangilangan reytingni e’lon qildiJCH-2026 favoritlari: Goal portali yangilangan reytingni e’lon qildiBugun, 11:52Angliya terma jamoasida xushxabar: Harry Kane va Declan Rice safga qaytmoqdaAngliya terma jamoasida xushxabar: Harry Kane va Declan Rice safga qaytmoqdaBugun, 11:50Jonatan Devidning qayd etgan het-triki uni Messi bilan tenglashtirdiJonatan Devidning qayd etgan het-triki uni Messi bilan tenglashtirdiBugun, 11:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi